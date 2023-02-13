ملكة جمال كرواتيا تتحدث عن انضمامها لمنصة ” OnlyFans” الإباحية! (شاهد)

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وطن– كانت ملكة جمال كرواتيا السابقة، إيفانا نول من أبرز المؤثرين خلال بطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم التي استضافتها قطر.

و أثارت مركلة جمال كرواتيا إيفانا نول، ضجة كبيرة مع وجودها في الملاعب في قطر واستحوذت أيضًا على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال مشاركاتها.

وفي الأيام القليلة الماضية ، تلقت ملكة جمال كرواتيا إيفانا إيفانا العديد من الطلبات لفتح حساب على موقع المحتوى للبالغين OnlyFans.

إيفانا نول ترفض الكثير من العروض

وردا على سؤالها حول متى ستنضم لهذه لمنصة الإباحية، قالت إيفانا نول في مقابلة مع ميشيل بابوك ولوكاس ويدام على قناة ” تي. أم. زد” الأمريكية:”في معظم الأوقات لا آخذ كل ما يعرض علي ، لأنني أحب العمل مع العلامات التجارية التي تعجبني ، وليس هناك الكثير ، لأنني أحب تقديم ما يعجبني حقًا ، وليس فقط ما يدفعونه”.

عشرات المكالمات والرسائل الإلكترونية

و استخدمت إيفانا نول المقابلة لشرح صعودها إلى الشهرة لوجودها في كأس العالم قطر 2022 قائلة: “أتلقى حوالي 10 مكالمات يوميًا و 20 رسالة بريد إلكتروني من وكالات لأنضم إلى منصة OnlyFans”.

لكن إيفانا نول واضحة بشأن قرارها بشأن هذه المسألة في الوقت الحال، حيث استبعدت فتح حساب OnlyFans ، لذلك سيتعين على معجبيها الاستمرار في الانتظار.

أبحث عن السمعة!

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وقالت ايفانا نول : “أنا لا أتحدث عن الآخرين ، لكنني لست من هذا النوع من الأشخاص” . “الأمر ليس لي. حاولت أن أوضح أن الأمر لا يتعلق دائمًا بالمال ، أنا مهتم بالسمعة.”