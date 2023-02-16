الجمعة, فبراير 17, 2023
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منزل ابنة بيل غيتس الجديد أسطوري.. تعيش فيه مع زوجها المصري وسعره خيالي (صور)

المنزل الفاره الذي اشترته ابنة بيل غيتس جينيفر كان مملوكا لبطل سباق الفورمولا لويس هاميلتون

كتب خالد الأحمد
منزل ابنة بيل غيتس watanserb.com
جينيفر غيتس وزوجها المصري نائل نصار
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وطن– قالت وسائل إعلام أمريكية إن جينيفر غيتس ابنة عملاق التكنولوجيا “مايكروسوفت” بيل غيتس، اشترت مع زوجها المصري “نائل نصار” مؤخراً منزلاً بقيمة 51 مليون دولار في مدينة نيويورك ويعيشان فيه بانتظار قدوم مولودهما الأول.

في وقت سابق من فبراير، أفيد أن “جينيفر غيتس” باعت شقتها في 443 غرينتش مقابل 9.75 مليون دولار، وتزوجت من بطل الفروسية المصري نائل نصار 32 عامًا ، في أكتوبر 2021 في مزرعة خيولها التي تبلغ تكلفتها 16 مليون دولار.

وأفادت صحيفة “نيويورك بوست“، أن المنزل البالغ مساحته 8900 قدم مربعة، مع 3400 قدم مربع من المساحات الخارجية، تم شراؤه عبر صندوق في سياتل متصل بـ غيتس الشهر الماضي.

وأضافت الصحيفة التي نشرت صوراً داخلية وخارجية للبيت الفاره إنه يقع في 443 شارع غرينتش، بالمنطقة التي يفضلها المشاهير للعيش فيها، وكان مملوكاً سابقًا لبطل سباق الفورمولا 1 لويس هاميلتون ، الذي باعه إلى شخص في سياتل في نوفمبر 2021 مقابل 49.5 مليون دولار.

جينيفر جيتس ونائل نصار في صورة عام 2019 ، قبل زواجهما عام 2021
جينيفر جيتس ونائل نصار في صورة عام 2019 ، قبل زواجهما عام 2021

وامتنع سمسار العقارات الذي أتم الصفقة “نيك جافين” عن التعليق عليها.

ويتكون المنزل من 6 غرف نوم و6 حمامات، وسقوف بارتفاع 20 قدماً و”شرفات” متعددة ومساحتين لوقوف السيارات، ويوجد أيضًا مستوى علوي مغطى بالزجاج مع نوافذ زجاجية ممتدة من الأرض حتى السقف.

يشتهر المنزل بمسبح خاص به كما يتضح من عرض تسويق المبنى
يشتهر المنزل بمسبح خاص به كما يتضح من عرض تسويق المبنى
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وما يقرب من 3500 قدم مربع من مساحة التراس – مع حوض الغطس والجلوس في الهواء الطلق بالإضافة إلى غرفة معيشة إضافية مع مدفأة تعمل بالغاز وبار وغرفة للغسيل.

عرض منطقة معيشة أخرى لـ 443 منزل غرينتش
عرض منطقة معيشة أخرى لـ 443 منزل غرينتش

وتتضمن تفاصيل التصميم عوارض من خشب الصنوبر مع تركيبات فولاذية و17 نافذة مرممة، وتشمل وسائل الراحة مسبحاً داخلياً بطول 70 قدماً وصالة رياضية مع غرف خلع الملابس، وحماماً تركياً وتراساً على السطح بمساحة 5000 قدم مربعة.

ومن المشاهير الذين عاشوا في المبنى سابقاً “جوستين تيمبرليك” و”ريان رينولدز” و”هاري ستايلز” و”جيك جيلنهال” و”بليك ليفلي” وغيرهم.

وقالت صحيفة ” ديلي ميل” البريطانية إن بيل غيتس أعلن سابقًا أنه مهتم أكثر بتعليم أبنائه حتى يتمكنوا من شق طريقهم في الحياة. وتعهد بمنح كل واحد منهم مبلغًا صغيرًا من المال ، قبل تمرير الباقي إلى مؤسسته التي تحمل اسمه.

وقال غيتس: ‘سيتلقى أبناؤنا تعليمًا رائعًا وبعض المال ، لذلك لن يكونوا سيئين أبدًا ، لكنهم سيخرجون ويكون لديهم حياتهم المهنية الخاصة.”

كانت الشقة مملوكة سابقًا من قبل لويس هاميلتون وهي الأكبر في مبنى سكني فاخر في 443 شارع غرينتش
كانت الشقة مملوكة سابقًا من قبل لويس هاميلتون وهي الأكبر في مبنى سكني فاخر في 443 شارع غرينتش
المصدرديلي ميل ، نيويورك بوست ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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