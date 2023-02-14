دينا الشربيني تغطي القليل فقط من جسدها والجمهور: “ذنوب عالفاضي!” (شاهد)

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وطن- أثارت الفنانة المصرية دينا الشربيني، جدلاً واسعاً بأحدث ظهور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ارتدته مايا دياب

وظهرت دينا الشربيني بفستان أخضر غريب، قصير جداً ويكشف صدرها وساقيها، ولا يغطي سوى منطقة الوسط في جسدها.

المفارقة، أن الفنانة اللبنانية مايا دياب، ارتدت نفس الفستان العام الماضي في أسبوع الموضة بباريس.

لكن مايا دياب حرصت على تغطية ساقيها بارتداء حذاء طويل.

وتبين أن الفستان من توقيع اللبناني جان لويس سباجي.

ذنوب عالفاضي

وتعرضت دينا الشربيني لانتقادات وهجوم لاذع بسبب جرأتها، فجاء في التعليقات: ” دينا بتاخد ذنوب عالفاضى لا شكل ولا جسم ولا لبس دينا فوقى بقا”.

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وتساءل آخر: ” فستان ولا مايوه لاحول ولا قوه الا بالله”.

وسخرت متابعة: “يعني هي لابسة ولا مش لابسة؟”.

برنامج فوازير ومسلسل

وفي وقت سابق، كشفت دينا عن استعدادها لتقديم برنامج فوازير، دون أن تؤكد ما إذا كان سيتم عرضها في رمضان 2023 أم لا.

وتحدثت دينا الشربيني عن الفوازير في لقاء مع The Insider بالعربي. وقالت: “صورت جزء مع المخرج مجدي الهواري، ولكن هي محتاجة وقت, وهيبقى في غنى ورقص واستعراضات وتمثيل ودراما”.

وتسابق دينا في دراما رمضان بمسلسل” كامل العدد” المكون من 15 حلقة فقط، وهو من تأليف يسر طاهر ورنا أبوالريش، وإخراج خالد الحلفاوي.

ويشارك دينا الشربيني عدد كبير من نجوم الفن على رأسهم شريف سلامة، وإسعاد يونس، وأحمد جمال سعيد، وعدد أخر من الفنانين.

قصة حب

وفي سياق آخر، تعيش دينا الشربيني، قصة حب جديدة مع شاب من خارج الوسط الفني. وذلك بعد انفصالها عن الفنان المصري عمرو دياب.

ونقلت صحيفة “صدى البلد” المصرية عن مصادر، أن دينا الشربيني تسعى لعدم كشف هوية حبيبها الجديد إلا للمقربين من أصدقائها.

وأكد المصدر أن دينا الشربيني تجاوزت بقصة الحب الجديدة التي تعيشها، صدمة انفصالها عن عمرو دياب. كما تعيش حالة من النشاط الفني مع حبيبها في الوقت الحالي.

وسبق أن أكدت دينا في مقابلة سابقة أنها في حال ارتبطت مجددًا، فلن تدع الناس يعلمون بالعلاقة.

وقالت حينها: “الناس لما بتعرف حاجات كتير أوي بتبوظ .. وببقى شايلة هم كل حاجة .. أنا طلعوني حامل 4 مرات”