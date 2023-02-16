منزل ابنة بيل غيتس الجديد أسطوري.. تعيش فيه مع زوجها المصري وسعره خيالي (صور)

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وطن– قالت وسائل إعلام أمريكية إن جينيفر غيتس ابنة عملاق التكنولوجيا “مايكروسوفت” بيل غيتس، اشترت مع زوجها المصري “نائل نصار” مؤخراً منزلاً بقيمة 51 مليون دولار في مدينة نيويورك ويعيشان فيه بانتظار قدوم مولودهما الأول.

في وقت سابق من فبراير، أفيد أن “جينيفر غيتس” باعت شقتها في 443 غرينتش مقابل 9.75 مليون دولار، وتزوجت من بطل الفروسية المصري نائل نصار 32 عامًا ، في أكتوبر 2021 في مزرعة خيولها التي تبلغ تكلفتها 16 مليون دولار.

وأفادت صحيفة “نيويورك بوست“، أن المنزل البالغ مساحته 8900 قدم مربعة، مع 3400 قدم مربع من المساحات الخارجية، تم شراؤه عبر صندوق في سياتل متصل بـ غيتس الشهر الماضي.

وأضافت الصحيفة التي نشرت صوراً داخلية وخارجية للبيت الفاره إنه يقع في 443 شارع غرينتش، بالمنطقة التي يفضلها المشاهير للعيش فيها، وكان مملوكاً سابقًا لبطل سباق الفورمولا 1 لويس هاميلتون ، الذي باعه إلى شخص في سياتل في نوفمبر 2021 مقابل 49.5 مليون دولار.

وامتنع سمسار العقارات الذي أتم الصفقة “نيك جافين” عن التعليق عليها.

ويتكون المنزل من 6 غرف نوم و6 حمامات، وسقوف بارتفاع 20 قدماً و”شرفات” متعددة ومساحتين لوقوف السيارات، ويوجد أيضًا مستوى علوي مغطى بالزجاج مع نوافذ زجاجية ممتدة من الأرض حتى السقف.

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وما يقرب من 3500 قدم مربع من مساحة التراس – مع حوض الغطس والجلوس في الهواء الطلق بالإضافة إلى غرفة معيشة إضافية مع مدفأة تعمل بالغاز وبار وغرفة للغسيل.

وتتضمن تفاصيل التصميم عوارض من خشب الصنوبر مع تركيبات فولاذية و17 نافذة مرممة، وتشمل وسائل الراحة مسبحاً داخلياً بطول 70 قدماً وصالة رياضية مع غرف خلع الملابس، وحماماً تركياً وتراساً على السطح بمساحة 5000 قدم مربعة.

ومن المشاهير الذين عاشوا في المبنى سابقاً “جوستين تيمبرليك” و”ريان رينولدز” و”هاري ستايلز” و”جيك جيلنهال” و”بليك ليفلي” وغيرهم.

وقالت صحيفة ” ديلي ميل” البريطانية إن بيل غيتس أعلن سابقًا أنه مهتم أكثر بتعليم أبنائه حتى يتمكنوا من شق طريقهم في الحياة. وتعهد بمنح كل واحد منهم مبلغًا صغيرًا من المال ، قبل تمرير الباقي إلى مؤسسته التي تحمل اسمه.

وقال غيتس: ‘سيتلقى أبناؤنا تعليمًا رائعًا وبعض المال ، لذلك لن يكونوا سيئين أبدًا ، لكنهم سيخرجون ويكون لديهم حياتهم المهنية الخاصة.”