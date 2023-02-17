هل تبول محمد السادس على نفسه خلال لقائه رئيس الغابون؟ (شاهد)

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وطن– تداول ناشطون خلال الساعات الماضية صورا للملك المغربي محمد السادس خلال لقائه مع الرئيس الغابوني علي بونغو، زعم ناشروها بأن الملك قد تبول على نفسه.

وانتشرت الصور للعاهل المغربي عبر موقع التدوين المصغر “تويتر”، في إطار الهجوم على الملك بسبب تقديمه للمساعدات للغابون في حين لم تعلن الرباط عن تقديم أي مساعدات لضحايا كارثة الزلزال في تركيا وسوريا.

وبحسب الصور المزعومة التي نشرها ناشطون صحراويون، فقد عمد مروجي الشائعة على وضع دائرة حمراء على ما زعموا انه آثار التبول للعاهل المغربي محمد السادس.

وبالبحث عن أصل الصورة، اتضح لـ”وطن” أن الصورة تم نشرها من قبل وكالة الأنباء المغربية الرسمية، ووثقت لقاء محمد السادس والرئيس الغابوني علي بونغو خلال تقديم العاهل المغربي هبة من الأسمدة لصالح المزارعين الغابونيين.

SM le Roi s'entretient avec le Président Ali Bongo Ondimba et remet un don de fertilisants au profit d'agriculteurs gabonaishttps://t.co/8yQv3J9GU9 pic.twitter.com/7L8IOWZTAB — Agence MAP (@MAP_Information) February 15, 2023

حقيقة الصورة

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واتضح لـ”وطن” بعد تنزيل الصورة وتكبيرها أن المزاعم الملفقة من قبل الناشطين الصحراويين، غير صحيحة.

واتضح أن ما ظهر ليس إلا ظلا لسترة البدلة التي ارتداها العاهل المغربي انعكس على إثر التقاط الصورة أثناء مواجهة الملك لأشعة الشمس.

محمد السادس يجري مباحثات مع رئيس الغابون

وكانت وكالة الأنباء المغربية قد كشفت بأن الملك محمد السادس، أجرى الأربعاء، بالقصر الرئاسي في ليبروفيل، مباحثات مع علي بونغو أونديمبا رئيس جمهورية الغابون.

وقالت الوكالة أن هذه المباحثات، توسعت لتشمل بعد ذلك وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، والوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية الغابوني، يولاند نيوندا، والأمين العام لرئاسة جمهورية الغابون، جان إيف تيال، مناسبة للتأكيد على أهمية العلاقات العميقة والغنية والمتينة المتجذرة بين المغرب والغابون، وكذا أواصر الأخوة والتضامن القوية القائمة بين شعبي البلدين.

محمد السادس يشرف على تقديم هبة (أسمدة زراعية) للمزارعين الغابونيين

كما كشفت الوكالة، بأن الملك محمد السادس أشرف بحضور رئيس الجمهورية الغابونية، على تسليم هبة تتكون من 2000 طن من الأسمدة.

وقالت إن هذه المبادرة التضامنية تندرج في إطار العناية التي تخص بها المملكة المغربية الفلاحين الغابونيين، ولاسيما في ظل السياق الحالي، الذي يتميز بالأزمة الغذائية العالمية وصعوبات التزود بالأسمدة.

وأوضحت أنه سيتم في أعقاب هذه العملية، اتخاذ إجراءات هيكلية تمكن من تسهيل ولوج الفلاحين الغابون إلى أسمدة ذات جودة وأسعار مقبولة يتم ملاءمتها خصيصا لتناسب حاجيات التربة والزراعات بالمنطقة.