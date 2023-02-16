الجمعة, فبراير 17, 2023
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هذا ما يحدث لك عندما ترتدي ملابس ضيقة لفترة طويلة

يؤثر ارتداء الملابس الضيقة على المعدة، مما قد يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي

كتب ايمان الباجي
هذا ما يحدث لك عندما ترتدي ملابس ضيقة لفترة طويلة watanserb.com
ملابس ضيقة
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وطن– حذّر تقرير نشره موقع “news18“، من الملابس الضيقة ومخاطرها على الجسم.

أضرار تسببها الملابس الضيقة

تضغط الملابس الضيقة على الجلد وقد تؤدي إلى تلف الأعصاب في الأطراف السفلية للجسم، مما يقلل من تدفق الدم إلى كامل الجسم.

في مقابلة أجرتها مؤخراََ مع جريدة “هندوستان تايمز، قالت الدكتورة بريانكا ريدي: “من المهم ارتداء ملابس مريحة تسمح للجسم بالتنفس بسهولة“.

وأضافت: “إذا كنت تعاني من تهيج الجلد، فقد ترغب في ارتداء ملابس فضفاضة أو ملابس مصنوعة من ألياف طبيعية، مثل القطن. عليك تجنب الملابس المصنوعة من النايلون“.

كما يمكن أن تؤدي الملابس الضيقة التي يتم ارتداؤها لفترة طويلة إلى إجهاد المعدة، مما قد يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي.

ينصح دائما بارتداء ملابس مصنوعة من ألياف طبيعية، مثل القطن

أكدت الدكتورة كذلك أن الملابس الضيقة قد تؤدي إلى منع تدفق الدم أو تسبب تلف الأعصاب. بغض النظر عن ذلك، فإن ارتداء الملابس الضيقة جدًا يمكن أن يسبب تهيج الجلد والحكة والالتهابات الفطرية.

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كما أوصت كذلك الدكتورة بتجنب ارتداء الملابس التي تترك بقعاً حمراء على الجلد أو تجعل من الصعب عليك التنفس.

كيف تؤثر الملابس الضيقة على الجلد؟

قد يصاب الناس بعدوى الخميرة إذا ارتدوا سراويل ضيقة أو ملابس داخلية. فالملابس الضيقة، على سبيل المثال، قليلة التهوية، وإذا كنت تتعرق في ملابسك، فهناك فرصة لزيادة العدوى.

علاوة على ذلك، يمكن أن تحبس الملابس الضيقة العرق والزيت على الجلد وتسد المسام وتسبب ظهور حب الشباب، خاصة في الجزء العلوي من الظهر.

قد يصاب الناس بعدوى الخميرة إذا ارتدوا سراويل ضيقة

يمكن أن يؤدي ارتداء السراويل أو التنانير الضيقة إلى حساسية الجلد والاحمرار وعرقلة تدفق الدم وترك بقع حول الخصر بمرور الوقت. كما تتعطل الدورة الدموية عند ارتداء أشكال أخرى من الملابس الضيقة، مثل الكورسيهات والبلوزات.

كما يمكن أن تهيج الملابس الضيقة الجلد، خاصة في المناطق التي يحتك فيها الجلد ببعضه، مثل الفخذين وتحت الإبطين.

المصدرموقع news18، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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