الإثنين, فبراير 13, 2023
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مصحف تحت الأنقاض تسبب بإسلام منقذ صيني ونطقه الشهادتين (شاهد)

متطوع إنقاذ صيني يعلن إسلامه في ملاطيا بعد أن تلقى نسخة من المصحف الشريف وجدت تحت الأنقاض كهدية

كتب خالد الأحمد
إسلام صيني في تركيا watanserb.com
صيني يعتنق الاسلام في تركيا
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وطن – اعتنق أحد أفراد البحث والإنقاذ الصينيون العاملون في “ملاطية” التركية الإسلام ونطق بالشهادتين في مكان عمله بالإنقاذ، وأفادت وسائل إعلام تركية أن الصيني “جون كانغ” أسلم وأطلق على نفسه اسم “يوسف” في منطقة كهرمان مرعش.

ويواصل فريق البحث والإنقاذ الصيني، الذي جاء إلى ملاطية إحدى المقاطعات المتضررة من الزلازل التي ضربت كهرمان مرعش، أنشطة البحث والإنقاذ بالتعاون مع فرق البلدية من منطقة يوسوفلي في أرتفين.

أُطلق اسم “يوسف” على المسلم الجديد بعد نطقه الشهادتين

وبحسب صحيفة “يني شفق” التركية فإن جون كانغ ، الذي كان مسؤولًا عن فريق البحث والإنقاذ الصيني، رأى نسخة من القرآن الكريم تحت الأنقاض وسلّمه إلى سنان قاشماز من فريق يوسفيلي.

وقرر “قاشماز” أن يقدم القرآن الذي خرج من تحت الأنقاض إلى كانغ كهدية.

جون كانغ ، الذي تلقى القرآن وأصبح مسلمًا بنطقه الشهادتين ، وبناءً على ذلك ، أطلق قَاشماز اسم يوسف على صديقه المسلم الجديد.

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وتعرضت تركيا لزلزالين بقوة 7.7 و 7.6 درجة يوم الاثنين 6 فبراير 2023 ، كان مركزهما قهرمان مرعش ودمر 10 مدن. الزلازل ، التي وصفت بأنها كارثة القرن ، حصدت حياة الآلاف ودمرت المدن.

تواصل فرق البحث والإنقاذ العمل دون انقطاع. وبعد زلزالين كبيرين في كهرمان مرعش ، تشكلت ثلاث حفر عملاقة في حديقة يافوزلار في غازي عنتاب. قام الطاقم بسحب شريط أمان حول الحفر من أجل السلامة.

مساعدات صينية طارئة

وقدمت الصين لتركيا 40 مليون يوان من المساعدات الطارئة، بما في ذلك إرسال فرق إنقاذ وفرق طبية لتزويد تركيا بمواد الإغاثة في حالات الكوارث التي تشتد الحاجة إليها.

وقدمت 30 مليون يوان من المساعدات الإنسانية الطارئة لسوريا، بما في ذلك 2 مليون دولار كمساعدات نقدية ومواد إغاثة يحتاجها الجانب السوري بشكل عاجل، والإسراع بتنفيذ مشاريع المساعدات الغذائية الجارية.

المصدريني شفق - ترجمة وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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