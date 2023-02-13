الزمالك يعود إلى سكة الانتصارات بفوزٍ ثمين على سموحة (فيديو)

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وطن- حقق حامل اللقب فريق الزمالك الفوز الثمين على منافسه سموحة، الاثنين، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في منافسات الجولة ال18 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وافتتح نجم الزمالك المخضرم شيكابالا أولى أهداف الزمالك داخل شباك مرمى منافسه سموحة، في الدقيقة ال35.

مباراة الزمالك ضد سموحة في الدوري المصري

وسجل أحمد سيد زيزو هدفين التقدم لصالح فريق الزمالك (الفارس الأبيض)، في الدقيقة ال39 وال42.

كما وقلص فريق سموحة نتيجة المباراة بهدف وحيد للفريق، جاء في الدقيقة ال90 عن طريق اللاعب محمد الصباحي.

وتفوق سموحة رغم خسارة المباراة أمام الزمالك، على مستوى عدد التسديدات طيلة مجريات دقائق المباراة التي وصلت إلى 21 تسديدة، مقابل 13 تسديدة للفارس الأبيض الزمالك.

مهجود رائع من سيف فاروق جعفر، يُكلله أحمد مصطفى زيزو بهدف ⚽️⚪️🏹#رابطة_الأندية_المحترفة | #سموحة_الزمالك pic.twitter.com/dfkKLbuIQC — رابطة الأندية المحترفة EPL (@epl_eg) February 13, 2023

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كما واستحوذ الزمالك على الكرة بنسبة 52%، على عكس الفريق المنافس سموحة التي وصلت نسبة استحواذه على الكرة بنسبة 48%.

وتلقى فريق الزمالك الانتصار الثاني، في أخر 5 مباريات في منافسات الدوري المصري، بعد تعرضه للخسارة في 3 مباريات لهذا الموسم.

عاد قائد الزمالك للتسجيل وإعادة الفوز للفريق من جديد ⚽️⚪️ محمود عبد الرازق شيكابالا قص شريط الأهداف بتلك الطريقة 🏹#رابطة_الأندية_المحترفة | #سموحة_الزمالك pic.twitter.com/fMZ1uXND48 — رابطة الأندية المحترفة EPL (@epl_eg) February 13, 2023

الزمالك ضد المريخ السوداني

وسيلتقي فريق الزمالك رغم الخسارة في مستهل مشواره أمام شباب بلوزداد الجزائري بدوري أبطال أفريقيا 2022-2023، أمام المريخ السوداني، في منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، الجمعة، على ملعب ( شهداء بنينا الدولي).

ويتذيل الزمالك ترتيب المجموعة الرابعة من منافسات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2022-2023. بدون أي من النقاط، كما وبفارق 3 نقاط عن المتصدر شباب بلوزداد والترجي الرياضي التونسي الوصيف.

يذكر بأن فريق الزمالك يحتل المركز الرابع بشكل مؤقت من جدول ترتيب الدوري المصري. برصيد 32 نقطة، كما وبفارق 5 نقاط عن غريمه التقليدي الأهلي المتصدر برصيد 37 نقطة للموسم الجاري.