اضطراب عدم تخلق “المهبل” يضع فتاة في مرمى التعليقات الجنسية بسبب طريقة العلاج (شاهد)

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وطن- صُدمت امرأة شابة بسؤال الرجال لها، عما إذا كانت “ضيقة” بعدما كشفت أنه تم تشخيصها بمتلازمة نادرة في المهبل.

اضطراب عدم تخلق المهبل

أصيبت إلسي سلاتس، وهي طالبة تبلغ من العمر 18 عامًا من نورويتش، بالذهول من التعليقات المخيفة للرجال على الإنترنت بعد أن تحدثت عن رحلتها مع اضطراب عدم تخلق المهبل.

متلازمة MRKH، هو تشوّه نادر في المهبل يوقف نمو قناة الرحم والمهبل.

وبسبب هذا، لم تبدأ دورتها الشهرية وبدأت في الخضوع لعلاج التمدد في سن 16.

يتضمن الإجراء محاولة جعل التفاعل الجنسي أكثر راحة للمريض، ويتضمن إدخال أداة لإطالة المهبل، بحسب تقرير “ديلي ستار“.

شاركت إلسي سلاتس تجربتها مع متابعيها في “تيك توك”، البالغ عددهم أكثر من 33000 شخص.

طابع جنسي!

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تكمن المشكلة في أن المتصيدين عبر الإنترنت الذين يتخذون شكل رجال أكبر سناً، قد اكتشفوا قصتها وقاموا بإضفاء الطابع الجنسي عليها.

أحد التعليقات على مقطع فيديو إلسي، يقول: “أنا أبدأ مقاطع الفيديو الخاصة بك”.

وقال آخر إن الجنس سيكون بمثابة محاولة إدخال خيط في إبرة. ولكن من يهتم إذا انكسرت الإبرة فمن السهل العثور على إبرة أخرى.

وشملت التعليقات الأخرى المثيرة للاشمئزاز الرجال الذين يعرضون استبدال الموسع بقضيبهم.

غالبًا ما تواجه إلسي أيضًا أسئلة حول ما إذا كانت “ضيقة”.

لا استسلام

لكن الناشطة البطولية ترفض أن تستلم للتعليقات المرعبة.

قالت إلسي: “كفتاة صغيرة، كانت هذه الأنواع من التعليقات مثيرة للاشمئزاز؛ خاصة عندما كنت أحاول إنشاء محتوًى لزيادة الوعي”.

وتابعت: “لحسن الحظ، أنا متحفظة تمامًا ولا أترك التعليقات تصل إلي. أنا فخور جدًا بالنجاح في علاج التوسيع”.

وأوضحت إلسي: “كان من الصعب بالنسبة لي أن أبقى متماسكة وثابتة، لأنها لم تكن عملية مريحة أو ممتعة. لكنني وجدت طرقًا للاسترخاء لتسهيل الأمر”.

وأردفت: “أنا فخورة أيضًا بالطريقة التي تعاملت بها مع هذا التشخيص والتأثير الذي أحدثته على الفتيات في مواقف مماثلة لي”.

وأضافت: “لقد التقيت بالعديد من الأشخاص الرائعين من خلال تيك توك الخاص بي. وفي أيامي السيئة، فإن قراءة الرسائل والتعليقات الإيجابية التي أتلقاها تجعلني أشعر بتحسن كبير. إنه يذكرني لماذا بدأت الحساب في المقام الأول”.

لا دورة شهرية

ذهبت إلسي في البداية إلى الأطباء بعد عدم حصولها على الدورة الشهرية، وشعرت “أنها لم تتطور بالطريقة التي تتطور بها معظم الفتيات”.

وفي حديثها عن وقت تشخيصها، قالت إلسي: “كان هذا وقتًا عاطفيًا لطفلة تبلغ من العمر 16 عامًا، مما جعلني أشعر بعدم اليقين بشأن المستقبل وكيف ستتأثر حياتي الآن”.

وزادت: “كان احتمال إصابتي بعدم تخلق المهبل، بمثابة صدمة كبيرة لي ولأمي. كان القيام بعمل روتيني اليومي يحمل مثل هذه المشاعر الشديدة أمرًا صعبًا بالنسبة لي، لكن دعم أصدقائي المقربين وعائلتي كان أمرًا بالغ الأهمية في ذلك الوقت”.

وتابعت: “يمكن أن تصبح العلاقات صعبة، ولكن ليس لأن أي شخص سبق أن مارس التمييز ضدي بسبب حالتي. إنه بسبب عدم الأمان لدي”.

وأضافت إلسي: “أشعر أحيانًا بالقلق لأنني لا أستطيع أن أعطي الناس نفس الشيء الذي يمكن أن تمنحه الفتيات الأخريات. قد يكون من الصعب بالنسبة لي أن أشعر بالثقة بنسبة 100٪ في نفسي. وسأقع في فخ مقارنة نفسي بالآخرين مما قد يجهد علاقاتي إذا ظهر على أنه غيرة أو عدم ثقة في شريك”.