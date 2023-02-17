الممثلة الأمريكية الحسناء أليسون بري تجري عارية تماماً في بهو الفندق من أجل زوجها! (شاهد)

- Advertisement -

وطن– فاجأت الممثلة الأمريكية أليسون بري زوجها ديف فرانكو قبل العرض الأول لفيلمهما، حيث حاولت النجمة تهدئة أعصاب زوجها في أثناء سيرها في قاعات أحد فنادق لوس أنجلوس يوم الأربعاء (15 فبراير).

وقبل العرض الأول لفيلمهم الجديد Somebdy I Used To Know، قررت الممثلة أليسون بري أن تخفّف من أعصاب زوجها والمخرج ديف فرانكو تحسباً لإصدار الفيلم، من خلال الركض عارية في ردهة الفندق في مزحة كانت مرحة بقدر ما كانت دافئة.

مع وجودهما في جولة صحفية لفيلم Amazon Prime Video الجديد الذي تعاونا فيه معًا، قررت “أليسون” ممازحة زوجها عن طريق التسلل عبر الفندق، ثم مفاجأته عند الباب في محاولة لتهدئة قلق فرانكو.

وعلى حسابها الشخصي على “انستغرام“، نشرت بري مقطع فيديو لها وهي تتجول في ردهة الفندق مع التسمية التوضيحية، “ماذا تفعل عندما يشعر زوجك بالقلق بشأن العرض الأول لفيلمه…”.

أليسون بري تجري في ردهة الفندق عارية

وفي الفيديو نفسه، كانت بري تجري في الردهة عارية، ثم قرعت الباب على زوجها، وعندما فتح أخبرته بري: “ليلة عرض أولية سعيدة!”، في أثناء القفز لأعلى وأسفل.

رد فعل زوجها ديف فرانكو

وبحسب الفيديو، جعلت مزحة بري فرانكو يبتسم، لكنه شرع في طلبها ضاحكًا: “أخرجي من القاعة!”، في أثناء خروجها اعترفت بري بأنها “قامت بثلاث لفات بالفعل!”.

- Advertisement -

وبحسب موقع “جيمرانت“، فإن أليسون بري وديف فرانكو متزوجان منذ عام 2017، وتعاونا في عدة مشاريع معًا يعود تاريخها إلى 2014.

وكممثلين، كانا في فيلم The Lego Movie وThe Little Hours وThe Disaster Artist.