الأحد, فبراير 12, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةتقاريرمحمد بن سلمان عُزل وطُرد من الديوان الملكي لسوء سلوكه .. ABC...
تقارير

محمد بن سلمان عُزل وطُرد من الديوان الملكي لسوء سلوكه .. ABC News تنشر قصة صعوده السلطة

محمد بن سلمان يعمل على "رؤية السعودية 2030" وهي خطته الكبرى للمملكة

كتب سالم حنفي
قصة صعود ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى السلطة watanserb.com
محمد بن سلمان ولي العهد السعودي
- Advertisement -

وطن – نشر موقع (ABC News) تقريراً تناول فيه كيف صعد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى السلطة وماذا يعني هذا للمملكة العربية السعودية وخارجها.

قصة صعود ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى السلطة

ونقلت الصحيفة عن شخصية رمزت لها بـِ”سلطان”، وقالت إنه من المملكة العربية السعودية، لكنه يعيش الآن في المنفى في أستراليا.

وقال سلطان: “لدي روابط عائلية تعود إلى المملكة العربية السعودية. لا أريد أن أخلق أي نوع من التعقيدات لأي شخص. و لا أريد أن أقلق من أن أصبح جمال خاشقجي التالي”. في إشارة الى الصحفي السعودي الذي قتل في قنصلية بلاده في اسطنبول عام 2018.

تلك جريمة قتل تعتقد وكالة المخابرات المركزية الأمريكية أن محمد بن سلمان، هو من يقف خلفها .

يقول سلطان: “يتم استهداف المعارضين في جميع أنحاء العالم. ولكن لا توجد طريقة رسمية لربطها بالحكومة السعودية. لذلك هناك خوف دائم”.

ما يجعل هذا الأمر أكثر واقعية بالنسبة لسلطان هو أنه كان يعرف جمال خاشقجي .

- Advertisement -

وبالنسبة لأشخاص مثل سلطان، فإنّ محمد بن سلمان قاتل. أما بالنسبة لآخرين، فهو صاحب رؤية.

ما لا يمكن إنكاره هو أنه أحد أقوى الأشخاص في الشرق الأوسط.بحسب الموقع

إذن، كيف صعد محمد بن سلمان إلى السلطة! 

كارين إليوت هاوس صحفية ومحررة أجنبية سابقة في وول ستريت جورنال. كتبت عن المملكة العربية السعودية لأكثر من أربعة عقود وأجرت مقابلات مع ولي العهد عدة مرات.

وتقول إن صعوده إلى القمة لم يكن مضمونًا على الإطلاق.

السعودي محمد بن سلمانwatanserb.com
محمد بن سلمان

ولد محمد بن سلمان في عام 1985، لسلمان بن عبد العزيز (الذي كان آنذاك أميرًا وحاكمًا للرياض، وهو الآن ملك المملكة العربية السعودية) وزوجته الثالثة فهدة بنت فلاح آل حثلين.

تقول إليوت هاوس: “لدى والده خمسة أبناء أكبر في عائلته”، مما يعني أن محمد بن سلمان كان بعيدًا عن الوصول إلى السلطة.

لكن إليوت هاوس تقول إنه عندما كان محمد بن سلمان مراهقًا، توفي ولدان في غضون عام، وكان الأبناء الآخرون من زواج والده الأول “مشغولين بأسرهم”.

لذا بقي “محمد” حقًا مع والده، ورافقه إلى كل مكان.

التحق محمد بن سلمان بالجامعة في الرياض وحصل على إجازة في القانون عام 2007 (في المملكة العربية السعودية، وهذا يعني دراسة الشريعة الإسلامية وكذلك القانون العلماني).

بعد سنوات قليلة، أصبح مستشارًا لوالده سلمان، الذي كان لا يزال حاكمًا للرياض.

لكن الأمر لم يكن سهلاً بالنسبة لمحمد بن سلمان.

محمد بن سلمان في عهد الملك عبد الله .. معزولًا ومطردًا!

من 2005 إلى 2015، حكم المملكة العربية السعودية الأخ غير الشقيق لسلمان، الملك عبد الله بن عبدالعزيز.

الملك عبد الله بن عبد العزيز
الملك عبد الله بن عبد العزيز

يقول “سلطان” إنه في عهد الملك عبد الله، كان محمد بن سلمان “معزولًا وطردًا من الديوان الملكي … لسوء سلوكه كأمير شاب”.

وأضاف: “كان محمد بن سلمان مشحونًا بالكامل، ويقول عن نفسه إنه المسؤول الآن .. كان يتنمر ويتحدث بوقاحة إلى الناس. كان الملك عبد الله ملكًا عادلًا للغاية، ولم يعجبه ذلك”.

فهل كان محمد بن سلمان “شقيًا”؟

يقول سلطان: “هذا هو الإحساس الذي حصلنا عليه جميعًا”.

ربما يكون شقيًا، لكن “سلطان” يضيف أن محمد بن سلمان كان يتوق دائمًا إلى السلطة.

ثم في عام 2015، تغير كل شيء. عندما توفي الملك عبد الله، أصبح سلمان ملكًا. وقام الملك الجديد على الفور بتعيين ابنه وزيراً للدفاع في البلاد.

عزل الملك سلمان watanserb.com
تلقى ولي العهد الأمير سلمان بن عبد العزيز البيعة ملكا جديدا للسعودية خلفا للملك الراحل

حرب اليمن

بعد أشهر قليلة من توليه منصبه الجديد، أطلق محمد بن سلمان تدخلاً في اليمن.

بشكل عام، يعتبر الصراع في اليمن حربًا بالوكالة بين إيران، التي تدعم ميليشيا الحوثي والمملكة العربية السعودية، التي تدعم الحكومة التي يقودها السنة. كلاهما يحاول الحد من نفوذ الآخر في المنطقة.

أكثر من 300 ألف شخص لقوا حتفهم في هذه الحرب، سواء بشكل مباشر من الضربات الجوية أو بشكل غير مباشر بسبب الجوع أو المرض، بما في ذلك ما لا يقل عن 11000 طفل.

كانت بلا شك كارثة إنسانية.

وبحسب منظمة العفو الدولية: “استمرت جميع أطراف النزاع في اليمن في ارتكاب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان مع الإفلات من العقاب”.

سجن الأمراء ورجال الأعمال في فندق ريتز كارلتون

في عام 2017، حصل محمد بن سلمان على الترقية التي كان يتوق إليها.

أعلن الملك سلمان عن تعديل وزاري كبير حيث أصبح محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية، أو الخليفة المعين للملك.

يقول غرايم وود، الكاتب في مجلة “أتلانتيك” الذي أجرى مقابلة مع محمد بن سلمان، إن إحدى أولى خطواته كولي للعهد كانت القيام بشيء “استثنائي”.

احتجز محمد بن سـلمان مئات من أقوى الشخصيات في المملكة العربية السعودية – بما في ذلك أفراد الأسرة – في فندق ريتز كارلتون.

انباء عن حملة اعتقالات جديدة في السعودية watanserb.com
ريتز كارلتون شهد احتجاز رجال أعمال سعوديين في حملة شنّها ولي العهد بزعم محاربة الفساد

لقد قام محمد بن سلمان فعليًا بسجن العديد من أفراد عائلته وغيرهم من الأمراء ورجال الأعمال البارزين في المملكة، ثم ذهب إليهم واحدًا تلو الآخر وأجبرهم على تسليم مبالغ من أموالهم ضمن تسويات مالية .

واحتُجز بعضهم هناك لأسابيع ووردت مزاعم بحدوث تعذيب.

جريمة قتل وحشية

لعل أكبر حدث وقع في عهد محمد بن سلمان في السلطة، على الأقل من وجهة نظر دولية، حدث في 2 أكتوبر 2018، عندما دخل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي إلى القنصلية السعودية في اسطنبول ولم يخرج.

يتذكر سلطان خاشقجي ويقول: “لقد كان لطيفًا جدًا … إن قتله أمر مفجع.”

جمال خاشقجي
جمال خاشقجي

كما يلخص وود: “قُتل جمال خاشقجي وتقطعت أوصاله في القنصلية السعودية … في ظل ظروف لم تُعرف تفاصيلها، لكنها في الأساس تعود إلى فرقة اغتيال سعودية أُرسلت إلى هناك”.

“تم إغراء خاشقجي للدخول إلى القنصيلة بحجة الحصول على اوراق زواجه الجديد.”

تعتقد إليوت هاوس أن جريمة القتل “لا يمكن تفسيرها”.

وتضيف: “أجد صعوبة في تصديق أن شخصًا ذكيًا مثل محمـد بـن سلـمان يمكنه أن يأمر بقتل شخص كهذا”.

كما تشير وود: “قالت الولايات المتحدة صراحة في هذه المرحلة إن تفسيرها للتسجيل الصوتي الخاص بالجريمة هو أن ولي العهد محمد بن سلمان كان مسؤولاً في النهاية عن مقتل خاشقجي”.

وادعى محمد بن سلمان أنه ضحية في القضية برمتها، كما قال في مقابلة مع “وود”.

وقالت: “في حديثي معه ، كان محبطًا للغاية من حقيقة أن الناس لن يدعوه ينسى ذلك. وقال: انظروا ، لقد انتهكت حقوقي هنا. لأن العالم يدعي أنني قاتل”.

قتل خاشقجي لا يغيب أبداً عن عقل “سلطان”.

يقول وهو يمسك دموعه: “أتمنى أن أكون هناك بطريقة ما أو أن أعود بالزمن إلى الوراء وأقول: “لا تذهب هناك”.

المنفى إلى أستراليا

يعرف سلطان عن كثب كيف يكون الشعور بغضب الدولة السعودية.

ذات يوم، في المملكة العربية السعودية ، قيل له إن العمل الذي كان يقوم به غير مقبول للسلطات.

يقول: “استدعاني أمن الدولة فجأة وقيل لي: “انتهيت “.

علم سلطان أن عليه مغادرة البلاد في الحال.

منذ وصوله إلى أستراليا، كان سلطان دائمًا خائفًا من وصول السعوديين اليه.

إنه يبقي “عينيه وأذنيه مفتوحتين” باستمرار، وهو ما يقول إنه الآن جزء طبيعي من حياته.

ماذا وراء جهوده لإعادة تشكيل المجتمع السعودي بشكل جذري؟

بحسب إليوت هاوس: “عليه أن يفعل ذلك، على ما أعتقد ، لأنه يريد جذب الأجانب إلى البلاد – أموالهم وعقولهم – للمساعدة في تحديث المملكة العربية السعودية”.

لكن هذه الإصلاحات كانت تحدث جنبًا إلى جنب مع قمع شديد للمعارضة.

تقول: “إنه يريد السيطرة الكاملة على المجتمع لأنه يخشى أي نوع من الاضطرابات الداخلية“.

رؤية السعودية 2030

محمد بن سلمـان يعمل على “رؤية السعودية 2030” ، خطته الكبرى للمملكة.

تقول إليوت هاوس: “إنها في الغالب خطة إصلاح اقتصادي تسعى إلى جعل المملكة العربية السعودية رائدة”.

جزء منه هو مشروع نيوم بقيمة 500 مليار دولار، وهو مشروع تطوير حضري بطول 170 كيلومترًا ، وارتفاع 500 متر.

نيوم
نيوم

يقول وود: “ما أعتقد أنه ربما يكون بعيد المنال بعض الشيء هو بعض الأفكار المستقبلية التي تراها في الرسوم التوضيحية لما ستكون عليه تلك المدينة، والتي تشبه مكانًا شبيهًا بالخيال العلمي على طراز جيتسون”.

لكنها واقعية أو سخيفة ، تخاطب عقلية محمد بن سلمان.

“أعتقد أن ما تقوله هو أن هذا رجل لديه طموح هائل ، ورجل نادرًا ما يقول الناس لا. ولذا إذا كانت لديه هذه الفكرة غير العادية حول ما يجب فعله ، فسيصل إلى حد بعيد دون الحاجة إلى ذلك تواجه بعض الحقائق [المعينة] ، “يقول وود.

“لكنني لا أعتقد أن لديه الكثير من الأشخاص الذين هم في وضع جيد لإعادته إلى الأرض ، عندما يحين الوقت لتحويل هذه الرؤية إلى حقيقة”.

إذن ماذا يريد محمد بن سلـمان أن يفعل بكل هذه القوة التي راكمها؟

يقول “سلطان”: “يريد أن يكون ملكًا ويحكم على مدى الخمسين أو الستين أو السبعين عامًا القادمة. وليكسب أكبر قدر ممكن من المال للمملكة وربما لنفسه أيضًا وليكون لديه إرث”.

يقول سلطان إن محمد بن سلمان “يريد أن يُذكر بأنه الرجل الذي تخلص من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وباعتباره الرجل الذي أخرج البلاد من العصور المظلمة، وقد حقق ذلك من نواح كثيرة”.

لكنه يضيف أنه في المملكة العربية السعودية، لا يوجد شيء مؤكد. ومحمد بن سلمان يعرف ذلك.

يقول: “لحماية حياته، أحاط نفسه بالمقاولين والمرتزقة والأشخاص الذين يدفع لهم جيدًا جدًا جدًا”.

وختم: “من الصعب معرفة ما يحدث بالضبط هناك. لكنها لعبة العصر الحديث من لعبة العروش.”

المصدرABC News - ترجمة وتحرير وطن + وكالات
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
اقرأ أيضاً
الهدهد

فشل مشروع نيوم.. ندرة المياه توجه رصاصة الرحمة لمحمد بن سلمان

الهدهد

“ردح رخيص”.. أكاديمي إماراتي يدخل على خط الحرب الإعلامية السعودية المصرية

الهدهد

“أنتم السعوديون دمرتم بلدنا”.. وسم متصدر تعبيراً عن رفض مصري-يمني للتدخل السعودي.. ما القصة

الهدهد

بينهم أطفال.. تقرير صادم يكشف العدد الكبير للإعدامات في السعودية وعلاقتها بمحمد بن سلمان؟

الهدهد

نتنياهو: التطبيع مع هذه الدولة ينهي الصراع العربي الإسرائيلي

الهدهد

حكومة ابن سلمان تنفق المليارات لإنتاج أفلام بوليوود في السعودية (فيديو)

الهدهد

فيديو أول قداس لعيد الميلاد في السعودية برعاية كاملة من محمد بن سلمان

الهدهد

تركي آل الشيخ سيكافئ من يستخرج محمد عبده “الأصلي” من هذه الصورة (شاهد)

الهدهد

معارض يزعم زواج محمد بن سلمان من الأميرة هيا طليقة حاكم دبي سرا

حياتنا

سعر وماركة جاكيت محمد بن سلمان في العلا يثير ضجة .. لن تُصدّقه! (شاهد)

تقارير

تفاصيل قضية خاصة بحفيد الملك سلمان تنظرها محكمة أمريكية

الهدهد

“ابن سلمان” يرفض السلام على مواطنة اندفعت نحوه برفقة ذي يزن بن هيثم والأمير الحسين (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

جون سينا يصدم الجمهور بعد ظهوره بملابس نسائية.. وتقرير يكشف السبب (صور)

انعكاس المرآة يفضح حلا شيحة ويفجر أزمة الحجاب من جديد (شاهد)

فيديو صادم لموظفة في متجر أمريكي شهير تستقيل عبر الإذاعة الداخلية وتسب المدير

تداعيات الزلزال.. تركيا تفتح تحقيقات موسعة في جرائم البناء وتعتقل مشتبها بهم

باريس سان جيرمان يسقط أمام موناكو بالثلاثة قبيل مواجهة بايرن ميونخ (فيديو)

بعد وصفها الكنيسة بـ”بيت ربنا”.. غادة إبراهيم تستغرق 5 ساعات لأداء “العمرة” (شاهد)

علا غانم تثير حزن جمهورها بصورتها في المستشفى بعد ارتجاج المخ (شاهد)

ريال مدريد يتوج ببطولة كأس العالم للأندية للمرة ال5 في تاريخه (شاهد)

أسرة مواطنة سعودية تتعرف على جثتها بعد انتشالها من تحت الأنقاض بأنطاكيا

طفل بقي تحت الأنقاض لأيام: “شخص يلبس أبيض كان يطعمني ويذهب” (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC