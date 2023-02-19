الأحد, فبراير 19, 2023
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حياتنا

تحذير من مزيج خطير لعصير الجريب فروت يمكن أن يفاقم أمراض القلب

يشتهر الجريب فروت بمذاقه الحلو وفوائده لجهاز المناعة، لكن العلماء حذروا من أن الفاكهة المنعشة قد تكون ضارة إذا تم تناولها مع عدد من الأدوية.

كتب أنس السالم
عصير جريب فروت watanserb.com
عصير جريب فروت
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وطن – يمكن أن يؤدي استهلاك عصير الجريب فروت إلى جانب “ماء التونيك” وهو مشروب غازي مكربن تذوب فيه مادة الكينين، إلى مشاكل صحية خطيرة للمرضى الذين يعانون من اضطراب ضربات القلب.

يشتهر الجريب فروت بمذاقه الحلو وفوائده لجهاز المناعة، لكن العلماء حذروا من أن الفاكهة المنعشة قد تكون ضارة إذا تم تناولها مع عدد من الأدوية.

أشارت الأبحاث أيضًا إلى أن الجريب فروت قد يتفاعل بشكل خطير مع “ماء التونيك” عند تناوله من قبل أشخاص معينين.وفق تقرير لصحيفة “mirror” البريطانية

عصير الجريب فروت
عصير الجريب فروت

ادعى الخبراء أن الجريب فروت يثبط إنزيم CYP3A4، الذي يستقلب أكثر من 65 في المائة من جميع الأدوية.

أوضحت مجلة Science Direct: “يتأثر عدد كبير من الأدوية ، ولكن من المحتمل أن تكون أهم أسباب القلق هي بعض العقاقير المخفضة للكوليسترول، التي توصف على نطاق واسع كمخفّض للكوليسترول”.

وتنصح هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا بعدم شرب عصير الجريب فروت إذا كنت تتناول عقار سيمفاستاتين.

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ويزيد عصير الجريب فروت من مستوى سيمفاستاتين في دمك ويجعل الآثار الجانبية أكثر احتمالا.

أظهرت الأبحاث السابقة أن الجمع بين الجريب فروت و”ماء التونيك” قد يحفز تأثيرات مماثلة.

اضطراب ضربات القلب وعصير الجريب فروت 

يجب على الأشخاص الذين يعانون من اضطراب ضربات القلب تجنب تناول عصير الجريب فروت و”ماء التونيك” معًا. قد يؤدي هذا المزيج إلى تفاقم بعض أمراض القلب.

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أمراض القلب

أيضًا، لا ينصح بشرب النبيذ الأحمر وعصير الجريب فروت معًا إذا كنت تتناول أي أدوية. هذا المزيج يمكن أن يجعل عصير الجريب فروت يتفاعل مع الأدوية بشكل أكبر.

حذر تقرير صدر عام 2003 بعنوان “الجريب فروت و”ماء التونيك”: تركيبة قاتلة لدى مريض مصاب بمتلازمة فترة QT الطويلة” من المخاطر المركبة.

شرب رجل يبلغ من العمر 31 عامًا مصابًا بمتلازمة فترة QT الطويلة كميات زائدة من “ماء التونيك” الذي يحتوي على مادة الكينين جنبًا إلى جنب مع عصير الجريب فروت.

تم إدخال المريض إلى المستشفى مصابًا بـ torsade de pointes، وهو نوع معين من ضربات القلب غير الطبيعية التي يمكن أن تؤدي إلى سكتة قلبية مفاجئة.

في غضون يومين من التوقف عن تناول الشراب، استقر إيقاع قلب المريض.

واقترح مؤلفو الحالة أن مشاكل القلب ربما تكون ناجمة عن تفاعل الكينين مع عصير الجريب فروت.

ونظرًا لأن عصير الجريب فروت يمكن أن يؤثر على التيارات الكهربائية في القلب، فقد يكون من الحكمة تجنب خلط المشروب ببعض المكملات الغذائية أيضًا.

المصدرميرور - ترجمة وتحرير وطن + مواقع الكترونية
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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