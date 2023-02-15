شاكيرا تهدد بقتل صديقها السابق وتفضل أن تكون في السجن!.. ما القصة؟ (شاهد)

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وطن- يمكن أن يكون عيد الحب صعبًا حقًا بالنسبة للأشخاص الذين أنهوا علاقاتهم للتو، خاصة بالنسبة لشخص مثل شاكيرا، التي وصل انفصالها العلني عن لاعب كرة القدم السابق جيرارد بيكيه إلى نقطة الانهيار عندما أصدرت شاكيرا أغنية انتقامية ضده وضد عشيقته الجديدة كلارا شيا مارتي، والتي قدمها بيكيه للعالم للتو من خلال صورة على عبر حسابه على انستغرام.

واليوم وبالتزامن مع عيد الحب (الفلانتاين)، تُظهر شاكيرا أنها لا تزال تتألم من كل ما حدث، من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على إنستغرام خلال احتفالها بهذه المناسبة.

في الفيديو المنشور، تظهر شاكيرا وهي تمسح الأرضية وهي تغني جانباً من أغنية Kill Bill من ألبوم SZA، والذي يحتوي على بعض الأغاني المخيفة.

View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

وتقول كلمات الأغنية التي رددتها “شاكيرا” في الفيديو: “قد أقتل حبيبي السابق / ليست الفكرة الأفضل / صديقته الجديدة التالية ، كيف سأصل إلى هنا؟ قد أقتل حبيبي السابق / ما زلت أحبه رغم ذلك / أفضل أن أكون في السجن وليس بمفردي / لقد فعلت كل شيء من أجل الحب”.

وعلى الرغم من أن شاكيرا لن تقتل أي شخص، فإن هذا الفيديو الجديد يُظهر أنها لا تزال مصابة جدًا ولم تُشف من كل ما حدث.

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وعانت شاكيرا في الفترة السابقة من تفكّك عام جدًا أعقبه أيضًا معركة قانونية سيئة، حيث كان أطفال الزوجين السابقين في منتصف كل شيء.

وحتى الآن، لم يرد جيرارد بيكيه على أحدث رفض من شاكيرا، وكل ما فعله حتى الآن هو الرد على منشور رئيس الليغا حول كيفية نمو كرة القدم الإسبانية في العام الماضي.

وبحسب موقع “ماركا” الإسباني، فإننا لن نتفاجأ إذا ردّ “بيكيه” على هذا الغضب العدواني من شاكيرا، حيث فعل ذلك كثيرًا ومن خلال الرسائل بين السطور.