بعدما هربت بقميص النوم.. علا غانم تفضح زوجها الأمريكي الجنسية أمام النيابة

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وطن- نشرت مواقع محلية مصرية نصّ أقوال الفنانة المصرية علا غانم، في التحقيقات معها بالقضية التي تتنازع فيها مع زوجها الأمريكي الجنسية عبدالعزيز حسن.

علا غانم وأزمتها مع زوجها

وكانت علا غانم قد أقامت الشكوى ضد زوجها حملت رقم (516) لسنة 2023 إداري مركز شرطة أبو النمرس، والمقيدة برقم 20 لسنة 2023 منازعة حيازة مركز الجيزة لشئون الأسرة 361 لسنة 2023 منازعة حيازة جنوب الجيزة الكلية لشئون الأسرة والمقيدة برقم 18 لسنة 2023، منازعة حيازة عليا لشئون الأسرة من علا غانم، ضد عبد العزيز حسن مشكو في حقه.

موقع “القاهرة 24” المحلي نشر أقوال الفنانة علا غانم في القضية التي اتهمت فيها زوجها بالاعتداء عليها، بعد الحصول عليها من واقع التحقيقات.

وذكرت الفنانة المصرية أنه في أثناء وجودها في فيلتها بـ”شبرامنت”، تهجّم زوجها عبد العزيز حسن الذي يحمل الجنسية الأمريكية، عليها بداخل الفيلا واعتدى عليها وعلى والدتها وعلى العمال أيضاً، ومن ثم أحدث إصابتهم وحضرت للإبلاغ.

أقوال علا غانم في التحقيقات

وبحسب الموقع المصري، فقد جاءت أقوال علا غانم أمام جهات التحقيق كالآتي:

س: ما تفصيلات بلاغك؟

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ج: في أثناء تواجدي في الفيلا خاصتي بناحية شبرامنت قام المدعو عبد العزيز حسن عبد العزيز بالتهجم عليا بداخل الفيلا خاصتي والتعدي عليا وعلى والدتي وعلى العمال في الفيلا وإحداث إصابتهم وحضرت للإبلاغ.

س: متى وأين حدث ذلك؟

ج: النهارده بناحية شرامنت.

س: أمام من حدث ذلك؟

ج: أمام الجيران في المنطقة.

س: بماذا تتهمي المشكو فى حقه؟

ج: اتهمه بالتهجم عليا والتعدي عليا أنا ووالدتي وإحداث إصابة الخفر عندي والاستيلاء على عدد اثنين هاتف محمول ماركة آیفون وچهاز دیفي آر الخاص بكاميرات المراقبة ومبلغ مالي حوالي ثمانية وخمسين ألف جنيه مصري.

س: هل توجد بك إصابات.. ومن محدثها.. وبأي شيء أحدثها؟

ج: لا مفيش إصابات ظاهرية توجد سحاجات بسيطة ولا أرغب في عمل تقرير طبي.

س: وما سبب تعدى المشكو فى حقه عليكِ؟

ج: خلافات سابقة.

س: منسوب إليك الاشتراك في التعدي على الطرف الثاني بالضرب وإحداث إصابته؟

ج: محصلش هو اللي دخل واتهجم عليا بداخل الفيلا وقام بالتعدي على الغفر وعليا وعلى والدتي بالضرب.

س: يتهمك الطرف الثاني بالاشتراك في التعدي عليه بالضرب؟

ج: محصلش.

س: وما صلتك بالطرف الثاني؟

ج: هو زوجي ولا توجد خلافات زوجية حاليا وكل واحد في حالة الآن.

س: هل لديك أقوال أخرى؟

ج: لا

زوجها اعتدى عليها وهربت بقميص النوم

وكانت علا غانم، كشفت قبل أيام تفاصيل تعرضها للاعتداء والطرد من منزلها بالمريوطية على يد زوجها، قائلة إنها فوجئت باقتحام عدد من الأشخاص رفقة زوجها رجل الأعمال عبد العزيز حسن، لبوابة منزلها بعد الاعتداء على حراس العقار وضربهم.

اتهمت زوجها بالبلطجة وطردها من المنزل.. الممثلة علا غانم تستغيث من عنف أسري وزوجها يتهمها بتعاطي المخدرات pic.twitter.com/ivNdgEQxg5 — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) February 9, 2023

وقالت غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب: “فوجئت بخبط غريب جدًا على البوابة وبدأت في الصراخ، وبعدها اقتحم عدد كبير من الأشخاص منزلي كان من بينهم عدد من السيدات”.

وتابعت: “زوجي اقتحم مع الناس اللي معاه غرفة مكتبي واستولى بالقوة على الجهاز الخاص بتسجيل الكاميرات المثبتة داخل المنزل وخارجه”، مؤكدة: “أمي اتضربت بالشوم من زوجي أمامي عيني ومكنتش قادرة أدافع عنها”.

وذكرت علا غانم أنها استطاعت الهروب والخروج لحديقة منزلها بالروب وملابس النوم بصحبة والدتها.

موضحة، أنها “اتصلت بالنجدة التي وصلت، وتم اصطحابي لقسم الشرطة لتحرير المحضر.. وده بيتي اشتريته من عام 99، وفيه قضية خلع رفعتها ضد زوجي لوجود خلافات معه، ورجعت مصر أواخر شهر أكتوبر الماضي لاستكمال دعوى الخلع”.

الحالة الصحية لعلا غانم

وكانت ابنة الفنانة علا غانم، كشفت تطورات حالة والدتها الصحية بعد دخولها المستشفى خلال الأيام الماضية.

وقالت ابنة علا غانم، في تصريحات لوسائل إعلام إن والدتها لا تزال تمرّ حالياً بحالة من التعب، مضيفة: “والدتي لسه تعبانة في المستشفى”.

وكان الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أوضح في وقت سابق، أن الأطباء بالمستشفى أخبروه بأن علا غانم لديها ارتجاج في المخ وتعاني من كسر في الضلع الثالث.

وكان المحامي العام لنيابات الجيزة الكلية، قرر تمكين الفنانة علا غانم وزوجها أمريكي الجنسية، من الفيلا المتنازع عليها مشاركة في مسكن الزوجية محل النزاع، ومنع تعرض كل منهما للآخر، لحين الانتهاء من الفصل في قضايا التعدي، ودعوى الخلع المقامة من علا غانم ضد زوجها رجل الأعمال عبد العزيز حسن.