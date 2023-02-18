بلدان عربية ضمن قائمة أرخص 20 دولة في العالم من حيث سعر لتر البنزين

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وطن– حلّت دول عربية، ضمن قائمة أرخص 20 دولة في العالم في سعر لتر البنزين، وفق القائمة التي نشرها موقع جلوبال بترول برايس.

وسجّلت ليبيا ثاني أرخص بلد عالمياً، في سعر لتر البنزين بـ 0.031 دولار للتر، وحلّت دولة الكويت بالمركز السادس عالمياً بسعر لتر بنزين بلغ 0.343 دولار.

وسجلت مصر سابع أرخص دولة بالعالم في أسعار بيع البنزين، بمتوسط سعر لتر بنزين بلغ نحو 0.351 دولار.

كما حلّت دولة قطر التي احتلت المركز الـ16 عالمياً بسعر لتر بنزين بلغ 0.577 دولار للتر الواحد.

فيما جاءت دولة فنزويلا الأرخص عالمياً في سعر لتر البنزين الذي سجّل 0.016 دولار للتر.

وتصدّرت هونج كونج سعر لتر البنزين بـ 2.941 دولار للتر الواحد، وتلتها عدد من العواصم الأوروبية بأكثر من دولار للتر البنزين الواحد.

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ويبلغ السعر المتوسط للبنزين عالمياً 1.30 (الدولار الأمريكي) للتر، ولكنه توجد فروق ملحوظة ما بين الدول.

وتعود فروق أسعار البنزين في الدول المختلفة، إلى الدعم الحكومي للبنزين وحجم الضرائب، فيشتري جميع الدول في العالم النفط بذات الأسعار ولكنها فيما بعدُ تفرض ضرائب مختلفة مما يؤدي إلى اختلاف أسعار التجزئة للبنزين.

أزمة الطاقة تقود 141 مليون شخص نحو الفقر

وتسببت أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية، في دفع 141 مليون شخص حول العالم إلى الفقر المدقع، بحسب ما جاء فى دورية Nature Energy.

واستخدم باحثون من هولندا وبريطانيا والصين والولايات المتحدة نماذج لمعرفة آثار ارتفاع أسعار الطاقة في 116 دولة حول العالم، ووجدوا أن إنفاق الأسر قد زاد إلى 4.8% فى المتوسط، مع ارتفاع أسعار الفحم والغاز الطبيعي، فى أعقاب الحرب، ما يضاف إلى زيادات ما بعد وباء كورونا.

وفي الدول منخفضة الدخل، وجد التقرير أن الأسر الأكثر فقراً التى تواجه بالفعل نقصاً شديداً فى الغذاء، في خطرٍ أكبر للوقوع فى الفقر بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.

وشعرت الأسر فى الدول الأعلى دخلاً بتأثير ارتفاع أسعار الطاقة، لكنهم كانوا أكثر قدرة على الأرجح لاستيعاب تلك الزيادة بميزانيتهم.