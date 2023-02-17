السبت, فبراير 18, 2023
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فيديو استفزازي لاعتداء قوات الاحتلال على فلسطينيات أثناء صلاتهن في الحرم القدسي

اللقطات أظهرت اعتداءات مروعة من قوات الاحتلال ضد الفلسطينيات

كتب خالد السعدي
اعتداء قوات الاحتلال على فلسطينيات أثناء صلاتهن في الحرم القدسي watanserb.com
اعتداء قوات الاحتلال على فلسطينيات أثناء صلاتهن في الحرم القدسي
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وطن– أظهر مقطع فيديو متداول، اعتداءً وحشياً من قِبل عناصر جيش الاحتلال الإسرائيلي على فلسطينيات في أثناء صلاتهن داخل الحرم القدسي.

وبيّن مقطع الفيديو، سيدة فلسطينية بينما كانت تؤدي الصلاة، قبل أن يفاجئها أحد عناصر جيش الاحتلال بدفعها بقوة.

كما وثّق الفيديو لحظة الاعتداء على سيدة أخرى عبر طرحها أرضاً، في اعتداء كان عنيفاً للغاية.

وأدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب المسجد ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة.

وقدّرت دائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية في القدس أن نحو 80 ألف مصلٍ أدَّوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى، من القدس، والضفة الغربية، وداخل أراضي عام 1948.

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وانتشرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودقّقت في بطاقاتهم الشخصية.

في سياق متصل، عززت قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس من حربها على المقدسيين من خلال فرض غرامات ومصادرة أموال لأكثر من 34 مقدسياً.

وفي سلوان أدى مواطنون صلاة الجمعة أمام بناية مهددة بالهدم من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في حي واد قدوم ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وعلق الأهالي لافتات على جدران البناية تؤكد صمودهم وثباتهم في القدس رغم إجراءات الاحتلال.

وكانت القوى الوطنية والأهلية ونشطاء في القدس دعوا لأداء صلاة الجمعة أمام البناية، لإسناد العائلات والوقوف معها ضد قرار الهدم.

وعقب الصلاة، اقتحمت قوات الاحتلال حي واد قدوم وانتشرت في محيط البناية.

وكانت سلطات الاحتلال قد أخطرت بهدم البناية، التي تضم 11 شقة سكنية، ويعيش فيها نحو 75 فرداً، ومنذ ما يزيد عن 8 أعوام وهم يحاولون الحصول على ترخيص، إلا أن بلدية الاحتلال فرضت عليهم شروطاً تعجيزية حالت دون ذلك.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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