الجمعة, فبراير 17, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةحياتنابعدما هربت بقميص النوم.. علا غانم تفضح زوجها الأمريكي الجنسية أمام النيابة
حياتنا

بعدما هربت بقميص النوم.. علا غانم تفضح زوجها الأمريكي الجنسية أمام النيابة

مواقع مصرية نشرت نص أقوال علا غانم في تحقيقات النيابة معها بشأن قضيتها الخلافية مع زوجها عبدالعزيز حسن الذي يحمل الجنسية الأمريكية

كتب باسل النجار
الفنانة المصرية علا غانم watanserb.com
الفنانة المصرية علا غانم
- Advertisement -

وطن- نشرت مواقع محلية مصرية نصّ أقوال الفنانة المصرية علا غانم، في التحقيقات معها بالقضية التي تتنازع فيها مع زوجها الأمريكي الجنسية عبدالعزيز حسن.

علا غانم وأزمتها مع زوجها

وكانت علا غانم قد أقامت الشكوى ضد زوجها حملت رقم (516) لسنة 2023 إداري مركز شرطة أبو النمرس، والمقيدة برقم 20 لسنة 2023 منازعة حيازة مركز الجيزة لشئون الأسرة 361 لسنة 2023 منازعة حيازة جنوب الجيزة الكلية لشئون الأسرة والمقيدة برقم 18 لسنة 2023، منازعة حيازة عليا لشئون الأسرة من علا غانم، ضد عبد العزيز حسن مشكو في حقه.

موقع “القاهرة 24” المحلي نشر أقوال الفنانة علا غانم في القضية التي اتهمت فيها زوجها بالاعتداء عليها، بعد الحصول عليها من واقع التحقيقات.

وذكرت الفنانة المصرية أنه في أثناء وجودها في فيلتها بـ”شبرامنت”، تهجّم زوجها عبد العزيز حسن الذي يحمل الجنسية الأمريكية، عليها بداخل الفيلا واعتدى عليها وعلى والدتها وعلى العمال أيضاً، ومن ثم أحدث إصابتهم وحضرت للإبلاغ.

علا غانم وأزمتها مع زوجها
علا غانم وأزمتها مع زوجها

أقوال علا غانم في التحقيقات

وبحسب الموقع المصري، فقد جاءت أقوال علا غانم أمام جهات التحقيق كالآتي:

س: ما تفصيلات بلاغك؟

- Advertisement -

ج: في أثناء تواجدي في الفيلا خاصتي بناحية شبرامنت قام المدعو عبد العزيز حسن عبد العزيز بالتهجم عليا بداخل الفيلا خاصتي والتعدي عليا وعلى والدتي وعلى العمال في الفيلا وإحداث إصابتهم وحضرت للإبلاغ.

س: متى وأين حدث ذلك؟

ج: النهارده بناحية شرامنت.

س: أمام من حدث ذلك؟

ج: أمام الجيران في المنطقة.

س: بماذا تتهمي المشكو فى حقه؟

ج: اتهمه بالتهجم عليا والتعدي عليا أنا ووالدتي وإحداث إصابة الخفر عندي والاستيلاء على عدد اثنين هاتف محمول ماركة آیفون وچهاز دیفي آر الخاص بكاميرات المراقبة ومبلغ مالي حوالي ثمانية وخمسين ألف جنيه مصري.

س: هل توجد بك إصابات.. ومن محدثها.. وبأي شيء أحدثها؟

ج: لا مفيش إصابات ظاهرية توجد سحاجات بسيطة ولا أرغب في عمل تقرير طبي.

س: وما سبب تعدى المشكو فى حقه عليكِ؟

ج: خلافات سابقة.

س: منسوب إليك الاشتراك في التعدي على الطرف الثاني بالضرب وإحداث إصابته؟

ج: محصلش هو اللي دخل واتهجم عليا بداخل الفيلا وقام بالتعدي على الغفر وعليا وعلى والدتي بالضرب.

س: يتهمك الطرف الثاني بالاشتراك في التعدي عليه بالضرب؟

ج: محصلش.

س: وما صلتك بالطرف الثاني؟

ج: هو زوجي ولا توجد خلافات زوجية حاليا وكل واحد في حالة الآن.

س: هل لديك أقوال أخرى؟

ج: لا

الفنانة المصرية علا غانم
الفنانة المصرية علا غانم

زوجها اعتدى عليها وهربت بقميص النوم

وكانت علا غانم، كشفت قبل أيام تفاصيل تعرضها للاعتداء والطرد من منزلها بالمريوطية على يد زوجها، قائلة إنها فوجئت باقتحام عدد من الأشخاص رفقة زوجها رجل الأعمال عبد العزيز حسن، لبوابة منزلها بعد الاعتداء على حراس العقار وضربهم.

وقالت غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب: “فوجئت بخبط غريب جدًا على البوابة وبدأت في الصراخ، وبعدها اقتحم عدد كبير من الأشخاص منزلي كان من بينهم عدد من السيدات”.

وتابعت: “زوجي اقتحم مع الناس اللي معاه غرفة مكتبي واستولى بالقوة على الجهاز الخاص بتسجيل الكاميرات المثبتة داخل المنزل وخارجه”، مؤكدة: “أمي اتضربت بالشوم من زوجي أمامي عيني ومكنتش قادرة أدافع عنها”.

وذكرت علا غانم أنها استطاعت الهروب والخروج لحديقة منزلها بالروب وملابس النوم بصحبة والدتها.

موضحة، أنها “اتصلت بالنجدة التي وصلت، وتم اصطحابي لقسم الشرطة لتحرير المحضر.. وده بيتي اشتريته من عام 99، وفيه قضية خلع رفعتها ضد زوجي لوجود خلافات معه، ورجعت مصر أواخر شهر أكتوبر الماضي لاستكمال دعوى الخلع”.

الحالة الصحية لعلا غانم

وكانت ابنة الفنانة علا غانم، كشفت تطورات حالة والدتها الصحية بعد دخولها المستشفى خلال الأيام الماضية.

وقالت ابنة علا غانم، في تصريحات لوسائل إعلام إن والدتها لا تزال تمرّ حالياً بحالة من التعب، مضيفة: “والدتي لسه تعبانة في المستشفى”.

وكان الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أوضح في وقت سابق، أن الأطباء بالمستشفى أخبروه بأن علا غانم لديها ارتجاج في المخ وتعاني من كسر في الضلع الثالث.

وكان المحامي العام لنيابات الجيزة الكلية، قرر تمكين الفنانة علا غانم وزوجها أمريكي الجنسية، من الفيلا المتنازع عليها مشاركة في مسكن الزوجية محل النزاع، ومنع تعرض كل منهما للآخر، لحين الانتهاء من الفصل في قضايا التعدي، ودعوى الخلع المقامة من علا غانم ضد زوجها رجل الأعمال عبد العزيز حسن.

المصدرتويتر، موقع القاهرة 24، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
اقرأ أيضاً
اقتصاد

فشل تجارب صندوق النقد الدولي.. اسألوا مصر إن كنتم لا تعلمون

حياتنا

ويل فيريل يحتضن زوجة محمد صلاح وانتقادات واسعة للفرعون المصري (شاهد)

الهدهد

سبب وفاة الملاكم المصري رامز حسام.. هكذا قتله منافسه بالضربة القاضية (شاهد)

الهدهد

لماذا يخشى نظام السيسي هشام جنينة؟.. أُطلق سراحه وعاد لمنزله ولكن

الهدهد

طاهرة لهيطة.. سبب وفاة الطبيبة المصرية وآخر عمل خيري أخفته عن الجميع

الهدهد

إعدام محمد عادل قاتل نيرة أشرف.. صور اقتياده ببدلة الإعدام لحبل المشنقة تثير الجدل! (شاهد)

الهدهد

هكذا استقبل محمد بن زايد السيسي تزامنا مع الأزمة المكتومة بين مصر والسعودية (شاهد)

حياتنا

تصدرت التريند.. صور مثيرة لرضوى الشربيني كما لم ترها من قبل (شاهد)

حياتنا

آخر ظهور لدينا صبحي.. سر وفاتها الغامضة ولماذا حذفت أسرتها كل صورها ومقاطعها؟ (شاهد)

الهدهد

هبوط أرضي جديد بمصر يثير الذعر تزامنا مع تحذير لعالم هولندي تنبأ بالزلزال

الهدهد

مفاجأة بشأن فيديو إمام المسجد الذي فجر غضب المصريين (شاهد)

الهدهد

صحفي مصري يكشف ما طلبته الرياض من القاهرة لإنهاء أزمة التراشق وعلاقة أحمد موسى

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

شاهد.. لحظة إنفجار مدفأة في وجه وزير الصحة التركي على الهواء مباشرة (فيديو)

هل تبول محمد السادس على نفسه خلال لقائه رئيس الغابون؟ (شاهد)

لأول مرة.. مسابقة ملكة جمال البدينات في الجزائر وشروط خاصة للفوز.. تعرف عليها(شاهد)

منها جفاف الفم..كيف يؤثر التوتر على أسنانك؟

بيكيه وعشيقته.. جدال حاد ينتهي بقبلات حميمية بعد تهديد شاكيرا له! (شاهد)

واتساب يعلن عن 4 ميزات جديدة على أندرويد..تعرف عليها

القصة الكاملة لاختفاء طالبين أردنيين.. رسالة غريبة والكتاب الذي دفعهما للهروب

قصة لا تصدق لأب يمني باع ابنته مقابل نصف مليون دولار ودولة كبيرة تتدخل

بعد مرور عام تقريبًا..3 سيناريوهات للحرب الروسية الأوكرانية

“إلزام العاملات بخلع النقاب ووضع المكياج”.. فيديو يثير ضجة في السعودية

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC