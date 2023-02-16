الجمعة, فبراير 17, 2023
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“آميا” حفيدة جورج وسوف تواسيه وجعلته يبتسم لأول مرة منذ وفاة وديع (شاهد)

بعد شهرين من وفاة نجله وديع سلطان الطرب جورج وسوف يُرزق بحفيدة من ابنه جونيور أسماها "آميا"

كتب خالد الأحمد
حفيدة جورج وسوف watanserb.com
جورج وسوف وحفيدته آميا
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وطن– رزق الفنان السوري جورج وسوف، بحفيدة جديدة من ابنه الأصغر “جورج جونيور وسوف” أطلق عليها اسم ” آميا”.

حفيدة جورج وسوف “آميا”

وشارك سلطان الطرب جورج وسوف، كما يلقبه معجبوه صورة له مع حفيدته “آميا” على حسابه الموثق في “تويتر” وعلق قائلا: “ويبقى في الحياة فسحات من الأمل، آميا وسوف 14/2/2023.”

وآميا اسم فرنسي يطلق على الإناث، وهو مأخوذ من اسم آمي، ويعني الفتاة المحبوبة.

جورج وسوف مع حفيدته آميا وابنه
جورج وسوف مع حفيدته آميا وابنه

وكان جورج وسوف قد بارك لابنه خطبته وعلق على “انستغرام” :”الف مبروك خطبة جورج جونيور وسوف وايلينا سركيس على الطريقة الكورونية –في إشارة إلى انتشار كوفيد 19 حينها – ”

جورج وسوف وحفيدته آميا
جورج وسوف وحفيدته آميا

وأضاف حينها: “انشاء الله بتتهنوا بحياتكن وعقبال الفرحة الكبيرة حتى صير جدو يا حبيب قلبو للبابا”.

 

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جورج وسوف وأغنية نص عمري

ويذكر أن الفنان جورج وسّوف طرح منذ أيام أغنية جديدة بعنوان “نصّ عمري” يرثى فيها ابنه وديع تزامنا مع مرور ذكرى الأربعين على وفاته.

ونشر الفنان “جورج وسوف” رابط الأغنية التي سيطرت على كلماتها ولحنها أجواء الحزن والشجن، وعلق عليها: “إلى حبيبي وديع، “نص عمري” أغنية لروحك بذكرى الاربعين سرقت الحب من عيده.

وظهر جورج وسوف في أكثر من لقطة بالأغنية وهو منهار تماما ويمسك دموعه، حيث لم يفارقه الحزن حتى اليوم على رحيل نجله وديع الذي كان مرتبطا به بشدة.

وأغنية “نص عمري” من كلمات خالد تاج الدين، ألحان محمد يحيى، ومن توزيع زيزو فروق، ومن إخراج طوني قهوجي.

وفاة وديع جورج وسوف

وتوفى وديع جورج وسوف، ابن الفنان الكبير جورج وسوف في يناير الماضي بعد أزمة صحية تعرض لها جراء مضاعفات عملية “تصغير المعدة” التي أجراها مؤخرا .

وتم إدخال الابن البكر لجورج وسوف، إلى المستشفى يوم 27 ديسمبر لإجراء عملية تحويل مسار المعدة، وبعد إجراء العملية عاد إلى البيت لكنه بعد ذلك أصيب بنزيف في المعدة فتم نقله إلى مستشفى “مار يوسف” ليفارق الحياة قبل أن يرى حفيدة والده الجديدة.

ومن جهة أخرى قطع سلطان الطرب جورج وسوف حداده على وفاة نجله وديع، ومن المقرر أن يحيي حفلاً غنائياً، يوم 10 آذار مارس، المقبل في أحد الفنادق بالكويت.

وهو الحفل الأول له بعد وفاة نجله ومن المقرر أن يشاركه الحفل الفنان “بهاء سلطان”.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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