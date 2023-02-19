الأحد, فبراير 19, 2023
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أنيس منصور:قوات إسرائيلية إماراتية تحتل جزيرة “عبدالكوري” بسقطرى وتطرد سكانها (فيديو)

عمليات إنشاء القاعدة جاءت بعد سماح وزير النقل في حكومة معين المحسوب على الانتقالي بإنشاء مهبط طيران محلي للمروحيات

كتب خالد الأحمد
قوات إسرائيلية إماراتية تحتل جزيرة عبدالكوري watanserb.com
قوات إسرائيلية إماراتية تحتل جزيرة عبدالكوري
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وطن- كشفت مصادر إعلامية، عن أعمال مكثفة لإنشاء قاعدة عسكرية استخباراتية إماراتية ـ إسرائيلية في جزيرة “عبدالكوري” الاستراتيجية التابعة لأرخبيل سقطرى في اليمن.

وقال الصحافي والناشط اليمني البارز أنيس منصور، في كلمة مصورة بشها على حسابه بتويتر، إن الإمارات وإسرائيل قامتا بإنشاء قاعدة عسكرية واستخباراتية في جزيرة “عبد الكوري” الواقعة ضمن أرخبيل جزيرة سقطرى في المحيط الهندي والتي تبلغ مساحتها 133 كم مربع.

الصحافي والناشط اليمني البارز أنيس منصور
الصحافي والناشط اليمني البارز أنيس منصور

وأضاف “منصور” أن ما وصفه بالقوات الغازية بدأت بإخراج قوات الجيش اليمنية والمحلية من الجزيرة، كما يتم إخراج السكان المتواجدين فيها إلى منطقة “قصيعر”، حسب قوله.

الصحفي اليمني أشار أيضا إلى أن عدد السكان هناك ألف نسمة من الصيادين، ويتم الآن -كما قال- الإعداد لبناء مساكن لهم في حضرموت من أجل إبقاء الجزيرة قاعدة عسكرية اسرائيلية استخباراتية.

ولفت إلى أن عمليات إنشاء القاعدة جاءت بعد سماح وزير النقل في حكومة “معين” المحسوب على الانتقالي، بإنشاء مهبط طيران محلي للمروحيات، قبل أن يتطور الأمر إلى عمل مطار مع لسان بحري وإنزال معدات ثقيلة وأجهزة اتصالات استخباراتية.

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إضافة إلى استقدام قوات إسرائيلية وإماراتية إلى الجزيرة دون علم القيادة أو الشرعية، واستدرك أنيس منصور أن كل ذلك يتم في تحد سافر للكرامة والسيادة اليمنية -حسب قوله-

مدرج إماراتي للطائرات في جزيرة عبد الكوري

وفي أغسطس 2022 كشف تحقيق لمنصة “إيكاد” عن قيام الإمارات ببناء مدرج جديد للطائرات في جزيرة عبدالكوري اليمنية.

وقالت المنصة إن فريقها حصل على صور أقمار صناعية من القمر الصناعي Maxar، أظهرت أن الإمارات بدأت ببناء مدرج جديد للطائرات في جزيرة عبد الكوري اليمنية بالتوازي مع المدرج القديم الذي بدأ بناؤه في ديسمبر 2021.

وأوضحت أنه “بدأ بناء المدرج الجديد غرب المدرج القديم في بداية يوليو 2022 تقريبًا، مع ظهور خط تراب رفيع معبّد”. لافتة إلى أن الصورة الحديثة تُظهر بدء استكمال بناء المدرج الحديث نهاية شهر يوليو، وتحديدًا في 23 يوليو 2022.

مدرج إماراتي للطائرات في جزيرة عبد الكوري
مدرج إماراتي للطائرات في جزيرة عبد الكوري

تعاون أمني على نطاق واسع

وبدوره نقل “المركز الخليجي للتفكير” عن تقارير إعلامية واستخباراتية قولها أن هناك تعاوناً أمنياً على نطاق واسع بين الإمارات وإسرائيل في انشاء قاعدة استخباراتية مشتركة في جزيرة سقطرى اليمنية.

وذكر موقع “جي فوروم” للجالية اليهودية الناطقة بالفرنسية، أن الإمارات العربية المتحدة و”إسرائيل” تخططان لإنشاء قاعدة تجسس في جزيرة سقطرى اليمنية في موقع استراتيجي في بحر العرب على بعد 350 كيلومتراً جنوب اليمن.

وأكد موقع “إنتليجينس أون لاين” الاستخباري الفرنسي في تقرير له في الـ 9 من سبتمبر 2020 وصول ضباط المخابرات الإماراتيين والإسرائيليين إلى جزيرة سقطرى، نهاية أغسطس 2020.

وأوضح أن المجلس الانتقالي الجنوبي “تعرض لضغوط من الإمارات للموافقة على إنشاء قاعدة استخبارات إماراتية إسرائيلية”.

وتسعى إسرائيل لتسويق نفسها إقليمياً مستغلة في ذلك الثغرات الأمنية التي سيخلفها الانسحاب الأمريكي. فتحاول أن تطرح نفسها كبديل أمني خاصة مع حلفائها مثل الإمارات، فالمدخل الأمني مدخل مهم للتطبيع خاصة في دول الخليج التي تعاني من مخاوف أمنية عديدة.

المصدرتويتر، القمر الصناعي Maxar، موقع جي فوروم، موقع إنتليجينس أون لاين، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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