الجمعة, فبراير 17, 2023
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رياضة

ملياردير إيراني الأصل يقترب من شراء نادي توتنهام

الملياردير الإيراني الأصل نجفي تقدم بعرض 3.75 مليار دولار لشراء توتنهام

كتب فارس أبو شيحة
شراء نادي توتنهام watanserb.com
شراء نادي توتنهام
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وطن- يقترب الملياردير الأمريكي ذو الأصول الإيرانية جهم نجفي (60 عاماً)، رئيس شركة الاستثمار “إم. إس. بي سبورتس كابيتال”، من شراء نادي توتنهام الإنجليزي.

وقالت وكالة رويترز العالمية، الأربعاء، إن الملياردير الأمريكي من أصل إيراني جهم نجفي، يستعد لتقديم عرض بقيمة 3.75 مليار دولار، من أجل الاستحواذ على نادي توتنهام (السيبرز)، المنافس في دوري الدرجة الممتازة.

الملياردير جهم نجفي وشراء توتنهام

فيما لم يعلّق نادي توتنهام الإنجليزي، على اقتراب الملياردير نجفي، من شراء نادي توتنهام الإنجليزي، عقب نشر الخبر من قبل وكالة رويترز البريطانية.

من جهتها، أفادت صحيفة “فاينانشال تايمز” الأمريكية، بأن شركة “إم. إس. بي سبورتس كابيتال”، تعمل مع عدد من المستثمرين من أجل صياغة عرض لشراء نادي توتنهام.

الملياردير الإيراني الأصل نجفي
الملياردير الإيراني الأصل نجفي

كما أردفت: “الشركة في اتصال منذ أسابيع مع مالك توتنهام الإنجليزي جو لويس ورئيس النادي الحالي دانييل ليفي بشأن بيع النادي”.

شراء نادي توتنهام الإنجليزي

وأضافت: “العرض المقدم من الملياردير جهم نجفي عن طريق شركة إم. إس. بي سبورتس كابيتال، يقدر بالفعل قيمة نادي توتنهام، البالغ 3 مليار و750 مليون دولار أمريكي مع سجلات الديون للنادي”.

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ويحتل فريق توتنهام الذي يتولى تدريبه الإيطالي أنطونيو كونتي، المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 39 نقطة، وبفارق كبير عن المتصدر مانشستر سيتي برصيد 51 نقطة حتى يومنا هذا.

الملياردير جهم نجفي
الملياردير جهم نجفي

كما كان آخر مرة توّج بها فريق توتنهام (السيبرز)، باللقب عام 2008، وهو لقب كأس رابطة الأندية الإنجليزي.

وخاض توتنهام 23 مباراة، حقق الفوز في 12 مباراة، والتعادل في 3 مباريات، وتلقى الخسارة في 8 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري.

دوري أبطال أوروبا 2023

وتلقّى فريق توتنهام الخسارة أمام ميلان الإيطالي، في ذهاب منافسات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2022-2023، بهدف نظيف دون رد.

وسيلتقي توتنهام في المباراة القادمة، أمام وست هام يونايتد، الأحد، في الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

المصدروطن + رويترز + فاينانشال تايمز
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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