بلوزة ميا خليفة لم تتحمل حجم صدرها وهذا ما حدث وأثار المعجبين! (فيديو)

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وطن– صُنّفت ميا خليفة بأنها “أكثر النساء إثارة في العالم”، بعد مقطع فيديو مشبع بالإثارة نشرته على الإنترنت.

انفتح القميص بشكل كامل

وكانت النجمة الإباحية السابقة، ميا خليفة ترتدي بلوزة من الدنيم بسحاب مكتوب عليها كلمة “Aries” على الجانب الأيمن.

وتأخذ ميا خليفة نفساً عميقاً، لكن التنفس يتسبب في خلل شبه كارثي في ملابسها، حيث يدفع صدر ميا السوستة إلى الأسفل، مما يؤدي إلى فتح القميص بشكل كامل تقريبًا إلى الأسفل.

كل هذا يحدث دون أن تلمس النجمة لبنانية الأصل، البلوزة بيدها.

أجمل امرأة على الكوكب

تتظاهر ميا خليفة لاحقاً بالإرهاق من الحدث الذي يبدو شائعًا، قبل أن تضحك بسخرية وتضع يدها على فمها بينما ينقطع الفيديو فجأة.

استحوذ المقطع، الذي نشرته ميا عبر “تويتر” مع رمز تعبيري لوجه يلتفت بعينيه، على مخيلة المعجبين المبتهجين بكتابة واحدة: “أجمل امرأة على وجه الأرض”، متبوعة برمز تعبيري للكوكب.

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فيديو تخطي الإيقاع، على الرغم من كون مدته خمس ثوانٍ فقط، حصد 26000 إعجاب على تويتر، بالإضافة إلى أكثر من 1500 إعادة تغريد.

“مثالية جداً”

لم يكن المعجبون المتعطشون وحدهم في مدح نجم “بورن هوب” السابقة.

قال أحدهم: “لا أستطيع التنفس”.

وأضاف آخر: “هاها لطيف حبيبتي”.

والثالث قال: “تخيلي أنك مثالية جدًا”.

“متحضرة مثل برج الدلو”. رابع أضاف بين الدفق اللامتناهي لقلب الحب والرموز التعبيرية المتساقطة.

وأضاف آخر: “America’s Got Talent تجري اتصالات ونحن نتحدث!”.

“نساء يقعن في نفس المشكلة”

يرتبط المنشور أيضًا بعدد من النساء اللاتي أعربن عن إحباطهن من الوقوع في خطأ نفس خلل قطعة الملابس بشكل منتظم على ما يبدو.

كتبت إحدى متابعات ميا: “يحدث لي في كل مرة لا أستطيع تحمله بعد الآن ..”.

ذات الإحباط تعاني منه متابعة أخرى قالت: “للأسف لدي نفس المشكلة …”

حتى أنه أثار ذكريات مؤلمة لبعضهم. قالت إحدى مستخدمات تويتر: “أنا تماما. ولكن عندما كنت في حدث عمل مؤخرًا وضحكت وفتح الزر الوحيد الذي كان يغلق ثوبي”.

كان الآخرون معجبين تمامًا.

وأضاف أحد المستخدمين: “لم أكن أعرف أن هذا ممكن”.