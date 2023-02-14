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حليب هيفاء وهبي لأطفال زلزال سوريا يشعل مواقع التواصل (شاهد)

ارتفع عدد ضحايا الزلزال في سوريا إلى 5801، والمصابين إلى 7396

كتب سالم حنفي
حليب هيفاء وهبي لأطفال زلزال سوريا watanserb.com
حليب هيفاء وهبي لأطفال زلزال سوريا
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وطن- كشف الصحفي والناشط السوري ماجد عجلاني عن تواصله مع النجمة اللبنانية هيفاء وهبي من أجل التبرع بحليب أطفال للمتضررين من الزلزال في محافظة حلب شمال سوريا.

ونشر “عجلاني” تفاصيل مراسلة بينه وبين الفنانة هيفاء وهبي، وجه خلالها فيديو لها يتحدث فيه عن الحاجة لعدد 500 علبة حليب أطفال، لترد الفنانة على الفور قائلة: ” من عيوني وقلبي اللي بتريدوه بيصير”.


موقف هيفاء وهبي أثار تفاعلا قوية من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أثنوا على مواقفها في الوقوف مع متضرري الزلزال.

هيفاء وهبي تستجيب لطلب إعلامي سوري وتتبرع لمتضرري الزلزال بـ 500
هيفاء وهبي تستجيب لطلب إعلامي سوري وتتبرع لمتضرري الزلزال بـ 500

تفاعل رواد مواقع التواصل مع رد هيفاء وهبي

وفي هذا السياق، قالت “مارين”:” طلع جمالا مو بس من برا ومن جوا والله..ردا كان كلمتين بس رد صادق وحنون”.
وقالت “هالة ملوك”:” هيفا الوحيده يلي كل ستورياتا عن سوريا حبيبه قلبي ..دخيل قلبك ما اطيبو”.

أما “رشا العطار” فأثنت على “عجلاني” و”هيفاء” معا، قائلة:” ماجد انتاااا مافي منك الله يحميك وهيفا شکرا کتير اطيب قلب بالدني الله يحميکي “.

هذا وتوالت مئات التعليقات المشيدة بهذا الموقف الإنساني وتواضع هيفاء وهبي في الرد على من يتواصل معها.

ماجد عجلاني يوجه نداء خاص لهيفاء وهبي

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وكان الصحفي السوري ماجد عجلاني قد وجه نداء خاص للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، طالبها فيه بالمساعدة لإنقاذ اطفال سوريا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب المناطق الشمالية من البلاد.

وظهر العجلاني في الفيديو وهو بين الدمار في مدينة حلب يحمل طفلة وقال:”هذا الفيديو موجه الى انسانة وحدة وهي هيفاء وهبي، هيفا انا إلتقيت فيكي مرتين، وبالمرتين كنت عم تحكي عن سوريا كلام بطير العقل، عم وجهلك من خلال هالفيديو طلب بإنو يتم تأمين من قبلك 500 علبة حليب اطفال حديثي الولادة رقم واحد، لا الشعب السوري عم يقصر ولا الجهات الرسمية عم تقصر، إنما الوضع في حلب تخطى من انو انا اخجل اطلب هالطلب”.

واضاف:”اتكفل انا ومجموعة من الصيادلة بمهمة نقل الحليب من لبنان الى سوريا والاجراءت الرسمية اللازمة لإدخال هدول الـ500 علبة، والمطلوب منك فقط انو تدفعي ثمن هالـ500 علبة حليب الى اطفال حلب تحديدا”.
وبدورها اعادت هيفاء نشر الفيديو عبر خاصية القصص المصورة على صفحتها الخاصة عبر انستغرام وكتبت:”انا قلبي لكم وتحت امركم”.

ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا

تجاوزت حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمال سوريا 37 ألفا، إثر انتشال المزيد من الجثث من تحت أنقاض المباني المدمرة في البلدين، مع تضاؤل الآمال في العثور على ناجين بعد مرور 8 أيام على الكارثة.
ويُحصي البلدان حجم الخسائر المادية والبشرية التي خلفها هذا الزلزال المدمر الذي وقع فجر 6 فبراير/شباط الجاري، وتجاوز عدد قتلاه في تركيا 31 ألفا و643 شخصا، في حين وصل عدد القتلى في سوريا إلى 5801، والمصابين إلى 7396.

المصدرانستجرام، فيسبوك، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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