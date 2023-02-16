هبة عبوك بملابس داخلية فقط لتجربة جهاز جديد! (فيديو)

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وطن- شاركت الممثلة الإسبانية، هبة عبوك، زوجة النجم المغربي أشرف حكيمي، متابعيها المليون ونصفاً، عبر “انستجرام”، لحظة تجربتها جهازاً لتقوية عضلات الجسم.

جلسة تدليك

وظهرت هبة عبوك بالفيديو الذي شاركته عبر خاصية الستوري في “انستجرام“، وهي ترتدي ملابس داخلية فقط، وتضع الجهاز على بطنها.

وبدت زوجة أشرف حكيمي، تونسية الأصل، سعيدة وفي غاية الاسترخاء، موجهةً الشكر للشركة المُصنعة.

وسبق أن شاركت هبة عبوك مقطعاً مشابهاً وُصف بالفاضح، في أثناء خضوعها لجلسة تدليك لمؤخرتها وأفخاذها، وإزالة الشعر بالليزر.

وبحسب الفيديو، فقد ظهرت هبة عبوك شبه عارية من الجزء الأسفل من جسدها، مستلقيةً على أريكة في حين تقوم إحدى العاملات بعملها.

عيد ميلاد أبناء عبوك وحكيمي

وفي سياق آخر، احتفلت هبة عبوك الأيام الماضية بعيد ميلاد نجليها أمين ونعيم.

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وشاركت زوجة النجم المغربي أشرف حكيمي، لقطات من طفولة أمين منذ إنجابه إلى الآن. ظهرت في إحداها وهي ترتدي بيكينياً وتقف في المسبح، وهي تحمل طفلها.

وكتبت هبة تعليقاً على الفيديو: “لا شيء يجعلني أكثر حماسًا من رؤيتك تنمو يومًا بعد يوم. أنتم بهجة البيت وفرحة حياتنا. نحن نحبك كثيرا وسنكون معك دائما في كل شيء. مبروك حياتي!”.

لكن اللافت في الأمر، أن أشرف حكيمي لم يتواجد في عيد ميلاد نجله أمين، بينما ظهر في عيد ميلاد نعيم.

واكتفى النجم المغربي بنشر صور قديمة لأمين، عبر حسابه على “انستجرام“، وعلق: “يلهمني الفرح والوهم لأكون شخصًا أفضل. شكرا لملأ حياتي بالحب. يوم سعيد يا بني”.

“العائلة أولاً”

وفي عيد ميلاد الطفل الأصغر، نشرت النجمة الإسبانية فيديواً ظهر فيه حكيمي وطفلهما أمين ونعيم معاً.

كما ظهرت هبة عبوك بفيديو آخر يجمعها بطفلها نعيم بمناسبة عيد ميلاده الأول، مؤكدة في تعليقها عليه أن “العائلة أولا”.

وعلقت هبة على الفيديو: “ألف مبروك لطفلنا نعيم . عندما اعتقدت أنني لا أستطيع أن أرغب في المزيد ، أتيت وعلمتني أن الحب ليس له حدود. شكرا لاختياري لأكون والدتك ، سأكون هنا دائما لأعانقك ودعمك دون قيد أو شرط. نحن نحبك بلا حدود”.