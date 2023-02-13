كريستيانو رونالدو يحصد أولى جوائزه مع النصر السعودي (صور)

- Advertisement -

وطن- حصل النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، على أعلى تقييم في الجولة ال16 من منافسات الدوري السعودي الممتاز (روشن).

ونشر رابطة الدوري السعودي الممتاز (روشن)، عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، التشكيلة المثالية للدوري السعودي الممتاز مع نهاية الجولة ال16، التي ضمن الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو و المغربي الحمد الله والبرازيلي رومارينهو.

كريستيانو رونالدو يحصد أولى جوائزه مع النصر السعودي

كما وحصل البرتغالي كريستيانو رونالدو، على أعلى تقييم للاعبين في منافسات الجولة ال16 من الدوري السعودي الممتاز. بواقع 9.5 من 10 درجات ليحصد أولى جوائزه مع فريقه النصر السعودي.

كريستيانو رونالدو @Cristiano الأعلى تقييمًا 🔝 👏 تعرّف على التشكيلة المثالية للجولة 16 من #دوري_روشن_السعودي 🌟 pic.twitter.com/oDIRkB4NHE — دوري روشن السعودي (@SPL) February 12, 2023

كما وتألق لاعب النصر السعودي رونالدو، في المباراة الأخيرة. أمام الوحدة، حيث نجح في تسجيل سوبر هاتريك داخل شباك الفريق المنافس في منافسات الدوري السعودي (روشن). حيث انتهت المباراة برباعية نظيفة دون رد.

رونالدو أسرع لاعب يسجل سوبر هاترك

ويعد صاورخ ماديرا رونالدو، أسرع لاعب يسجل سوبر هاتريك في منافسات الدوري السعودي (روشن) لهذا الموسم، كما أنه أول لاعب يصل إلى هذا الانجاز منذ قدومه إلى نادي النصر (العالمي).

📹 | ليلة الرباعيـة 🤩💛

مـن أرض الشـرائـع 🏟️ هنا الكواليس 🎧🎶 pic.twitter.com/9gCJrM87Bj — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) February 10, 2023

- Advertisement -

كما ووصل رونالدو إلى الهدف رقم 503 أهداف في الدوريات الخمسة التي لعب في صفوفها خلال مشواره الكروي، بالإضافة إلى وصوله إلى 824 هدفاً في مسيرته الكروية حتى يومنا هذا.

جري وجوانب لياقية 🏃 pic.twitter.com/Cc8v0xtFcV — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) February 12, 2023

وتفوق رونالدو في التقييم داخل التشكيلة المثالية في الجولة ال16 من الدوري السعودي الممتاز، على النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله نجم اتحاد جدة السعودي في التقييم.

كما وسجل رونالدو مع النصر السعودي في مبارتين على التوالي 5 أهداف، في منافسات دوري روشن السعودي.

وانضم البرتغالي كريستيانو رونالدو بصفقة قياسية وتاريخية إلى صفوف نادي النصر السعودي، خلال موسم الانتقالات الشتوية الماضية، بصفقة. بلغت قيمتها 200 مليون يورو، حتى صيف عام 2025.

النصر ضد التعاون في الدوري السعودي

كما وسيلتقي فريق النصر أمام التعاون، الجمعة، في منافسات الجولة ال17 من الدوري السعودي الممتاز، على ملعب (مرسول بارك).

ويتصدر فريق النصر صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي. بفارق الأهداف مع الوصيف الاتحاد صاحب المركز الثاني برصيد 37 نقطة للموسم الجاري.