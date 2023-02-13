نابولي يتربع في الصدارة.. جدول ترتيب الدوري الإيطالي 2023

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وطن- يتربع فريق نابولي على صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي 2023، بفارق 15 نقطة عن الوصيف إنتر ميلان، مع ختام منافسات الجولة ال22.

وشهدت منافسات الجولة ال22 من الدوري الإيطالي الممتاز (الكالتشيو)، فوز المتصدر نابولي النظيف على كريمونيسي بثلاثية دون رد، وفوز يوفنتوس وميلان على فيورنتينا وتورينو بهدف نظيف دون مقابل.

كما وحقق فريق أتالانتا الفوز النظيف على لاتسيو في منافسات الجولة ال22 من الدوري الإيطالي، بهدفين نظيفين.

أبرز نتائج مباريات الدوري الإيطالي الجولة ال22

فيما تعثر فريق روما بالتعادل الإيجابي أمام ليتشي بهدف لكليهما، والتعادل السلبي بدون أهداف بين الإنتر وسامبدوريا.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الجولة ال23 من الدوري الإيطالي الممتاز، الجمعة، بمواجهة نابولي وساسولو، على أن تختتم منافسات الجولة بمواجهة تورينو وكريمونيسي.

ترتيب الدوري الإيطالي 2023

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كما وجاء ترتيب الدوري الإيطالي 2022-2023، مع نهاية منافسات الجولة ال22، على النحو الآتي:

(1) نابولي 59 نقطة.

(2) إنتر ميلان 44 نقطة.

(3) أتالانتا 41 نقطة.

(4) روما 41 نقطة.

(5) ميلان 41 نقطة.

(6) لاتسيو 39 نقطة.

(7) تورينو 30 نقطة.

(8) أودينيزي 30 نقطة.

(9) يوفنتوس 29 نقطة.

(10) مونزا 29 نقطة.

بعد مرور 22 جولة، هل كنت تتوقع أن يتواجد فريقك في هذا المركز؟ 🧐#الدوري_الإيطالي 💎 #الكالتشيو pic.twitter.com/WhJrZAF712 — الدوري الإيطالي (@SerieA_AR) February 13, 2023

(11) بولونيا 29 نقطة.

(12) إمبولي 27 نقطة.

(13) ليتشي 24 نقطة.

(14) فيورنتينا 24 نقطة.

(15) ساسولو 24 نقطة.

(16) ساليرنيتانا 21 نقطة.

(17) سبيزيا 19 نقطة.

(18) هيلاس فيرونا 17 نقطة.

(19) سامبدوريا 11 نقطة.

(20) كريمونيسي 8 نقاط.

ترتيب هدافي الدوري الإيطالي 2023

وآتى أبرز نتائج جدول هدافين الدوري الإيطالي 2023، مع نهاية الجولة ال22، كما يلي:

(1) فيكتور أوسيمين (نابولي) 17 هدفاً.

(2) أديمولا لوكمان (أتالانتا) 12 هدفاً.

🇳🇬 ســــوبـــر أوسيمين لا يتوقف عن التسجيل 🦅 ✅⚽️

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✅⚽️ 8⃣ أهــــداف في آخر 6⃣ مباريات في #الدوري_الإيطالي 💎#الكالتشيو pic.twitter.com/pcWo7SA3Mz — الدوري الإيطالي (@SerieA_AR) February 13, 2023

(3) لوتارو مارتينيز (إنتر ميلان) 12 هدفاً.

(4) مبالا نزولا (سبيزيا) 9 أهداف.

(5) بولاي ديا (ساليرنيتانا) 8 أهداف.