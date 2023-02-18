السبت, فبراير 18, 2023
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فيديو صادم لعماني يدهس شخصين أثناء الاستعراض بسيارته ويفر هاربا

الحادثة وقعت في ولاية السويق بسلطنة عمان وتمكنت شرطة عمان السلطانية من إلقاء القبض على السائق المفحط الذي حاول إخفاء السيارة بعد هروبه من المكان

كتب باسل النجار
عماني يدهس شخصين أثناء الاستعراض بسيارته watanserb.com
عماني يدهس شخصين أثناء الاستعراض بسيارته
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وطن- ألقت السلطات العمانية القبض على مواطن، دهس شخصين أثناء التفحيط والاستعراض بولاية السويق في سلطنة عمان، ما تسبب لهما بإصابات بالغة وخطيرة.

عماني يدهس شخصين في ولاية السويق أثناء التفحيط

وكان مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان، وثق لحظة دهس سائق سيارة كان يفحط ويستعرض بسيارته، لشخصين في مشهد صادم، انتهى بهروب السائق حيث كان يحاول إخفاء السيارة التي نفذ بها الجريمة.

وبعد الضجة الكبيرة التي تسبب بها المقطع المشار إليها، أصدرت شرطة عمان السلطانية بيانا أكدت فيه ضبط المواطن قائد السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وقالت الشرطة في بيانها الذي رصدته (وطن) على حسابها بتويتر:”قيادة شرطة محافظة شمال الباطنة تلقي القبض على مواطن بعد أن قام بالاستعراض والتفحيط بمركبة أُعدت لذلك في منطقة البداية بولاية السويق.”

وتابع البيان كاشفا عن إصابات خطيرة لحقت بالمواطنين الذين تم دهسهما:”مما أدى إلى دهس شخصين وإصابتهما بإصابات بالغة والهرب من المكان لإخفاء المركبة، وتُستكمل بحقه إجراءات إحالته للجهات القضائية.”

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وتسبب هذا المشهد بغضب واسع بين العمانيين الذين طالبوا بتوقيع عقوبة قاسية على السائق المتهور، حتى يكون عبرة لغيره ولحفظ أمن المواطنين من مثل هذه الأفعال الغير مسؤولة التي يقدم عليها البعض.

كما أشاد العمانيون بجهود السلطات والشرطة، وسرعة الاستجابة وإلقاء القبض على الشخص الذي كان يقود السيارة بجنون ويفحط ودهس شخصين.

عماني يدهس شخصين في ولاية السويق أثناء التفحيط
عماني يدهس شخصين في ولاية السويق أثناء التفحيط

وضمن ردود الأفعال كتب نبيل المزروعي:”بارك الله جهودكم والضرب بيد من حديد لكل المستهترين؛ بس ما تمنيت عرض المقطع الفظييع.”

وتساءل بخيت الشبلي:”هل هناك عقوبة رادعة للمتجمهرين لمثل هذه التصرفات؟”

وتابع:”من وجهة نظري التجمهر في حد ذاته محفز لمثل هذه التصرفات.”

فيما اعتبر “أبو المهيب العبري” أن تجمع البعض وتجمهرهم لمتابعة مثل هذه الأمور يعد في حد ذاته مساعدة للمستهتر على الاستمرار في مثل هذه الأفعال.

وتابع:”ونحن كمواطنين علينا قطع تلك الاستعراضات بعدم الحضور، وحث الأبناء بخطورة الموقف وهذا خير دليل، أعان الله صاحب المصيبة ونسأل الله العلي القدير أن يشفي كل مصاب عاجل غير آجل.”

ويشار إلى أن استعراضات التفحيط التي تكثر في دول الخليج ويقدم عليها الكثير من الشباب، تتسبب في كوارث حقيقية تلحق بالمتجمهرين لمتابعة هذه الاستعراضات وبسائق السيارة نفسه.

مواطن مستهتر يدهس شخصين أثناء التفحيط بمركبته بالسويق
مواطن مستهتر يدهس شخصين أثناء التفحيط بمركبته بالسويق

التفحيط في سلطنة عمان وجهود الشرطة لوقف هذه الظاهرة

جدير بالذكر أنه في حادثة مماثلة عام 2018، أعلنت شرطة عُمان السلطانية، القبض على صاحب مقطع “التفحيط” الشهير الذي انتشر بمواقع التواصل وقتها، وكاد الشاب قائد السيارة أن يتسبب بكارثة حقيقية.

وتداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر”، آنذاك مقطع فيديو مروع لحادث “تفحيط” في سلطنة عمان انتهى بحادث اصطدام مروع.

وأعلنت الشرطة السلطانية بمحافظة “شمال الباطنة” أنها ألقت القبض على صاحب المركبة التي تم تداول مقطع التفحيط عنها في وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن لاذ بالفرار وإخفاء المركبة المستخدمة بمساعدة البعض.

وتابعت في منشور بحساب الشرطة السلطانية على “تويتر” رصدته (وطن) وقتها، أن مساعدي السائق بالهروب يتم متابعتهم الآن والبحث عنهم لتدخلهم في ارتكاب تلك المخالفات وتعريض حياة الاخرين للخطر.

ويظهر الفيديو المشار إليه والذي تسبب بجدل واسع وقتها، إحدى السيارات وهي مسرعة أثناء قيام قائدها بحركات استعراضية إلا أنه فقد السيطرة عليها لتصطدم بأحد أعمدة الإنارة، حيث تناثر بعض المرافقين لقائد السيارة خارجها، قبل أن يهرع جمع من المشاهدين نحو السيارة لإنقاذ من بداخلها.

ويصنف قانون المرور العُماني “التفحيط” كفعل مجرم، يندرج تحت مسمى قيادة السيارة بتهور وبطريقة تشكل خطورة أو تعرض حياة الأشخاص أو أموالهم للخطر.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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