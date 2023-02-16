“آميا” حفيدة جورج وسوف تواسيه وجعلته يبتسم لأول مرة منذ وفاة وديع (شاهد)

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وطن– رزق الفنان السوري جورج وسوف، بحفيدة جديدة من ابنه الأصغر “جورج جونيور وسوف” أطلق عليها اسم ” آميا”.

حفيدة جورج وسوف “آميا”

وشارك سلطان الطرب جورج وسوف، كما يلقبه معجبوه صورة له مع حفيدته “آميا” على حسابه الموثق في “تويتر” وعلق قائلا: “ويبقى في الحياة فسحات من الأمل، آميا وسوف 14/2/2023.”

وآميا اسم فرنسي يطلق على الإناث، وهو مأخوذ من اسم آمي، ويعني الفتاة المحبوبة.

وكان جورج وسوف قد بارك لابنه خطبته وعلق على “انستغرام” :”الف مبروك خطبة جورج جونيور وسوف وايلينا سركيس على الطريقة الكورونية –في إشارة إلى انتشار كوفيد 19 حينها – ”

وأضاف حينها: “انشاء الله بتتهنوا بحياتكن وعقبال الفرحة الكبيرة حتى صير جدو يا حبيب قلبو للبابا”.

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جورج وسوف وأغنية نص عمري

ويذكر أن الفنان جورج وسّوف طرح منذ أيام أغنية جديدة بعنوان “نصّ عمري” يرثى فيها ابنه وديع تزامنا مع مرور ذكرى الأربعين على وفاته.

ونشر الفنان “جورج وسوف” رابط الأغنية التي سيطرت على كلماتها ولحنها أجواء الحزن والشجن، وعلق عليها: “إلى حبيبي وديع، “نص عمري” أغنية لروحك بذكرى الاربعين سرقت الحب من عيده.

وظهر جورج وسوف في أكثر من لقطة بالأغنية وهو منهار تماما ويمسك دموعه، حيث لم يفارقه الحزن حتى اليوم على رحيل نجله وديع الذي كان مرتبطا به بشدة.

وأغنية “نص عمري” من كلمات خالد تاج الدين، ألحان محمد يحيى، ومن توزيع زيزو فروق، ومن إخراج طوني قهوجي.

وفاة وديع جورج وسوف

وتوفى وديع جورج وسوف، ابن الفنان الكبير جورج وسوف في يناير الماضي بعد أزمة صحية تعرض لها جراء مضاعفات عملية “تصغير المعدة” التي أجراها مؤخرا .

وتم إدخال الابن البكر لجورج وسوف، إلى المستشفى يوم 27 ديسمبر لإجراء عملية تحويل مسار المعدة، وبعد إجراء العملية عاد إلى البيت لكنه بعد ذلك أصيب بنزيف في المعدة فتم نقله إلى مستشفى “مار يوسف” ليفارق الحياة قبل أن يرى حفيدة والده الجديدة.

ومن جهة أخرى قطع سلطان الطرب جورج وسوف حداده على وفاة نجله وديع، ومن المقرر أن يحيي حفلاً غنائياً، يوم 10 آذار مارس، المقبل في أحد الفنادق بالكويت.

وهو الحفل الأول له بعد وفاة نجله ومن المقرر أن يشاركه الحفل الفنان “بهاء سلطان”.