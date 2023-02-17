الجمعة, فبراير 17, 2023
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الهدهد

هل تبول محمد السادس على نفسه خلال لقائه رئيس الغابون؟ (شاهد)

محمد السادس كان قد أشرف على تقديم هبة زراعية للمزراعين في الغابون

كتب سالم حنفي
تبول محمد السادس على نفسه watanserb.com
لقاء ملك المغرب محمد السادس مع الرئيس الغابوني علي بونغو
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وطن– تداول ناشطون خلال الساعات الماضية صورا للملك المغربي محمد السادس خلال لقائه مع الرئيس الغابوني علي بونغو، زعم ناشروها بأن الملك قد تبول على نفسه.

وانتشرت الصور للعاهل المغربي عبر موقع التدوين المصغر “تويتر”، في إطار الهجوم على الملك بسبب تقديمه للمساعدات للغابون في حين لم تعلن الرباط عن تقديم أي مساعدات لضحايا كارثة الزلزال في تركيا وسوريا.

وبحسب الصور المزعومة التي نشرها ناشطون صحراويون، فقد عمد مروجي الشائعة على وضع دائرة حمراء على ما زعموا انه آثار التبول للعاهل المغربي محمد السادس.

وبالبحث عن أصل الصورة، اتضح لـ”وطن” أن الصورة تم نشرها من قبل وكالة الأنباء المغربية الرسمية، ووثقت لقاء محمد السادس والرئيس الغابوني علي بونغو خلال تقديم العاهل المغربي هبة من الأسمدة لصالح المزارعين الغابونيين.

حقيقة الصورة

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واتضح لـ”وطن” بعد تنزيل الصورة وتكبيرها أن المزاعم الملفقة من قبل الناشطين الصحراويين، غير صحيحة.
واتضح أن ما ظهر ليس إلا ظلا لسترة البدلة التي ارتداها العاهل المغربي انعكس على إثر التقاط الصورة أثناء مواجهة الملك لأشعة الشمس.

حقيقة صورة تبول محمد السادس على نفسه خلال لقائه رئيس الغابون
حقيقة صورة تبول محمد السادس على نفسه خلال لقائه رئيس الغابون

محمد السادس يجري مباحثات مع رئيس الغابون

وكانت وكالة الأنباء المغربية قد كشفت بأن الملك محمد السادس، أجرى الأربعاء، بالقصر الرئاسي في ليبروفيل، مباحثات مع علي بونغو أونديمبا رئيس جمهورية الغابون.

وقالت الوكالة أن هذه المباحثات، توسعت لتشمل بعد ذلك وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، والوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية الغابوني، يولاند نيوندا، والأمين العام لرئاسة جمهورية الغابون، جان إيف تيال، مناسبة للتأكيد على أهمية العلاقات العميقة والغنية والمتينة المتجذرة بين المغرب والغابون، وكذا أواصر الأخوة والتضامن القوية القائمة بين شعبي البلدين.

محمد السادس يشرف على تقديم هبة (أسمدة زراعية) للمزارعين الغابونيين

كما كشفت الوكالة، بأن الملك محمد السادس أشرف بحضور رئيس الجمهورية الغابونية، على تسليم هبة تتكون من 2000 طن من الأسمدة.

وقالت إن هذه المبادرة التضامنية تندرج في إطار العناية التي تخص بها المملكة المغربية الفلاحين الغابونيين، ولاسيما في ظل السياق الحالي، الذي يتميز بالأزمة الغذائية العالمية وصعوبات التزود بالأسمدة.

وأوضحت أنه سيتم في أعقاب هذه العملية، اتخاذ إجراءات هيكلية تمكن من تسهيل ولوج الفلاحين الغابون إلى أسمدة ذات جودة وأسعار مقبولة يتم ملاءمتها خصيصا لتناسب حاجيات التربة والزراعات بالمنطقة.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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