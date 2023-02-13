الإثنين, فبراير 13, 2023
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رياضة

الزمالك يعود إلى سكة الانتصارات بفوزٍ ثمين على سموحة (فيديو)

الزمالك يفوز على سموحة بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد في الدوري المصري

كتب فارس أبو شيحة
الزمالك ضد سموحة في الدوري المصري watanserb.com
الزمالك ضد سموحة في الدوري المصري
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وطن- حقق حامل اللقب فريق الزمالك الفوز الثمين على منافسه سموحة، الاثنين، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في منافسات الجولة ال18 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وافتتح نجم الزمالك المخضرم شيكابالا أولى أهداف الزمالك داخل شباك مرمى منافسه سموحة، في الدقيقة ال35.

مباراة الزمالك ضد سموحة في الدوري المصري

وسجل أحمد سيد زيزو هدفين التقدم لصالح فريق الزمالك (الفارس الأبيض)، في الدقيقة ال39 وال42.

كما وقلص فريق سموحة نتيجة المباراة بهدف وحيد للفريق، جاء في الدقيقة ال90 عن طريق اللاعب محمد الصباحي.

وتفوق سموحة رغم خسارة المباراة أمام الزمالك، على مستوى عدد التسديدات طيلة مجريات دقائق المباراة التي وصلت إلى 21 تسديدة، مقابل 13 تسديدة للفارس الأبيض الزمالك.

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كما واستحوذ الزمالك على الكرة بنسبة 52%، على عكس الفريق المنافس سموحة التي وصلت نسبة استحواذه على الكرة بنسبة 48%.

احتفال شيكابالا نجم الزمالك المصري
احتفال شيكابالا نجم الزمالك المصري

وتلقى فريق الزمالك الانتصار الثاني، في أخر 5 مباريات في منافسات الدوري المصري، بعد تعرضه للخسارة في 3 مباريات لهذا الموسم.

الزمالك ضد المريخ السوداني

وسيلتقي فريق الزمالك رغم الخسارة في مستهل مشواره أمام شباب بلوزداد الجزائري بدوري أبطال أفريقيا 2022-2023، أمام المريخ السوداني، في منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، الجمعة، على ملعب ( شهداء بنينا الدولي).

مباراة الزمالك ضد سموحة
مباراة الزمالك ضد سموحة

ويتذيل الزمالك ترتيب المجموعة الرابعة من منافسات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2022-2023. بدون أي من النقاط، كما وبفارق 3 نقاط عن المتصدر شباب بلوزداد والترجي الرياضي التونسي الوصيف.

الزمالك وسموحة
الزمالك وسموحة

يذكر بأن فريق الزمالك يحتل المركز الرابع بشكل مؤقت من جدول ترتيب الدوري المصري. برصيد 32 نقطة، كما وبفارق 5 نقاط عن غريمه التقليدي الأهلي المتصدر برصيد 37 نقطة للموسم الجاري.

المصدروطن + نادي الزمالك + رابطة الأندية للمحترفين + كورة بلس
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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