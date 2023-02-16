ملياردير إيراني الأصل يقترب من شراء نادي توتنهام

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وطن- يقترب الملياردير الأمريكي ذو الأصول الإيرانية جهم نجفي (60 عاماً)، رئيس شركة الاستثمار “إم. إس. بي سبورتس كابيتال”، من شراء نادي توتنهام الإنجليزي.

وقالت وكالة رويترز العالمية، الأربعاء، إن الملياردير الأمريكي من أصل إيراني جهم نجفي، يستعد لتقديم عرض بقيمة 3.75 مليار دولار، من أجل الاستحواذ على نادي توتنهام (السيبرز)، المنافس في دوري الدرجة الممتازة.

الملياردير جهم نجفي وشراء توتنهام

فيما لم يعلّق نادي توتنهام الإنجليزي، على اقتراب الملياردير نجفي، من شراء نادي توتنهام الإنجليزي، عقب نشر الخبر من قبل وكالة رويترز البريطانية.

من جهتها، أفادت صحيفة “فاينانشال تايمز” الأمريكية، بأن شركة “إم. إس. بي سبورتس كابيتال”، تعمل مع عدد من المستثمرين من أجل صياغة عرض لشراء نادي توتنهام.

كما أردفت: “الشركة في اتصال منذ أسابيع مع مالك توتنهام الإنجليزي جو لويس ورئيس النادي الحالي دانييل ليفي بشأن بيع النادي”.

شراء نادي توتنهام الإنجليزي

وأضافت: “العرض المقدم من الملياردير جهم نجفي عن طريق شركة إم. إس. بي سبورتس كابيتال، يقدر بالفعل قيمة نادي توتنهام، البالغ 3 مليار و750 مليون دولار أمريكي مع سجلات الديون للنادي”.

الملياردير الإيراني الأمريكي جهم #نجفي يقترب من الاستحواذ على نادي #توتنهام في صفقة تبلغ قيمتها 3.75 مليار دولار pic.twitter.com/yJLP2BEfre — قنوات الكاس (@alkasschannel) February 15, 2023

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ويحتل فريق توتنهام الذي يتولى تدريبه الإيطالي أنطونيو كونتي، المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 39 نقطة، وبفارق كبير عن المتصدر مانشستر سيتي برصيد 51 نقطة حتى يومنا هذا.

كما كان آخر مرة توّج بها فريق توتنهام (السيبرز)، باللقب عام 2008، وهو لقب كأس رابطة الأندية الإنجليزي.

وخاض توتنهام 23 مباراة، حقق الفوز في 12 مباراة، والتعادل في 3 مباريات، وتلقى الخسارة في 8 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري.

🚨🚨 سامي مقبل – ديلي ميل | • جو لويس [مالك توتنهام] على استعداد لبيع النادي ولكن ليس بالعرض المعروض من جهم نجفي المقدّر بقيمة 3 مليار باوند. • جو لويس يريد حوالي 4.5 مليار باوند. 💰💰⚪ pic.twitter.com/VSiqgDggOd — الدوري الإنجليزي™ (@TrendEPL) February 15, 2023

دوري أبطال أوروبا 2023

وتلقّى فريق توتنهام الخسارة أمام ميلان الإيطالي، في ذهاب منافسات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2022-2023، بهدف نظيف دون رد.

وسيلتقي توتنهام في المباراة القادمة، أمام وست هام يونايتد، الأحد، في الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.