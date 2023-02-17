السبت, فبراير 18, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدوسط تحذيرات من زلزال جديد.. لقطات جوية من كهرمان مرعش قبل وبعد...
الهدهد

وسط تحذيرات من زلزال جديد.. لقطات جوية من كهرمان مرعش قبل وبعد زلزال تركيا تختصر المأساة

الزلزال كبّد تركيا خسائر بشرية ومادية ضخمة

كتب خالد السعدي
تحذيرات من زلزال جديد watanserb.com
تحذيرات من زلزال جديد في تركيا
- Advertisement -

وطن– بثت وسائل إعلام تركية رسمية، مقطع فيديو يُظهر لقطات من مدينة كهرمان مرعش قبل وبعد الزلزال الذي ضرب البلاد.

وأظهرت اللقطات التي بثتها وكالة الأناضول الرسمية، أن ستادات كرة القدم تم تحويلها إلى مواقع للإيواء، كما وثّقت اللقطات حجم الدمار الذي أصاب المدينة عبر مقارنة تلك المناطق بواقع ما قبل الزلزال.

ستادات كرة القدم الذي تم تحويلها إلى مواقع للإيواء ما قبل الزلزال
ستادات كرة القدم الذي تم تحويلها إلى مواقع للإيواء ما قبل الزلزال

ومدينة كهرمان مرعش، كانت مركز زلزال تركيا المدمر الذي خلّف خسائر ضخمة على كل المستويات؛ إذ أصبحت نصف مباني المدينة التاريخية ركاماً، وحتى ذلك الذي لم يسقط تعرّض للتصدع وبات خطر انهياره قريباً جداً.

ستادات كرة القدم الذي تم تحويلها إلى مواقع للإيواء بعد الزلزال
ستادات كرة القدم الذي تم تحويلها إلى مواقع للإيواء بعد الزلزال

ويبلغ عدد سكان كهرمان مرعش وفقًا لتعداد عام 2009 هو 1.1 مليون نسمة، يعيش منهم 606 آلاف منهم في المناطق الحضرية و961 ألفاً في الأقاليم والقرى، ما يعني أن نسبة سكان الحضر 58٪، ونسبة من يعيشون في القرى 42٪.

وتحوي كهرمان مرعش، العديد من الأماكن التاريخية والأثرية، أبرزها متحف كهرمان مرعش، وكاراهويك، وياسا تومولوس (قرية تانر)، وتضاريس قرية كيشنل، وأطلال بازارجيك (قرية تورونجلو)، وأطلال قرية أوفاشكلن.

تحذيرات من زلزال جديد

في سياق متصل، تحدثت تقارير تركية عن زلزال متوقع حدوثه في إسطنبول، وقالت إن الزلزال الذي وقع في 6 فبراير الجاري الذي كان مركزه كهرمان مرعش رغم خسائره الكارثية، فإنه لم يكن سوى مجرد بروفة لما سيحدث في إسطنبول.

- Advertisement -

وقالت تقديرات خبراء، إنّ الزلزال المتوقع في مدينة إسطنبول ستفوق خسائره تلك التي تم تسجيلها جنوب شرقي البلاد، وسيحمل عواقب اقتصادية واجتماعية كارثية.

وبحسب خبراء الزلازل، فإن زلزال إسطنبول المتوقع سيفوق بخسائره تلك التي وقعت في كهرمان مرعش من حيث الدمار الذي سيُحدثه، فضلاً عن العواقب الاقتصادية والاجتماعية.

وتتحدث التقديرات، عن 1.2 مليون مبنًى و4.5 مليون شقة في إسطنبول، كل منها يضم 3.3 شخص في المتوسط، ومع زلزال قوته 7.5 درجات أو أكثر، من المتوقع أن يتضرر 13.492 ألف مبنًى بأضرار جسيمة و39.325 ألف مبنًى بأضرار شديدة، و136.746 ألف مبنًى بأضرار متوسطة، و300.963 ألف مبنى بأضرار طفيفة.

وفي سيناريو زلزال 7.5 أو أعلى، فإن حقيقة أن عدد الشقق المتوقع تعرضها لأضرار جسيمة وشديدة أكثر من 211 ألفاً يعطي فكرة عن الخسائر التي ستتكبدها الشقق بمتوسط 1.3 شخص.

ويوجد في إسطنبول 255 ألف بناية تم بناؤها قبل عام 1980، وتم بناء 538 ألف منها بين 1980 و2000، وتم بناء 376 ألف مبنى بعد عام 2000.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

شاهد.. لحظة إنفجار مدفأة في وجه وزير الصحة التركي على الهواء مباشرة (فيديو)

الهدهد

زلزال سوريا.. هل طلبت أنجيلينا جولي تبني الطفلة المولودة تحت الأنقاض ورُفض طلبها؟

الهدهد

شرب بوله ليبقى حيا.. قصة مؤثرة لتركي قضى187 ساعة تحت أنقاض الزلزال (فيديو)

الهدهد

زلزال نهاية البشرية.. ماذا نعرف عنه وهل سيقضى على الإنسان حقا؟

الهدهد

زلزال تركيا.. شاب سوري يوثق جهود رجال الإنقاذ للبحث عن ناجين وشيء لا يصدق حدث (فيديو)

الهدهد

لص يسرق تبرعات لضحايا زلزال تركيا وسوريا من داخل مسجد (شاهد)

الهدهد

شحن أول دفعة من منازل المونديال المتنقلة لإغاثة المتضررين من زلزال تركيا وسوريا (فيديو)

الهدهد

هزة ارتدادية جديدة تضرب 10 ولايات تركية وتثير الذعر (فيديو)

حياتنا

حليب هيفاء وهبي لأطفال زلزال سوريا يشعل مواقع التواصل (شاهد)

الهدهد

مشاهد تدمي القلب.. أب سوري يلتقي طفلته بعد الزلزال بأيام وأردوغان يؤذن في أذن مولودة ناجية

الهدهد

مصحف تحت الأنقاض تسبب بإسلام منقذ صيني ونطقه الشهادتين (شاهد)

الهدهد

فريق الإنقاذ العماني ينتشل شخصا حيا من تحت الأنقاض بأنطاكيا (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

دراسة: يتعلم الأطفال الخوف من آبائهم وينشأ معهم ويؤثر عليهم عند الكبر

ارتدت قميص نادي النصر.. طفلة بريطانية توجه رسالة مؤثرة وطلبا عاجلا لرونالدو “شاهد”

سيرجيو بوسكيتس يقترب من مزاملة رونالدو مع النصر السعودي

ذوو معدل الذكاء المرتفع سيعثرون على الباندا في 7 ثوانٍ فقط.. جرّب حظك!

ديكتاتور يريد إظهار نفسه إصلاحيا.. وعود أطلقها محمد بن سلمان وفعل عكسها تماما (فيديو)

أمراض القلب والأوعية الدموية: هذا النوع من الطعام يؤدي إلى زيادة المخاطر

باحثون يحلون لغز “حورية البحر” المرعبة بعد ما يقرب من 300 عام! (شاهد)

باريس هيلتون تكشف مفاجأة عن “الجنس” في حياتها بعد سلسلة فضائحها!

تشكيلة برشلونة ضد قادش وأبرز الغيابات في الدوري الإسباني

الجزائر تطيح بعلمها الوطني حتى لا ترفع علم المغرب! (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC