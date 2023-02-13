تقارير جزائرية تتحدث عن فضيحة هزت المغرب في نهائي مونديال الأندية

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وطن– تحدثت وسائل إعلام جزائرية، عما أسمتها فضيحة مديوة حدثت في ختام بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت مؤخرا في دولة المغرب، وتُوِّج بها نادي ريال مدريد الإسباني.

وقال موقع “أوراس“، إن الجمهور الذي حضر نهائي البطولة فوجئ خلال المباراة النهائية التي جمعت بين ريال مدريد والهلال السعودي، بعدم أداء الأغنية التي تم تسجيلها خصيصا للبطولة من قِبل مجموعة من الفنانين.

ونقل عن مصادر إعلامية مغربية، قولها إنه مجموعةمن مشاهد الفيديو كليب تم حذفها خلال مرحلة المونتاج بسبب تدخل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” واعتراضه على بعض الأمور، ما جعله يطالب بحذف بعض المشاهد.

غضب الفنانين المشاركين في الأغنية

وأفاد الموقع الجزائري، بأن هذا الأمر تسبب في غضب بعض الفنانين وساهم بدوره في تأخر إصدار العمل، وفيما كان من المقرر أن يتم بث الأغنية خلال المباراة النهائية إلا أن ذلك لم يحدث.

وكان الفنان المغربي أمين التمري الشهير بأمينوكس، قد أعلن عدم تقديم أغنية ويلكوم أو موركو، التي أطلقها الاتحاد الدولي لكرة القدم، لتكون أغنية رسمية لمونديال الأندية، بالتعاون مع المنتج المغربي نادر خياط الملقب بـ”ريدوان” في حفل الاختتام.

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وعبر أمينوكس عن استيائه من إقصاء الأغنية من فقرات الحفل الختامي للموندياليتو دون سابق إنذار أو دعوتهم للحضور، علما بأنه سبق أن تم تأجيل الأغنية الرسمية للبطولة من الافتتاح لحفل الاختتام.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد كشف في وقت سابق، عن العمل الفني الذي يحمل اسم مرحبا بكم في المغرب، ويشارك فيه عدد من الفنانين المغاربة، وفي مقدمتهم أسماء لمنور والدوزي وحاتم عمور بالإضافة إلى أمينوكس وفنان الراب ديزي دروس، وزهير بهاوي ونعمان بلعياشي، وريم فكري.

أجواء مشحونة رافقت تصوير العمل

وسبق أن أفاد مصدر مطلع أن تصوير مشاهد أغنية الموندياليتو تم في أجواء مشحونة للغاية بسبب خلاف يمتد لسنوات بين بعض أبرز الفنانين المشاركين في العمل.

وتحدث المصدر عن فوضى وهفوات تنظيمية خلال تصوير كليب الأغنية الرباط ما أثار غضب الفنانين.

غياب الفنانين أثار الغضب

وكان موقع “هسبريس“، قد كشف أن غياب نجوم الأغنية الرسمية لكأس العالم للأندية عن حفل ختام البطولة أثار جدلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعدما أكدوا في تصريحات لهم إحياءهم الحفل.

وكان المنتج المغربي نادر بلخياط، الشهير فنيا بلقب “ريدوان”، والذي أشرف على أغنية “الموندياليتو”، أكد في تصريح سابق، حضوره رفقة رفاقه في حفل ختام العرس الكروي.

يأتي هذا فيما كشف مصدر مطلع أن الفنانين المشاركين في أغنية “ويلكوم تو موروكو” يعيشون حالة استياء شديد بسبب عدم استدعائهم للحفل النهائي، مشيرا إلى أن البعض منهم اضطر لتأجيل التزاماته المهنية بهدف الحضور قبل أن يصدم بإقصائهم من الحفل بدون سابق إنذار.

ورجح المصدر أن المشرفين على تنظيم حفل ختام كأس العالم للأندية قاموا بإلغاء الوصلات الغنائية المقررة حدادا على ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب كلا من سوريا وتركيا في الأيام القليلة الماضية، وخلف خسائر بشرية جمة.

تتويج ريال مدريد

ووصل ريال مدريد الإسباني إلى لقبه رقم 100 عبر تاريخه، بعد تتويجه بلقب كأس العالم للأندية 2022، بعد فوزه على نظيره الهلال السعودي، بنتيجة 5 – 3.

وتوج ريال مدريد خلال مسيرته بـ 100 لقب، منهم 68 لقبا في البطولات المحلية و32 لقبا في البطولات الدولية.

وأبرز ألقاب النادى الملكى، 35 لقبا فى الدوري الإسباني، 14 لقبا فى دورى أبطال أوروبا، 19 لقبا من كأس ملك إسبانيا، 12 كأس السوبر الإسباني، 5 سوبر أوروبي ومثلهم فى كأس العالم للأندية.