الجمعة, فبراير 17, 2023
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شاكيرا تهدد بقتل صديقها السابق وتفضل أن تكون في السجن!.. ما القصة؟ (شاهد)

بيكيه لم يردّ بعد على كلمات شاكيرا الغاضبة

كتب سالم حنفي
watanserb.com
شاكيرا
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وطن- يمكن أن يكون عيد الحب صعبًا حقًا بالنسبة للأشخاص الذين أنهوا علاقاتهم للتو، خاصة بالنسبة لشخص مثل شاكيرا، التي وصل انفصالها العلني عن لاعب كرة القدم السابق جيرارد بيكيه إلى نقطة الانهيار عندما أصدرت شاكيرا أغنية انتقامية ضده وضد عشيقته الجديدة كلارا شيا مارتي، والتي قدمها بيكيه للعالم للتو من خلال صورة على عبر حسابه على انستغرام.

واليوم وبالتزامن مع عيد الحب (الفلانتاين)، تُظهر شاكيرا أنها لا تزال تتألم من كل ما حدث، من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على إنستغرام خلال احتفالها بهذه المناسبة.

في الفيديو المنشور، تظهر شاكيرا وهي تمسح الأرضية وهي تغني جانباً من أغنية Kill Bill من ألبوم SZA، والذي يحتوي على بعض الأغاني المخيفة.

 

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وتقول كلمات الأغنية التي رددتها “شاكيرا” في الفيديو: “قد أقتل حبيبي السابق / ليست الفكرة الأفضل / صديقته الجديدة التالية ، كيف سأصل إلى هنا؟ قد أقتل حبيبي السابق / ما زلت أحبه رغم ذلك / أفضل أن أكون في السجن وليس بمفردي / لقد فعلت كل شيء من أجل الحب”.

وعلى الرغم من أن شاكيرا لن تقتل أي شخص، فإن هذا الفيديو الجديد يُظهر أنها لا تزال مصابة جدًا ولم تُشف من كل ما حدث.

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وعانت شاكيرا في الفترة السابقة من تفكّك عام جدًا أعقبه أيضًا معركة قانونية سيئة، حيث كان أطفال الزوجين السابقين في منتصف كل شيء.

وحتى الآن، لم يرد جيرارد بيكيه على أحدث رفض من شاكيرا، وكل ما فعله حتى الآن هو الرد على منشور رئيس الليغا حول كيفية نمو كرة القدم الإسبانية في العام الماضي.

وبحسب موقع “ماركا” الإسباني، فإننا لن نتفاجأ إذا ردّ “بيكيه” على هذا الغضب العدواني من شاكيرا، حيث فعل ذلك كثيرًا ومن خلال الرسائل بين السطور.

المصدر ماركا، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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