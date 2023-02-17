الجمعة, فبراير 17, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدشاهد.. لحظة إنفجار مدفأة في وجه وزير الصحة التركي على الهواء مباشرة...
الهدهد

شاهد.. لحظة إنفجار مدفأة في وجه وزير الصحة التركي على الهواء مباشرة (فيديو)

وزير الصحة التركي توجه إلى مدينة هاتاي جنوبي تركيا لمعاينة جهود الإنقاذ والإغاثة لآلاف المنكوبين من الزلزال

كتب فهمي الورغمي
لحظة إنفجار مدفأة في وجه وزير الصحة التركي watanserb.com
لحظة إنفجار مدفأة في وجه وزير الصحة التركي
- Advertisement -

وطن– تعرض وزير الصحة التركي لحادث كاد يودي بحياته خلال زيارته لمدينة هاتاي التركية المتضررة بشكل كبير من الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة في السادس من الشهر الجاري.

إنفجار مدفأة في وجه وزير الصحة التركي

ونجا وزير الصحة التركي فهرتين كوكا، من حادث مروع أثناء تفقده عمليات الإنقاذ في مدينة هاتاي التركية ووقوفه على جهود الكوادر والعاملين في المجال الطبي في مناطق الزلزال.

وأظهر مقطع فيديو صادم، كوكا بينما كان واقفاً مع العاملين بمستشفى هاتاي الميداني، أمام مدفأة تعمل بالفحم، لمتابعة سير العمل على علاج المصابين الذين تم إنقاذهم من تحت المباني المتهاوية في المدينة، حتى إنذار انفجرت المدفأة بشكل مفاجئ.

ابتعد وزير الصحة ومرافقوه عن المدفأة التي تطايرت أجزاؤها المشتعلة أثناء الانفجار، فيما أكدت وسائل الإعلام التركية عدم تعرضه لأي إصابات.

وكان الإنفجار أشبه بكرة نار كبيرة وقد انفجرت أمام الحضور الذين كانوا واقفين على فوهتها مباشرة؛ يأتي ذلك في الوقت الذي تُعتبر فيه المدينة (هاتاي) من أكثر المناطق التي شهدت تضررا كبيرا في عدد القتلى وأيضا في بنيتها التحتية.

- Advertisement -

وكانت السلطات التركية، بتنسيق مع جهود الإنقاذ والإغاثة الدولية، قد نشرت عددا من المستشفيات الميدانية في مدينة هاتاي، عقب وقوع الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا فجر يوم الاثنين 6 فبراير الجاري.

وذكرت وسائل إعلام تركية وسورية أن عدد القتلى بلغ حالياً مايزيد عن 43 ألف قتيل ناهيك عن عن عشرات الآلاف من المصابين.

جهود الإنقاذ والإغاثة تتواصل في سوريا وتركيا

تتواصل عمليات الإغاثة لمئات الناجين من الزلزال، بالتوازي مع البحث المستمر عن مفقودين تحت الأنقاض.

كما أطلقت منظمات دولية ومحلية في سوريا وتركيا حملات لجمع المساعدات وتقديمها للمتضررين. ففي سوريا دخلت إلى الآن عبر الحدود البرية مع تركيا عشرات الشاحنات المليئة بالمساعدات الإنسانية قادمة من هيئات حكومية ومنظمات دولية بهدف تطويق الكارثة في المنطقة.

وفي هذا السياق، أكد المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ينس لايركه -خلال مؤتمر صحفي دوري للأمم المتحدة في جنيف اليوم الجمعة، عبور حوالي 143 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية إلى شمال غرب سوريا منذ التاسع من فبراير/شباط الجاري عبر الحدود مع تركيا حتى مساء أمس الخميس.

وقال لايركه إن “الحركة تستمر اليوم، وتستمر خلال عطلة نهاية الأسبوع، وستستمر كل يوم طالما هناك حاجة”.

وأفاد بقوله “حاليا لدينا معبران حدوديان كما تعلمون، باب الهوى وباب السلامة، وننتظر أن يكون لدينا معبر ثالث كما تم الاتفاق عليه أيضا”، مؤكدا أنه إلى الآن لم تدخل أي مساعدات عبر معبر الراعي الذي وافق رئيس النظام السوري بشار الأسد على فتحه أيضا.

وعلى صعيد متصل، أطلقت القنوات والإذاعات التركية والأذرية و”القبرصية التركية” حملة تبرعات لمساعدة المتضررين من الزلزال في تركيا.

وبثت تلك القنوات (213 محطة تلفزيونية و562 إذاعة داخل وخارج تركيا)، حملة مشتركة حملت اسم “تركيا قلب واحد”، شارك مشاهير أتراك في تقديمها على الهواء مباشرة.

وعلى مدار 7 ساعات من البث المباشر، تلقت الحملة تبرعات كبيرة وصلت قيمتها إلى 115 مليارا و146 مليونا و528 ألف ليرة تركية (نحو 6.1 مليارات دولار).

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
اقرأ أيضاً
الهدهد

زلزال سوريا.. هل طلبت أنجيلينا جولي تبني الطفلة المولودة تحت الأنقاض ورُفض طلبها؟

الهدهد

شرب بوله ليبقى حيا.. قصة مؤثرة لتركي قضى187 ساعة تحت أنقاض الزلزال (فيديو)

الهدهد

زلزال نهاية البشرية.. ماذا نعرف عنه وهل سيقضى على الإنسان حقا؟

الهدهد

زلزال تركيا.. شاب سوري يوثق جهود رجال الإنقاذ للبحث عن ناجين وشيء لا يصدق حدث (فيديو)

الهدهد

لص يسرق تبرعات لضحايا زلزال تركيا وسوريا من داخل مسجد (شاهد)

الهدهد

شحن أول دفعة من منازل المونديال المتنقلة لإغاثة المتضررين من زلزال تركيا وسوريا (فيديو)

حياتنا

حليب هيفاء وهبي لأطفال زلزال سوريا يشعل مواقع التواصل (شاهد)

الهدهد

مشاهد تدمي القلب.. أب سوري يلتقي طفلته بعد الزلزال بأيام وأردوغان يؤذن في أذن مولودة ناجية

الهدهد

مؤثر وصادم.. لحظة انهيار الأنقاض على رجال الإنقاذ في هطاي التركية ودفنهم تحته (شاهد)

الهدهد

طفلة تركية تثير دهشة فريق الإنقاذ بحديثها بعد إخراجها من تحت الأنقاض.. لن تصدق ما قالته (شاهد)

الهدهد

صادم..ضابط شرطة تركي يجلد 3 رجال عراة مشتبه بهم بسرقة البيوت المدمرة بفعل الزلزال (شاهد)

الهدهد

مفاجأة سارة بشأن الطفلة الملاك “شغف” الناجية من الزلزال (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

هبة عبوك تثير اعتراض سيدة محجبة عارية الساقين داخل مركز تجميل..شاهد ما فعلته!

بعد عملية ختان فاشلة لابنه.. تعويض مالي ضخم لأب مغربي ودعوة للقصاص من الجاني … ما القصة؟

هل تبول محمد السادس على نفسه خلال لقائه رئيس الغابون؟ (شاهد)

لأول مرة.. مسابقة ملكة جمال البدينات في الجزائر وشروط خاصة للفوز.. تعرف عليها(شاهد)

منها جفاف الفم..كيف يؤثر التوتر على أسنانك؟

بيكيه وعشيقته.. جدال حاد ينتهي بقبلات حميمية بعد تهديد شاكيرا له! (شاهد)

واتساب يعلن عن 4 ميزات جديدة على أندرويد..تعرف عليها

القصة الكاملة لاختفاء طالبين أردنيين.. رسالة غريبة والكتاب الذي دفعهما للهروب

قصة لا تصدق لأب يمني باع ابنته مقابل نصف مليون دولار ودولة كبيرة تتدخل

بعد مرور عام تقريبًا..3 سيناريوهات للحرب الروسية الأوكرانية

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC