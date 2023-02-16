تعرف على شخصيتك الحقيقية من الطريقة التي تمسك بها هاتفك

- Advertisement -

وطن– الطريقة التي تمسك بها هاتفك يمكن أن تكشف لنا كثيراً عن شخصيتك.

إذا لاحظتَ بوعي الطريقة التي يمسك بها الأشخاص هواتفهم المحمولة، فسوف تعلم أن كلّ فرد لديه طريقة مختلفة.



أشارت الدراسات إلى أن أفعالنا وطريقة تصرفنا في الحياة اليومية يمكن أن تخبرنا كثيراً عن شخصيتنا.

بحسب ما نشره موقع “jagranjosh“، سنقدم لك اختباراً بسيطاً يكشف لنا ما تقوله الطريقة التي تحمل بها هاتفك عنك.

إذا كنت تمسك هاتفك بيد واحدة

إذا كنت تمسك هاتفك بيد واحدة وبإبهام واحد للتصفح، فإن سمات شخصيتك تكشف أنك شخص متفائل، واثق من نفسه، وهادئ.

تشير طريقة حمل الهاتف هذه إلى أنك لست شخصًا متذمرًا؛ بل أنت شخص واثق من نفسه ومن قدراته.

- Advertisement -

هذه السمات الشخصية بالتأكيد تساعدك على تحقيق أهدافك وطموحاتك في الحياة المهنية، لكنها تضر في الواقع بعلاقتك العاطفية.

إذا كنت تحمل هاتفك بكلتا يديك ولكنك تستخدم إبهامًا واحدًا

إذا كنت تمسك بهاتفك بكلتا يديك ولكنك تستخدم إبهامًا واحدًا للتصفح أو للكتابة، فإن سمات شخصيتك تكشف أنك بديهيّ وواقعيّ وحكيم.

أنت تعيش في حذر، وهذا يعني أنك تخشى المخاطرة. كما أنك شخص كريم ومتعاطف. وقد تكون سريعًا في الوقوع في الحب، لكن يجب أن تسيطر على مشاعرك قبل اتخاذ القرارات على عجل.

إذا كنت تستخدم يديك كلتيهما لحمل الهاتف

إذا كنت تمسك هاتفك بكلتا يديك، فإن سمات شخصيتك تكشف أنك نشيط وذكي. يمكنك التكيف مع بيئة سريعة التقلب بسهولة، لأنك تعلم أن التغيير يدل على النمو والتطور.

أنت شخص سريع في فهم أو حل المشكلات المعقدة وومليء بالطاقة. كما أنك تستمتع بالمناقشات الفكرية.

ومع ذلك، فإن طبيعتك هذه لا تجعل حياتك العاطفية سهلة.

إذا كنت تستخدم إصبعك السبابة

إذا كنت تمسك بهاتفك بهذه الطريقة، فإن سمات شخصيتك تكشف أنك عفوي ومبدع وخيالي ولديك كثير من الأفكار الرائعة.



لديك في الواقع شخصية جذابة تجعل أحيانََا الناس عاجزين عن الكلام، لديك أيضًا شخصية فريدة.

وكشريك رومانسي، قد ترغب دائمََا في القيام بالخطوة الأولى.



كيف تحمل هاتفك عادة؟ أخبرنا عن ذلك في التعليقات..