الأحد, فبراير 12, 2023
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حياتنا

ملكة جمال كرواتيا تنشر فيديو صادم داخل الجيم يكشف سر جسدها المثير!

عادت ملكة جمال كرواتيا السابقة إلى ارتداء تنورة قصيرة من الدنيم والنمط الأيقوني لبلدها الأم لكنها لم تكن كاشفة تماماً كما كانت في قطر

كتب رفيف عبدالله
ملكة جمال كرواتيا تنشر فيديو صادم داخل الجيم يكشف سر جسدها المثير! watanserb.com
ملكة جمال كرواتيا
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وطن– أعادت ملكة جمال كرواتيا السابقة إيفانا نول ، الأزياء الحمراء والبيضاء التي أحبها المشجعون في كأس العالم.

عندما يتعلق الأمر بالعروض التي لا تُنسى والشعبية ، يمكن القول إنها كانت في المرتبة الثانية بعد كابتن الأرجنتين ليونيل ميسي.

رياضة جديدة

التقط السكان المحليون القطريون صورًا لها في المدرجات ، وأراد الآلاف من المعجبين التقاط صور سيلفي ، حتى أن بيرس مورغان نفسه أجرى مقابلة معها.

جذبت صفحتها على انستجرام مليون متابع جديد على مدار كأس العالم. ومع ذلك ، يبدو أنها تتطلع إلى رياضة جديدة تهيمن عليها.

تم رصد إيفانا نول وهي تشاهد خسارة لوس أنجلوس كليبرز 106-119 أمام ميلووكي باكس في الدوري الاميركي للمحترفين. حتى أنها تمكنت من الحصول على صورة لنفسها في الملعب.

 

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بينما لم تكن كاشفة تمامًا كما كانت في قطر ، تمكنت ملكة جمال كرواتيا السابقة من ارتداء تنورة قصيرة من الدنيم والنمط الأيقوني لبلدها الأم.

بعد أن استحوذت بالفعل على كرة القدم ، قد يكون لدى إيفانا نول الآن تأثيرها على كرة السلة

هذا وقد نشرت إيفانا فيديو لتمارينها القاسية التي منحتها هذا الجسد المثير.

نتيجة لملابسها الجريئة وجلسات التصوير الجريئة ، أصبحت كرواتيا الفريق الثاني لمعظم المشجعين في كأس العالم.

قواعد اللباس

لحسن الحظ بالنسبة للجماهير المحببة ، وصل الفريق المتأهل إلى نهائي 2018 إلى نصف النهائي قبل أن يخسر أمام الأرجنتين التي فازت في النهاية.

ربما لم يتم الترحيب بها بنفس استقبال الأبطال، لكنها كانت لا تزال واحدة من أكثر الأجزاء التي لا تنسى في كأس العالم.

وقالت إيفانا في مقابلة عن السلطات القطرية: “كنت أفكر أولاً إذا كانت كأس العالم ستقام هناك ، فسيسمحون لنا بكل شيء لجعلها مريحة لجميع المشجعين دون أي قيود”.

وتابعت: “ثم سمعت عن القواعد وصُدمت. يحظر قانون اللباس إظهار الكتفين والركبتين والبطن وكل شيء وكنت مثل” يا إلهي ، ليس لدي حتى الملابس لتغطية كل ذلك “.

كاثوليكية

وأردفت نول “كنت غاضبة للغاية لأنني إذا لم أكن مسلمة وإذا كنا في أوروبا نحترم الحجاب والنقاب. أعتقد أنهم بحاجة أيضًا إلى احترام أسلوب حياتنا وديننا وفي النهاية أرتدي الفساتين ، والبكيني لأنني كاثوليكية من كرواتيا موجودة هنا بسبب كأس العالم.

وأكدت ملكة جمال كرواتيا السابقة أنه “عندما وصلت ، فوجئت بأنهم لم يتسببوا في أي مشاكل تتعلق بالملابس. فهم يسمحون لك بارتداء كل ما تريد – باستثناء المباني الحكومية ، وفي النهاية لا بأس بذلك.”

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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