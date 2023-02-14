حليب هيفاء وهبي لأطفال زلزال سوريا يشعل مواقع التواصل (شاهد)

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وطن- كشف الصحفي والناشط السوري ماجد عجلاني عن تواصله مع النجمة اللبنانية هيفاء وهبي من أجل التبرع بحليب أطفال للمتضررين من الزلزال في محافظة حلب شمال سوريا.

ونشر “عجلاني” تفاصيل مراسلة بينه وبين الفنانة هيفاء وهبي، وجه خلالها فيديو لها يتحدث فيه عن الحاجة لعدد 500 علبة حليب أطفال، لترد الفنانة على الفور قائلة: ” من عيوني وقلبي اللي بتريدوه بيصير”.



موقف هيفاء وهبي أثار تفاعلا قوية من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أثنوا على مواقفها في الوقوف مع متضرري الزلزال.

تفاعل رواد مواقع التواصل مع رد هيفاء وهبي

وفي هذا السياق، قالت “مارين”:” طلع جمالا مو بس من برا ومن جوا والله..ردا كان كلمتين بس رد صادق وحنون”.

وقالت “هالة ملوك”:” هيفا الوحيده يلي كل ستورياتا عن سوريا حبيبه قلبي ..دخيل قلبك ما اطيبو”.

أما “رشا العطار” فأثنت على “عجلاني” و”هيفاء” معا، قائلة:” ماجد انتاااا مافي منك الله يحميك وهيفا شکرا کتير اطيب قلب بالدني الله يحميکي “.

هذا وتوالت مئات التعليقات المشيدة بهذا الموقف الإنساني وتواضع هيفاء وهبي في الرد على من يتواصل معها.

ماجد عجلاني يوجه نداء خاص لهيفاء وهبي

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وكان الصحفي السوري ماجد عجلاني قد وجه نداء خاص للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، طالبها فيه بالمساعدة لإنقاذ اطفال سوريا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب المناطق الشمالية من البلاد.

وظهر العجلاني في الفيديو وهو بين الدمار في مدينة حلب يحمل طفلة وقال:”هذا الفيديو موجه الى انسانة وحدة وهي هيفاء وهبي، هيفا انا إلتقيت فيكي مرتين، وبالمرتين كنت عم تحكي عن سوريا كلام بطير العقل، عم وجهلك من خلال هالفيديو طلب بإنو يتم تأمين من قبلك 500 علبة حليب اطفال حديثي الولادة رقم واحد، لا الشعب السوري عم يقصر ولا الجهات الرسمية عم تقصر، إنما الوضع في حلب تخطى من انو انا اخجل اطلب هالطلب”.

واضاف:”اتكفل انا ومجموعة من الصيادلة بمهمة نقل الحليب من لبنان الى سوريا والاجراءت الرسمية اللازمة لإدخال هدول الـ500 علبة، والمطلوب منك فقط انو تدفعي ثمن هالـ500 علبة حليب الى اطفال حلب تحديدا”.

وبدورها اعادت هيفاء نشر الفيديو عبر خاصية القصص المصورة على صفحتها الخاصة عبر انستغرام وكتبت:”انا قلبي لكم وتحت امركم”.

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ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا

تجاوزت حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمال سوريا 37 ألفا، إثر انتشال المزيد من الجثث من تحت أنقاض المباني المدمرة في البلدين، مع تضاؤل الآمال في العثور على ناجين بعد مرور 8 أيام على الكارثة.

ويُحصي البلدان حجم الخسائر المادية والبشرية التي خلفها هذا الزلزال المدمر الذي وقع فجر 6 فبراير/شباط الجاري، وتجاوز عدد قتلاه في تركيا 31 ألفا و643 شخصا، في حين وصل عدد القتلى في سوريا إلى 5801، والمصابين إلى 7396.