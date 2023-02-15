الجمعة, فبراير 17, 2023
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رد الملكة إليزابيث الثانية على الأمير هاري حينما طلب منها الإذن للزواج من ميغان ماركل!

الأمير هاري لم يكن يعلم أن البروتوكول يجبره على أخذ إذن الملكة

كتب سالم حنفي
الملكة إليزابيث وزواج الامير هاري watanserb.com
الامير هاري وميغان ماركل
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وطن- كشف دوق ساسكس الأمير هاري في كتاب مذكراته المثير للجدل، والذي حمل عنوان: “سبير”، عن أنه نسي البروتوكول الذي كان عليه أن يطلب إذن جدته الملكة إليزابيث الثانية بالزواج.

وذكر الأمير هاري في الكتاب، أن أمناءه إد لين فوكس وجيسون كناوف هم الذين ذكّروه بأن هناك “قاعدة ملكية” يتعين على الملكة إليزابيث الثانية فيها الموافقة على الزواج.

عروس الأمير هاري
زوجة الأمير هاري

وقال “هاري”: إن ذلك “لم يكن منطقيًا، رجل بالغ يطلب الإذن من جدته بالزواج؟ لا أتذكر أن ويلي سألها قبل أن يتقدم بطلب إلى كيت. أو سألها ابن عمي بيتر قبل أن يتقدم لخطبته على زوجته، لكن عندما فكرت في الأمر، لقد تذكرت أن أبي كان قد طلب الإذن عندما أراد الزواج من كاميلا”.

وأضاف، أن “سخافة طلب رجل يبلغ من العمر 56 عامًا (تشارلز) إذن والدته قد زلت ذهني في ذلك الوقت”.

اختيار الوقت المناسب لإخبارها

يكشف هاري وفقاً لما ذكرته صحيفة “ماركا” الإسبانية، عن أن الوقت الذي اختاره لذلك كان رحلة عائلية في عطلة نهاية الأسبوع إلى ساندرينجهام، عندما كانوا خارجين للصيد.

وكتب هاري يقول: “رحلات الصيد دائماً تجعل الجدة في مزاج جيد. ربما تكون أكثر انفتاحاً على أفكار الحب”.

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لكنه يتذكر أنه عندما التقى أخيرًا بجدته بمفردها، كان وجهها عبوسًا، لذلك يبدو أنها لم تكن في حالة مزاجية جيدة.

وكتب: “رأيتها تنتظره حتى يتكلم، ولا تنتظر بصبر. كان وجهها يشع: اخرج من هنا”. “لقد سعلت”. جدتي، أنت تعلمين أنني أحب ميج كثيرًا، وقد قررت أن أطلب منها أن تتزوجني، وقد قيل لي ذلك، آه، يجب أن أطلب إذنك قبل أن أقدم على الخطوة”.

موافقة الملكة على زواج هاري

وردّت الملكة عليه قائلة: “هل يجب عليك أن تستأذنني؟”، ليتذكر هاري: “أوه.. نعم، هذا ما قاله لي موظفوك، وقد أخبرني طاقم العمل أيضًا. يجب أن أطلب إذنك”.

الملكة إليزابيث وزواج الامير هاري وميغان ماركل
الملكة إليزابيث وزواج الامير هاري وميغان ماركل

أجابت: “وقفت ساكناً تماماً مثل الطيور التي في يدي. حدقت في وجهها، لكنه كان غير مقروء. في النهاية أجابت، “حسنًا، إذن، أعتقد أنه يجب أن أقول نعم”.

زواج الامير هاري وميغان ماركل
موافقة الملكة على زواج هاري

وبحسب ما ورد، فقد أربكت الإجابة هاري للحظات، قائلاً: “لقد أدركت أخيرًا: إنها تقول نعم، أيها الدمى! إنها تمنحني الإذن. من يهتم بكيفية قوله، عليك فقط أن تعرف متى تأخذ نعم للحصول على إجابة”.

واختتم حديثه قائلاً: “لذلك تمتمت، حسنًا. حسنًا، جدتي. جيد. رائع. شكرًا جزيلاً. شكرًا جزيلاً لك”.

المصدرماركا، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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