الأحد, فبراير 12, 2023
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حياتنا

هذا ما سيحدث لك إذا توقفت عن الإستحمام لمدة شهر!

إن عدم الاستحمام لشهر يمكن أن يؤثر سلبًا على فروة رأسك

كتب ايمان الباجي
هذا ما سيحدث لك إذا توقفت عن الإستحمام لمدة شهر! watanserb.com
الإستحمام
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وطنيُعد الاستحمام من الأمور اليومية الأساسية التي نقوم بها عادةََ للحفاظ على نظافة الجسم.

وسواء كنت تفضل الاستحمام في الصباح أو قبل النوم، فإن فكرة تخطي الاستحمام لفترة طويلة من الوقت قد لا تروق لك. ولكن هل تساءلت يومًا عما يحدث إذا لم تستحم لمدة شهر؟.

طبيب لم يستحم لمدة خمس سنوات

قرر جيمس هامبلين، الخبير في الطب الوقائي بجامعة يال الأمريكية، الاستغناء عن الاستحمام لمدة خمس سنوات.

وبحسب ما نقلته الإذاعة الوطنية العامة الأمريكية، أكد الطبيب على أن الاستحمام اليومي ليس”ضروريًا للنظافة الأساسية” وأن تقليل الاستحمام يكون أفضل لميكروبيوم الجسم ويمكن أن يخفف ظهور حب الشباب والأكزيما والصدفية، فضلا عن التوفير في استهلاك المياه.

وفي هذا السياق، نشرت مجلة “bestlife” الأمريكية، تقريرا تحدثت فيه عن 4 أشياء قد تحدث لجسمك عندما تتوقف عن الإستحمام لمدة شهر.

يُعد الاستحمام من الأمور اليومية الأساسية التي نقوم بها للحفاظ على نظافة الجسم

تراكم البكتيريا على الجلد

عدم الإستحمام لمدة شهر قد يتسبب في تراكم البكتيريا على بشرتك، وفقًا لما قاله طبيب الأمراض الجلدية داستن بورتيلا.

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ومع ذلك، أشار الطبيب إلى أن زيادة البكتيريا ليست ضارة دائمًا بل قد تكون مفيدة لنا.

يشرح قائلاً:”تحتوي بشرتنا على مجموعة غنية من البكتيريا والفطريات والفيروسات التي تعيش على السطح، والأشياء التي تفعلها لبشرتك تؤثر على هذا الميكروبيوم يوميًا.”

وأضاف:”إذا قررت عدم الإستحمام لفترة، من المحتمل أن تواجه تغيرًا كبيرًا في هذا الميكروبيوم، وهو ليس بالضرورة أمرًا سيئًا. قد يعطي فرصة لزيادة نمو البكتيريا الجيدة التي يمكن أن تحمي من أمراض الجلد.”

جفاف الشعر

إن عدم الاستحمام لشهر يمكن أن يؤثر سلبًا على فروة رأسك، ويجعل شعرك يتساقط بمرور الوقت.

يؤدي الغسل بشكل غير منتظم إلى زيادة الالتهابات الفطرية في فروة الرأس وستؤدي في النهاية إلى تساقط الشعر.

عدم الاستحمام لشهر يمكن أن يؤثر سلبًا على فروة رأسك

ويشير الخبراء إلى أن مناطق الجسم، التي يكون فيها الجلد رقيقًا، مثل الإبط، يمكن أن يؤدي العرق والبكتيريا إلى التهابات فطرية، التي ستبدأ بعد ذلك في الانتشار إلى الجلد المجاور. 

رائحة الجسم

من المحتمل ألا يؤدي عدم الاستحمام إلى ظهور رائحة الجسم، خاصة إذا إبتعدت عن ممارسة الرياضة.

ويقول الخبراء -وفقاً لموقع Healthline للصحة والطب- إن قلة الاستحمام لا تؤدي إلى انبعاث رائحة كريهة من الجسم.
يقول هامبلين إن رائحة جسده كانت فظيعة في البداية، عندما قرر عدم الإستحمام لمدة خمس سنوات، لكن الرائحة إستقرت في النهاية.

الشعور بالتناغم والراحة مع الجسم

في كتابه Clean: The New Science of Skin، كتب الطبيب هامبلين أنه عندما توقف عن الاستحمام “بدأ يفهم أكثر شكل جسده.”
التوقف عن الاستحمام لمدة شهر يجعلك تفهم جسدك أكثر
حيث كتب:”في الأساس، أصبحت أكثر انسجامًا مع ما كان جسدي يحاول إخباري به، مثل كيف تزداد رائحة جسمي عندما أشعر بالإجهاد أو عند عدم حصولي على قسط كاف من النوم.
وأضاف:”لذلك إذا كنت مهتمًا بفهم جسدك أكثر، فقد يكون من المفيد خوض هذه التجربة.”
المصدرمجلة "bestlife" الأمريكية، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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