برودة القدمين..هذا ما يحاول جسدك إخبارك به

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وطن– تُعتبر برودة الساقين أمراً شائعاً في الشتاء. وإذا استمرت رغم ارتداء الجوارب الدافئة والناعمة، فإن هذا قد يكون علامة على وجود مشكلة صحية.

في هذا السياق، نشرت مجلة “realsimple” الأميركية، تقريراََ كشفت فيه عن أسباب رئيسية لبرودة القدمين المستمرة، وما يمكنك القيام به للحفاظ على دفء قدميك الباردة.

ضعف الدورة الدموية

تعتبر برودة القدمين علامة على وجود مشاكل في الدورة الدموية.

إذا كان لديك ضعف في الدورة الدموية، فقد لا يتدفق دمك بالسرعة المطلوبة. وبما أن الدورة الدموية يمكن أن تؤثر على درجة حرارة الجسم، فقد يتسبب انخفاض تدفق الدم في الشعور بالبرد.

هناك أسباب عديدة لضعف الدورة الدموية. ويعدّ التدخين والسمنة من عوامل الخطر الشائعة، فضلاً عن الحالات الصحية الأساسية الأخرى مثل: مرض الشرايين المحيطية.

فممارسة التمارين الرياضية بانتظام وتجنب التدخين واتباع نظام غذائي متوازن، كلها عادات صحية يمكن أن تساعد في تحسين الدورة الدموية.

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ولكن يمكنك أيضًا زيارة الطبيب لمعرفة ما إذا كان ضعف الدورة الدموية لديك مرتبطًا بحالة طبية أخرى.

زيادة التوتر أو القلق

الشعور بحالة من التوتر أو القلق قد يؤدي إلى التعرض لبرودة الأقدام.

إذا كنت تشعر بالتوتر الشديد أو القلق، سيزداد معدل ضربات القلب وضغط الدم لديك، مما يحدث تضيق في الأوعية الدموية في الأطراف، وبالتالي ستشعر بالبرودة.

ضعف الغدة الدرقية

​تساعد الغدة على تنظيم التفاعلات الكيميائية وعمليات الأيض لإنتاج الطاقة في الجسم.

وفي حال كانت هذه الغدة لا تنتج ما يكفي من الهرمونات، فيمكن أن يتسبب هذا تدريجيًا في إبطاء جسمك وعمله بشكل أقل، ويمكن أن يجعلك تشعر بالتعب والألم والاكتئاب. كما يمكن أن يجعلك أيضًا أكثر حساسية للبرد.

علاج برودة القدمين

هناك العديد من التفسيرات المحتملة لسبب شعور قدميك بالبرودة طوال الوقت.

يرتبط عدد قليل منها بالظروف الصحية الأساسية، وقد تحتاج إلى رأي الطبيب للكشف عن السبب والحصول على العلاج الطبي المناسب، إذا لزم الأمر.

ومع ذلك، قد يقول لك الطبيب إنه ليس لديك مشكلة طبية. ولكن يمكنك اتباع هذه النصائح الأساسية التالية لتدفئة قدميك الباردة في الشتاء.