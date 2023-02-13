الإثنين, فبراير 13, 2023
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خبيرة تكشف..احذر تناول هذا الطعام في وجبة الإفطار

تناول الموز على معدة فارغة قد يضر بصحتك

كتب ايمان الباجي
خبيرة تكشف.. احذر تناول هذا الطعام في وجبة الإفطار watanserb.com
وجبة الإفطار
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وطنتعتبر وجبة الإفطار أهم وجبة منذ عقود. ويتفق العديد من الخبراء على أن هذه الوجبة يجب أن تتاولها من أجل صحة جيدة.

ومن المثير للقلق أن تناول طعام صحي واحد قد يسبب ضررًا أكثر من نفعه عند تناوله على معدة فارغة، وفقا لما أوردته مجلة إكسبرس البريطانية.

الموز

أشارت ناتالي كوموفا، الخبيرة في قسم اللياقة البدنية في JustCBD، إلى أن الموز، الذي يعرف بأنه غني بالمعادن والفيتامينات والألياف، والذي يعتمده الكثيرون كوجبة فطور في الصباح، يمكن أن يخل بالتوازن الحمضي القاعدي ويسبب الكثير من المشاكل عند تناوله على معدة فارغة.

تعتبر وجبة الإفطار أهم وجبة منذ عقود

قائلة في هذا السياق:”يعتبر الموز مصدرًا مهمًا للمغنيسيوم والبوتاسيوم. هذه المعادن لها مجموعة من الفوائد الصحية، ولكن تناولها على معدة فارغة أول شيء في الصباح يمكن أن يضر بصحتك.”

عندما يهبط البوتاسيوم والمغنيسيوم على معدة فارغة بعد ساعات من الصيام، فمن المحتمل حدوث اضطراب في التوازن الحمضي القاعدي في الدم.

أضرار الموز على معدة فارغة

من جهته، أوضح خبير التغذية إبريل جاميسون، أن هذه الفاكهة الشعبية يمكن أن تؤدي إلى زيادة مؤقتة في قلوية الدم.

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وأضاف: “يمكن أن يؤدي هذا إلى استجابة تعويضية في الجسم، مما يؤدي إلى إطلاق مركبات عازلة للحمض، مثل البيكربونات، لاستعادة التوازن الحمضي القاعدي في الدم.”

ولكن إذا فشلت هذه الاستجابة التعويضية، فإن الاختلال في التوازن الحمضي القاعدي يمكن أن يؤدي إلى حالات تعرف باسم الحماض والقلاء.

وتشرح كوموفا:”الحماض ناتج عن وجود الكثير من الأحماض في الدم، مما يجعل مستويات الحموضة في الدم تنخفض إلى أقل من 7.35، ويحدث القلاء عندما يكون هناك تراكم مفرط للقواعد في الجسم، مما يجعل مستويات الحموضة في الدم ترتفع فوق 7.45.”

ويمكن أن يؤدي الحماض إلى ظهور أعراض مثل ضيق التنفس والتعب والارتباك، في حين أن القلاء يمكن أن يؤدي إلى الغثيان والدوار وارتعاش العضلات.

تناول الموز على معدة فارغة قد يسبب لك الكثير من المشاكل

وإذا واجهت أيًا من الأعراض المذكورة، فقد يكون من المفيد زيارة الطبيب لإجراء فحص دم لتحديد التوازن الحمضي القاعدي في الدم، وأهم خطوة هي اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة التوازن الحمضي القاعدي في الدم، ويمكن تحقيق ذلك من خلال التعديلات الغذائية، مثل تقليل تناول الأطعمة الحمضية وزيادة تناولك للأطعمة القلوية.

وتشمل الأطعمة عالية الحموضة السكر وبعض منتجات الألبان والأطعمة المصنعة والليمون، بينما تصف الأطعمة القلوية مثل الخضروات والمكسرات والبقوليات.

ولتجنب مخاطر القلاء والحماض، أشارت كوموفا إلى أنه من الضروري تجنب تناول الموز على الإفطار، ومع ذلك، إذا كنت تريد تناولها في الصباح، فيجب عليك إقرانها بأطعمة أخرى مثل زبدة اللوز أو الزبادي اليوناني.

كما أن إقران الموز بالأطعمة الغنية بالألياف، مثل الشوفان أو الخبز المحمص من الحبوب الكاملة، يمكن أن يساعد أيضًا في تنظيم مستويات السكر في الدم وتحسين عملية الهضم.

المصدرإكسبرس البريطانية، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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