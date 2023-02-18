الأحد, فبراير 19, 2023
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حياتنا

بلوزة ميا خليفة لم تتحمل حجم صدرها وهذا ما حدث وأثار المعجبين! (فيديو)

كانت النجمة الإباحية السابقة ميا خليفة ترتدي بلوزة من الدنيم بسحاب مكتوب عليها كلمة Aries على الجانب الأيمن

كتب رفيف عبدالله
ميا خليفة وصناعة الجنس watanserb.com
ميا خليفة
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وطن– صُنّفت ميا خليفة بأنها “أكثر النساء إثارة في العالم”، بعد مقطع فيديو مشبع بالإثارة نشرته على الإنترنت.

انفتح القميص بشكل كامل

وكانت النجمة الإباحية السابقة، ميا خليفة ترتدي بلوزة من الدنيم بسحاب مكتوب عليها كلمة “Aries” على الجانب الأيمن.

وتأخذ ميا خليفة نفساً عميقاً، لكن التنفس يتسبب في خلل شبه كارثي في ملابسها، حيث يدفع صدر ميا السوستة إلى الأسفل، مما يؤدي إلى فتح القميص بشكل كامل تقريبًا إلى الأسفل.

كل هذا يحدث دون أن تلمس النجمة لبنانية الأصل، البلوزة بيدها.

أجمل امرأة على الكوكب

تتظاهر ميا خليفة لاحقاً بالإرهاق من الحدث الذي يبدو شائعًا، قبل أن تضحك بسخرية وتضع يدها على فمها بينما ينقطع الفيديو فجأة.

استحوذ المقطع، الذي نشرته ميا عبر “تويتر” مع رمز تعبيري لوجه يلتفت بعينيه، على مخيلة المعجبين المبتهجين بكتابة واحدة: “أجمل امرأة على وجه الأرض”، متبوعة برمز تعبيري للكوكب.

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فيديو تخطي الإيقاع، على الرغم من كون مدته خمس ثوانٍ فقط، حصد 26000 إعجاب على تويتر، بالإضافة إلى أكثر من 1500 إعادة تغريد.

“مثالية جداً”

لم يكن المعجبون المتعطشون وحدهم في مدح نجم “بورن هوب” السابقة.

قال أحدهم: “لا أستطيع التنفس”.

وأضاف آخر: “هاها لطيف حبيبتي”.

والثالث قال: “تخيلي أنك مثالية جدًا”.

“متحضرة مثل برج الدلو”. رابع أضاف بين الدفق اللامتناهي لقلب الحب والرموز التعبيرية المتساقطة.

وأضاف آخر: “America’s Got Talent تجري اتصالات ونحن نتحدث!”.

“نساء يقعن في نفس المشكلة”

يرتبط المنشور أيضًا بعدد من النساء اللاتي أعربن عن إحباطهن من الوقوع في خطأ نفس خلل قطعة الملابس بشكل منتظم على ما يبدو.

كتبت إحدى متابعات ميا: “يحدث لي في كل مرة لا أستطيع تحمله بعد الآن ..”.

مستخدمي تويتر قلدوا فيديو ميا

ذات الإحباط تعاني منه متابعة أخرى قالت: “للأسف لدي نفس المشكلة …”

حتى أنه أثار ذكريات مؤلمة لبعضهم. قالت إحدى مستخدمات تويتر: “أنا تماما. ولكن عندما كنت في حدث عمل مؤخرًا وضحكت وفتح الزر الوحيد الذي كان يغلق ثوبي”.

كان الآخرون معجبين تمامًا.

وأضاف أحد المستخدمين: “لم أكن أعرف أن هذا ممكن”.

المصدررصد وطن - تويتر
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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