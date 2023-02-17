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الممثلة الأمريكية الحسناء أليسون بري تجري عارية تماماً في بهو الفندق من أجل زوجها! (شاهد)

أليسون بري وديف فرانكو متزوجان منذ عام 2017

كتب سالم حنفي
الممثلة الأمريكية أليسون بري watanserb.com
الممثلة الأمريكية أليسون بري
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وطن– فاجأت الممثلة الأمريكية أليسون بري زوجها ديف فرانكو قبل العرض الأول لفيلمهما، حيث حاولت النجمة تهدئة أعصاب زوجها في أثناء سيرها في قاعات أحد فنادق لوس أنجلوس يوم الأربعاء (15 فبراير).

وقبل العرض الأول لفيلمهم الجديد Somebdy I Used To Know، قررت الممثلة أليسون بري أن تخفّف من أعصاب زوجها والمخرج ديف فرانكو تحسباً لإصدار الفيلم، من خلال الركض عارية في ردهة الفندق في مزحة كانت مرحة بقدر ما كانت دافئة.

الممثلة الأمريكية أليسون بري
الممثلة الأمريكية أليسون بري

مع وجودهما في جولة صحفية لفيلم Amazon Prime Video الجديد الذي تعاونا فيه معًا، قررت “أليسون” ممازحة زوجها عن طريق التسلل عبر الفندق، ثم مفاجأته عند الباب في محاولة لتهدئة قلق فرانكو.

وعلى حسابها الشخصي على “انستغرام“، نشرت بري مقطع فيديو لها وهي تتجول في ردهة الفندق مع التسمية التوضيحية، “ماذا تفعل عندما يشعر زوجك بالقلق بشأن العرض الأول لفيلمه…”.

أليسون بري تجري في ردهة الفندق عارية

وفي الفيديو نفسه، كانت بري تجري في الردهة عارية، ثم قرعت الباب على زوجها، وعندما فتح أخبرته بري: “ليلة عرض أولية سعيدة!”، في أثناء القفز لأعلى وأسفل.

رد فعل زوجها ديف فرانكو

وبحسب الفيديو، جعلت مزحة بري فرانكو يبتسم، لكنه شرع في طلبها ضاحكًا: “أخرجي من القاعة!”، في أثناء خروجها اعترفت بري بأنها “قامت بثلاث لفات بالفعل!”.

ديف فرانكو
ديف فرانكو
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وبحسب موقع “جيمرانت“، فإن أليسون بري وديف فرانكو متزوجان منذ عام 2017، وتعاونا في عدة مشاريع معًا يعود تاريخها إلى 2014.

وكممثلين، كانا في فيلم The Lego Movie وThe Little Hours وThe Disaster Artist.

المصدرجيمرانت ، انستغرام ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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