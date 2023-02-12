الأحد, فبراير 12, 2023
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حياتنا

هبة عبوك تحتفل بعيد ميلاد ابنها ببكيني مثير! (فيديو)

تساءل متابعون حول سبب عدم تواجد حكيمي في عيد ميلاد نجله أمين أو حتى عدم مشاركته نفس اللقطات التي نشرتها زوجته هبة عبوك

كتب رفيف عبدالله
هبة عبوك تحتفل بعيد ميلاد ابنها ببكيني مثير! (فيديو) تحتفل بعيد ميلاد ابنها ببكيني مثير! (فيديو) watanserb.com
هبة عبوك
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وطن– احتفلت الممثلة الإسبانية، هبة عبوك، بعيد ميلاد نجلها الأكبر أمين الثالث، بطريقة مميزة.

بهجة البيت

ونشرت هبة عبوك عبر حسابها على “انستجرام“، فيديو الاحتفال الهادئ بقالب حلوى على شكل “بيضة كيندر الشهيرة”. بينما كانت ترتدي ملابس كاجوال، عبارة عن قميص أبيض وبنطلون جينز.

 

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وشاركت زوجة النجم المغربي أشرف حكيمي، لقطات من طفولة أمين منذ إنجابه إلى الآن. ظهرت في إحداها وهي ترتدي بيكينياً وتقف في المسبح، وهي تحمل طفلها.

وكتبت هبة تعليقاً على الفيديو: “لا شيء يجعلني أكثر حماسًا من رؤيتك تنمو يومًا بعد يوم. أنتم بهجة البيت وفرحة حياتنا. نحن نحبك كثيرا وسنكون معك دائما في كل شيء. مبروك حياتي!”.

أشرف حكيمي ليس موجوداً

لكن اللافت في الأمر، أن أشرف حكيمي لم يتواجد في عيد ميلاد نجله.

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واكتفى أشرف حكيمي بنشر صور قديمة لأمين، عبر حسابه على “انستجرام“، وعلق: “يلهمني الفرح والوهم لأكون شخصًا أفضل. شكرا لملأ حياتي بالحب. يوم سعيد يا بني”.

وحرص حكيمي على تغطية ملامح نجله أمين، حفاظاً على خصوصيته.

 

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وتساءل متابعون حول سبب عدم تواجد حكيمي في عيد ميلاد نجله أمين، أو حتى عدم مشاركته نفس اللقطات التي نشرتها زوجته هبة عبوك.

تزوّج حكيمي وعبوك بعد عامين من لقائهما في عام 2020. واستقبل حكيمي البالغ من العمر الآن 24 عامًا، ابنًا اسمه أمين في ذلك العام، وصبيًا آخر في 2022.

توتر في العلاقة

يعيشان الآن معًا في باريس -المدينة التي التقيا فيها- حيث يلعب لاعب كرة القدم جنبًا إلى جنب مع صديقه المقرب كيليان مبابي.

وكانت أنباء قد أشيعت مؤخراً عن علاقة النجم المغربي بزوجته التونسية حول وجود توتر بينهما قد يؤدي إلى الانفصال.

لكن هبة عبوك نفت قبل أيام لوكالة “أوروبا برس”، أنها تمر بأزمة زوجية، وأكدت أن كل شيء يسير بشكل رائع بينها وبين زوجها أشرف.

وقالت هبة عبوك: “كل شيء على ما يرام. لا يوجد شيء. كل ما قيل باطل”.

وأشارت هبة بابتسامة، إلى أنهما “بالطبع ما زالا معًا وفي حالة حب كما في اليوم الأول”.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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