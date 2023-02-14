شبكة “بريسينزا” للسلام: لا إنقاذ للسعودية من مستنقع اليمن إلا من خلال سلطنة عُمان!

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وطن- أكدت شبكة ” Pressenza” للسلام وحقوق الإنسان في تقرير لها على أن السعودية فشلت في تحقيق أهدافها الاستراتيجية في اليمن، والمخرج الوحيد لها من هذا المستنقع؛ هو التعاون مع سلطنة ُمان كوسيط موثوق به لإيجاد حل دائم.

وقالت الشبكة في تقريرها الذي أعده كلا من شروتي بونيا ومارك فينو، إنه لا يمكن كسب الحرب غير المتكافئة التي استمرت ثماني سنوات والتي شنتها المملكة العربية السعودية مع حلفائها ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن على الرغم من التفوق العسكري الهائل للرياض الناتج عن مبيعات الأسلحة الغربية الضخمة.

وأكدت أيضا على أنه لا يمكن أن تنتهي هذه الأزمة الإنسانية الكبرى إلا بحل سياسي من شأنه أن يكون في مصلحة المملكة العربية السعودية ويجب أن يكون مدعومًا من قبل جميع الجهات الفاعلة الإقليمية والخارجية.

ولفتت الشبكة إلى استئناف محادثات القناة الخلفية بين المملكة العربية السعودية والمتمردين الحوثيين مؤخرًا بعد الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة ، والتي استمرت لمدة ستة أشهر ، وانتهت أخيرًا في أوائل أكتوبر 2022.

في حين يُفترض أن كلا الجانبين عازمان على التوصل إلى تسوية وسط وقف إطلاق نار غير رسمي، فإنه من الأهمية بمكان فهم الاستراتيجية السعودية في الصراع المستمر منذ ثماني سنوات.

الأهداف الاستراتيجية السعودية

في هذا السياق، قالت الشبكة في تقريرها إنه منذ عام 2015 ، تقود المملكة العربية السعودية تحالفًا من تسع دول عربية على أمل أنه إذا استمر المشروع العسكري لفترة طويلة بما فيه الكفاية ، فإن المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران قد يكونون متعبين ، ومدهشين ، وفي النهاية تنبذهم وحشية قواتهم.

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ونوهت إلى أن الصراع نتج عنه في الواقع واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية فظاعة في العقد الماضي ، مما تسبب في انتشار المجاعة والأوبئة مثل الكوليرا ومذابح الأبرياء بلا هوادة. في حين كان العام الماضي فترة هدوء نسبي وقدمت بعض الراحة لليمنيين ، لا يمكن توقع نفس الشيء لعام 2023 وعدم إحراز تقدم في المحادثات الحيوية قد يؤدي إلى انهيارها إلى أجل غير مسمى.

أهمية محافظة المهرة للسعودية

واوضحت أنه منذ بدايتها ، لم تُظهر الحرب الأهلية المستعصية في اليمن أي علامات على التباطؤ ، ويبدو أن التدخل العسكري السعودي ، المدعوم بشكل واضح من الولايات المتحدة ، قد وصل الآن إلى نقطة تحول ، مع وجود احتمالات كبيرة ضد الوضع الراهن للرياض في شبه الجزيرة العربية، حيث تعتبر محافظة المهرة الشرقية ذات قيمة إستراتيجية عالية للمملكة العربية السعودية لأنها ستوفر وصولاً مباشرًا إلى المحيط الهندي ، وفي النهاية تمديد خط أنابيب النفط من منطقتها الشرقية إلى بحر العرب. بهذه الطريقة يمكن للمملكة أن تتغلب على إيران وتقلل من اعتمادها على مضيق هرمز ، الذي لا يزال عرضة للهجمات الإيرانية.

وبحسب التقرير فإنه لا شك أن إيران ، بعد أن أصبحت بصعوبة حاملة راية الفصائل الإقليمية والمنافس اللدود للعديد من الدول العربية الأخرى ، لا تزال ، حتى يومنا هذا ، العامل المحفز في الحرب الأهلية اليمنية.

ومع ذلك ، فإن الأمر لا يتعلق بتدخل طهران في شؤون دولة أخرى بقدر ما يتعلق بسعي السعودية لتحقيق هدف بعيد المنال للسيطرة على مضيق باب المندب قبالة الساحل اليمني – وهو ممر مهم لشحن النفط يربط بين البحر الأحمر وخليج عدن. من بين أجندات أخرى ، أدى ذلك إلى تفاقم توازنها الاستراتيجي ، ومن الواضح أنه ليس في صالحها.

وقالت الشبكة أه على الرغم من تلقي السعودية مساعدة عسكرية قوية ، تمثل في المقام الأول بدعم الضربات الجوية من أكبر حليف لها ، الولايات المتحدة ، فإن العملية السعودية المسماة في البداية عملية عاصفة الحزم لم تكن حاسمة على الإطلاق.

وأوضحت انه بصفتها أكبر مستورد عالمي للأسلحة ، اشترت المملكة العربية السعودية 23٪ من جميع الأسلحة الأمريكية المباعة بين عامي 2017 و 2021. وقد انخرطت واشنطن بعمق في تنفيذ عمليات قتالية لمكافحة الإرهاب ، واستهدفت بشكل أساسي القاعدة في شبه الجزيرة العربية.

وأشارت إلى انحراف سياسة بايدن ، التي بدأت في فبراير 2021 ، عن الإدارة السابقة ، وأوقفت دعم العمليات “الهجومية” التي تقودها السعودية، و في نفس الوقت الذي امتنعت فيه واشنطن عن ذلك دعت المملكة العربية السعودية بإنهاء الحصار المفروض على ميناء الحديدة على الساحل اليمني ، والذي أصبح يضر بالمساعدات الإنسانية المتميزة التي لم تتمكن من الوصول إلى المدنيين اليائسين ، مما تسبب في مزيد من الفوضى في كارثة ضخمة بالفعل.

الاستراتيجيات السعودية الفاشلة

لقد فشلت المبادرات مثل الهدنة التي أعلنتها الرياض في أبريل 2022 في العمل لصالح المملكة العربية السعودية ، كما أدت الخلافات مع الإمارات العربية المتحدة ومصر حول المصالح الاستراتيجية إلى تضاؤل مصداقيتها بشكل أكبر. يبدو أن استراتيجية الخروج للمملكة العربية السعودية ، في مثل هذه الحالة ، قد تطورت إلى نوع من التكتيكات الفابينية، بحيث تجنبت المعارك الضارية والاعتداءات الأمامية لصالح إضعاف الخصم من خلال حرب الاستنزاف والمراوغة. وقد استلزم ذلك استخدام الضربات الجوية والمواجهات المتفرقة لاستهداف خطوط إمداد العدو بدلاً من المخاطرة بالنفوذ العسكري بأكمله في هجمات واسعة النطاق لا تحقق الكثير.

وبحسب التقرير فقد توقعت الرياض استنزاف المتمردين الحوثيين ، ربما على أمل إضعاف قوات العدو مع اتباع سياسة الأرض المحروقة على طول الطريق ، لكن هذا فشل في هزيمة المتمردين عسكريًا حتى الآن.

واعتبرت الشبكة أنه من أجل الأهداف الشاملة للسعودية المتمثلة في “القضاء على النفوذ الإيراني” في اليمن ، وضمان استمرار قيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي (خلفه رشاد العليمي كرئيس للمجلس الرئاسي في أبريل 2022) ، وإخراج الحوثيين من صنعاء ، وتجنب نشأة جماعة شبيهة بحزب الله قوية ومسلحة على بعد أميال من أهدافها، فإن على السعودية من الآن فصاعدًا أن تنظر في اتجاه سلطنة عمان باعتبارها الوسيط الوحيد الموثوق به لإيجاد حل دائم للمستنقع الذي وضعت نفسها فيه.

مكاسب السعودية من القرار السلمي

قالت الشبكة أنه لا غنى عن إنهاء سريع للحرب الشاقة لتحقيق الاستقرار في موقف الرياض الضعيف ، سواء من حيث التكاليف الاقتصادية وتكاليف السمعة ، وإعادة ضبط مصالحها طويلة الأجل في المنطقة. ليس هذا فحسب ، فإن الهجمات المضادة للحوثيين التي تسببت في دمار هائل في عمق المملكة العربية السعودية تعكس القوة المتنامية للمتمردين، خاصة بعد نجاح الحوثيون بالفعل ، في الآونة الأخيرة ، في تعزيز مساحات واسعة من الأراضي في اليمن. ومع ذلك ، فإن مثابرة إيران التي تعرضت لضربة موجعة في خضم الاحتجاجات الداخلية والاضطرابات المدنية التي أعقبت وفاة مهسا أميني ، قد توفر الجانب المشرق للنظام السعودي لامتلاك نفوذه واستخدامه بشكل صحيح.

ونوهت الشبكة إلى أنه إذا كان من الممكن الوثوق في نوايا المملكة العربية السعودية بإنهاء التورط العسكري ، كذلك يمكن الوثوق بالمتمردين اليمنيين الذين يزعمون ، وفقًا لبيانهم الأخير ، السعي إلى هدنة دائمة في الدولة التي مزقتها الحرب.

ولفتت إلى أنه على الرغم من انشغال العالم الحالي بالحرب ضد أوكرانيا ، يجب ألا يتجاهل المجتمع الدولي حرب اليمن إلى جانب الخسائر الجماعية وجرائم الحرب وانعدام الأمن الغذائي والاقتصاد المعطل.

واعتبرت أنه على وجه الخصوص ، بالنسبة للمملكة العربية السعودية ، قد تعني الأولويات المربحة في العام الجديد تهدئة سوق النفط العالمية ، والسعي إلى الاستقرار الإقليمي ، وتشكيل شبكات المحسوبية السياسية لتحقيق أهداف أفضل بكثير من الانغماس في حروب بالوكالة لا يمكن الفوز بها.

واختتمت الشبكة بأن الدرس الأكثر أهمية الذي يمكن تعلمه من حرب اليمن غير المتكافئة للغاية التي خاضتها المملكة العربية السعودية وحلفاؤها هو أن الإفراط في التسلح عالي التقنية لا يؤدي فقط إلى جرائم حرب واسعة النطاق ضد المدنيين ولكنه غير كاف لهزيمة عدو أكثر قدرة على الحركة وخفة الحركة يدعمه جزء كبير من السكان ويقاوم التدخل الأجنبي.