مصحف تحت الأنقاض تسبب بإسلام منقذ صيني ونطقه الشهادتين (شاهد)

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وطن – اعتنق أحد أفراد البحث والإنقاذ الصينيون العاملون في “ملاطية” التركية الإسلام ونطق بالشهادتين في مكان عمله بالإنقاذ، وأفادت وسائل إعلام تركية أن الصيني “جون كانغ” أسلم وأطلق على نفسه اسم “يوسف” في منطقة كهرمان مرعش.

ويواصل فريق البحث والإنقاذ الصيني، الذي جاء إلى ملاطية إحدى المقاطعات المتضررة من الزلازل التي ضربت كهرمان مرعش، أنشطة البحث والإنقاذ بالتعاون مع فرق البلدية من منطقة يوسوفلي في أرتفين.

أُطلق اسم “يوسف” على المسلم الجديد بعد نطقه الشهادتين

وبحسب صحيفة “يني شفق” التركية فإن جون كانغ ، الذي كان مسؤولًا عن فريق البحث والإنقاذ الصيني، رأى نسخة من القرآن الكريم تحت الأنقاض وسلّمه إلى سنان قاشماز من فريق يوسفيلي.

Malatya’da Artvin Yusufeli ekibiyle birlikte arama kurtarma çalışmalarına katılan Çinli kurtarma ekibi üyesi Jun Cang, Müslüman olarak Yusuf adını aldı. Hayırlı olsun Yusuf kardeşim. ❤️ pic.twitter.com/go3USSD7yJ — Seyfullah Koyuncu (@syf_kync) February 13, 2023

وقرر “قاشماز” أن يقدم القرآن الذي خرج من تحت الأنقاض إلى كانغ كهدية.

جون كانغ ، الذي تلقى القرآن وأصبح مسلمًا بنطقه الشهادتين ، وبناءً على ذلك ، أطلق قَاشماز اسم يوسف على صديقه المسلم الجديد.

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وتعرضت تركيا لزلزالين بقوة 7.7 و 7.6 درجة يوم الاثنين 6 فبراير 2023 ، كان مركزهما قهرمان مرعش ودمر 10 مدن. الزلازل ، التي وصفت بأنها كارثة القرن ، حصدت حياة الآلاف ودمرت المدن.

تواصل فرق البحث والإنقاذ العمل دون انقطاع. وبعد زلزالين كبيرين في كهرمان مرعش ، تشكلت ثلاث حفر عملاقة في حديقة يافوزلار في غازي عنتاب. قام الطاقم بسحب شريط أمان حول الحفر من أجل السلامة.

مساعدات صينية طارئة

وقدمت الصين لتركيا 40 مليون يوان من المساعدات الطارئة، بما في ذلك إرسال فرق إنقاذ وفرق طبية لتزويد تركيا بمواد الإغاثة في حالات الكوارث التي تشتد الحاجة إليها.

وقدمت 30 مليون يوان من المساعدات الإنسانية الطارئة لسوريا، بما في ذلك 2 مليون دولار كمساعدات نقدية ومواد إغاثة يحتاجها الجانب السوري بشكل عاجل، والإسراع بتنفيذ مشاريع المساعدات الغذائية الجارية.