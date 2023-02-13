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رياضة

نابولي يتربع في الصدارة.. جدول ترتيب الدوري الإيطالي 2023

نابولي يُوسع الفارق مع الوصيف إنتر ميلان إلى 15 نقطة مع نهاية الجولة ال22

كتب فارس أبو شيحة
ترتيب الدوري الإيطالي 2023 watanserb.com
ترتيب الدوري الإيطالي 2023
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وطن- يتربع فريق نابولي على صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي 2023، بفارق 15 نقطة عن الوصيف إنتر ميلان، مع ختام منافسات الجولة ال22.

وشهدت منافسات الجولة ال22 من الدوري الإيطالي الممتاز (الكالتشيو)، فوز المتصدر نابولي النظيف على كريمونيسي بثلاثية دون رد، وفوز يوفنتوس وميلان على فيورنتينا وتورينو بهدف نظيف دون مقابل.

كما وحقق فريق أتالانتا الفوز النظيف على لاتسيو في منافسات الجولة ال22 من الدوري الإيطالي، بهدفين نظيفين.

أبرز نتائج مباريات الدوري الإيطالي الجولة ال22

فيما تعثر فريق روما بالتعادل الإيجابي أمام ليتشي بهدف لكليهما، والتعادل السلبي بدون أهداف بين الإنتر وسامبدوريا.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الجولة ال23 من الدوري الإيطالي الممتاز، الجمعة، بمواجهة نابولي وساسولو، على أن تختتم منافسات الجولة بمواجهة تورينو وكريمونيسي.

نابولي
نابولي

ترتيب الدوري الإيطالي 2023

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كما وجاء ترتيب الدوري الإيطالي 2022-2023، مع نهاية منافسات الجولة ال22، على النحو الآتي:

(1) نابولي 59 نقطة.

(2) إنتر ميلان 44 نقطة.

(3) أتالانتا 41 نقطة.

(4) روما 41 نقطة.

(5) ميلان 41 نقطة.

(6) لاتسيو 39 نقطة.

(7) تورينو 30 نقطة.

(8) أودينيزي 30 نقطة.

(9) يوفنتوس 29 نقطة.

(10) مونزا 29 نقطة.

(11) بولونيا 29 نقطة.

(12) إمبولي 27 نقطة.

(13) ليتشي 24 نقطة.

(14) فيورنتينا 24 نقطة.

(15) ساسولو 24 نقطة.

(16) ساليرنيتانا 21 نقطة.

(17) سبيزيا 19 نقطة.

(18) هيلاس فيرونا 17 نقطة.

(19) سامبدوريا 11 نقطة.

(20) كريمونيسي 8 نقاط.

ترتيب هدافي الدوري الإيطالي 2023

وآتى أبرز نتائج جدول هدافين الدوري الإيطالي 2023، مع نهاية الجولة ال22، كما يلي:

(1) فيكتور أوسيمين (نابولي) 17 هدفاً.

(2) أديمولا لوكمان (أتالانتا) 12 هدفاً.

(3) لوتارو مارتينيز (إنتر ميلان) 12 هدفاً.

(4) مبالا نزولا (سبيزيا) 9 أهداف.

(5) بولاي ديا (ساليرنيتانا) 8 أهداف.

إنتر ميلان
إنتر ميلان
المصدروطن + الدوري الإيطالي تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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