محمد بن سلمان عُزل وطُرد من الديوان الملكي لسوء سلوكه .. ABC News تنشر قصة صعوده السلطة

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وطن – نشر موقع (ABC News) تقريراً تناول فيه كيف صعد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى السلطة وماذا يعني هذا للمملكة العربية السعودية وخارجها.

قصة صعود ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى السلطة

ونقلت الصحيفة عن شخصية رمزت لها بـِ”سلطان”، وقالت إنه من المملكة العربية السعودية، لكنه يعيش الآن في المنفى في أستراليا.

وقال سلطان: “لدي روابط عائلية تعود إلى المملكة العربية السعودية. لا أريد أن أخلق أي نوع من التعقيدات لأي شخص. و لا أريد أن أقلق من أن أصبح جمال خاشقجي التالي”. في إشارة الى الصحفي السعودي الذي قتل في قنصلية بلاده في اسطنبول عام 2018.

تلك جريمة قتل تعتقد وكالة المخابرات المركزية الأمريكية أن محمد بن سلمان، هو من يقف خلفها .

يقول سلطان: “يتم استهداف المعارضين في جميع أنحاء العالم. ولكن لا توجد طريقة رسمية لربطها بالحكومة السعودية. لذلك هناك خوف دائم”.

ما يجعل هذا الأمر أكثر واقعية بالنسبة لسلطان هو أنه كان يعرف جمال خاشقجي .

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وبالنسبة لأشخاص مثل سلطان، فإنّ محمد بن سلمان قاتل. أما بالنسبة لآخرين، فهو صاحب رؤية.

ما لا يمكن إنكاره هو أنه أحد أقوى الأشخاص في الشرق الأوسط.بحسب الموقع

إذن، كيف صعد محمد بن سلمان إلى السلطة!

كارين إليوت هاوس صحفية ومحررة أجنبية سابقة في وول ستريت جورنال. كتبت عن المملكة العربية السعودية لأكثر من أربعة عقود وأجرت مقابلات مع ولي العهد عدة مرات.

وتقول إن صعوده إلى القمة لم يكن مضمونًا على الإطلاق.

ولد محمد بن سلمان في عام 1985، لسلمان بن عبد العزيز (الذي كان آنذاك أميرًا وحاكمًا للرياض، وهو الآن ملك المملكة العربية السعودية) وزوجته الثالثة فهدة بنت فلاح آل حثلين.

تقول إليوت هاوس: “لدى والده خمسة أبناء أكبر في عائلته”، مما يعني أن محمد بن سلمان كان بعيدًا عن الوصول إلى السلطة.

لكن إليوت هاوس تقول إنه عندما كان محمد بن سلمان مراهقًا، توفي ولدان في غضون عام، وكان الأبناء الآخرون من زواج والده الأول “مشغولين بأسرهم”.

لذا بقي “محمد” حقًا مع والده، ورافقه إلى كل مكان.

التحق محمد بن سلمان بالجامعة في الرياض وحصل على إجازة في القانون عام 2007 (في المملكة العربية السعودية، وهذا يعني دراسة الشريعة الإسلامية وكذلك القانون العلماني).

بعد سنوات قليلة، أصبح مستشارًا لوالده سلمان، الذي كان لا يزال حاكمًا للرياض.

لكن الأمر لم يكن سهلاً بالنسبة لمحمد بن سلمان.

محمد بن سلمان في عهد الملك عبد الله .. معزولًا ومطردًا!

من 2005 إلى 2015، حكم المملكة العربية السعودية الأخ غير الشقيق لسلمان، الملك عبد الله بن عبدالعزيز.

يقول “سلطان” إنه في عهد الملك عبد الله، كان محمد بن سلمان “معزولًا وطردًا من الديوان الملكي … لسوء سلوكه كأمير شاب”.

وأضاف: “كان محمد بن سلمان مشحونًا بالكامل، ويقول عن نفسه إنه المسؤول الآن .. كان يتنمر ويتحدث بوقاحة إلى الناس. كان الملك عبد الله ملكًا عادلًا للغاية، ولم يعجبه ذلك”.

فهل كان محمد بن سلمان “شقيًا”؟

يقول سلطان: “هذا هو الإحساس الذي حصلنا عليه جميعًا”.

ربما يكون شقيًا، لكن “سلطان” يضيف أن محمد بن سلمان كان يتوق دائمًا إلى السلطة.

ثم في عام 2015، تغير كل شيء. عندما توفي الملك عبد الله، أصبح سلمان ملكًا. وقام الملك الجديد على الفور بتعيين ابنه وزيراً للدفاع في البلاد.

حرب اليمن

بعد أشهر قليلة من توليه منصبه الجديد، أطلق محمد بن سلمان تدخلاً في اليمن.

بشكل عام، يعتبر الصراع في اليمن حربًا بالوكالة بين إيران، التي تدعم ميليشيا الحوثي والمملكة العربية السعودية، التي تدعم الحكومة التي يقودها السنة. كلاهما يحاول الحد من نفوذ الآخر في المنطقة.

أكثر من 300 ألف شخص لقوا حتفهم في هذه الحرب، سواء بشكل مباشر من الضربات الجوية أو بشكل غير مباشر بسبب الجوع أو المرض، بما في ذلك ما لا يقل عن 11000 طفل.

كانت بلا شك كارثة إنسانية.

وبحسب منظمة العفو الدولية: “استمرت جميع أطراف النزاع في اليمن في ارتكاب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان مع الإفلات من العقاب”.

سجن الأمراء ورجال الأعمال في فندق ريتز كارلتون

في عام 2017، حصل محمد بن سلمان على الترقية التي كان يتوق إليها.

أعلن الملك سلمان عن تعديل وزاري كبير حيث أصبح محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية، أو الخليفة المعين للملك.

يقول غرايم وود، الكاتب في مجلة “أتلانتيك” الذي أجرى مقابلة مع محمد بن سلمان، إن إحدى أولى خطواته كولي للعهد كانت القيام بشيء “استثنائي”.

احتجز محمد بن سـلمان مئات من أقوى الشخصيات في المملكة العربية السعودية – بما في ذلك أفراد الأسرة – في فندق ريتز كارلتون.

لقد قام محمد بن سلمان فعليًا بسجن العديد من أفراد عائلته وغيرهم من الأمراء ورجال الأعمال البارزين في المملكة، ثم ذهب إليهم واحدًا تلو الآخر وأجبرهم على تسليم مبالغ من أموالهم ضمن تسويات مالية .

واحتُجز بعضهم هناك لأسابيع ووردت مزاعم بحدوث تعذيب.

جريمة قتل وحشية

لعل أكبر حدث وقع في عهد محمد بن سلمان في السلطة، على الأقل من وجهة نظر دولية، حدث في 2 أكتوبر 2018، عندما دخل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي إلى القنصلية السعودية في اسطنبول ولم يخرج.

يتذكر سلطان خاشقجي ويقول: “لقد كان لطيفًا جدًا … إن قتله أمر مفجع.”

كما يلخص وود: “قُتل جمال خاشقجي وتقطعت أوصاله في القنصلية السعودية … في ظل ظروف لم تُعرف تفاصيلها، لكنها في الأساس تعود إلى فرقة اغتيال سعودية أُرسلت إلى هناك”.

“تم إغراء خاشقجي للدخول إلى القنصيلة بحجة الحصول على اوراق زواجه الجديد.”

تعتقد إليوت هاوس أن جريمة القتل “لا يمكن تفسيرها”.

وتضيف: “أجد صعوبة في تصديق أن شخصًا ذكيًا مثل محمـد بـن سلـمان يمكنه أن يأمر بقتل شخص كهذا”.

كما تشير وود: “قالت الولايات المتحدة صراحة في هذه المرحلة إن تفسيرها للتسجيل الصوتي الخاص بالجريمة هو أن ولي العهد محمد بن سلمان كان مسؤولاً في النهاية عن مقتل خاشقجي”.

وادعى محمد بن سلمان أنه ضحية في القضية برمتها، كما قال في مقابلة مع “وود”.

وقالت: “في حديثي معه ، كان محبطًا للغاية من حقيقة أن الناس لن يدعوه ينسى ذلك. وقال: انظروا ، لقد انتهكت حقوقي هنا. لأن العالم يدعي أنني قاتل”.

قتل خاشقجي لا يغيب أبداً عن عقل “سلطان”.

يقول وهو يمسك دموعه: “أتمنى أن أكون هناك بطريقة ما أو أن أعود بالزمن إلى الوراء وأقول: “لا تذهب هناك”.

المنفى إلى أستراليا

يعرف سلطان عن كثب كيف يكون الشعور بغضب الدولة السعودية.

ذات يوم، في المملكة العربية السعودية ، قيل له إن العمل الذي كان يقوم به غير مقبول للسلطات.

يقول: “استدعاني أمن الدولة فجأة وقيل لي: “انتهيت “.

علم سلطان أن عليه مغادرة البلاد في الحال.

منذ وصوله إلى أستراليا، كان سلطان دائمًا خائفًا من وصول السعوديين اليه.

إنه يبقي “عينيه وأذنيه مفتوحتين” باستمرار، وهو ما يقول إنه الآن جزء طبيعي من حياته.

ماذا وراء جهوده لإعادة تشكيل المجتمع السعودي بشكل جذري؟

بحسب إليوت هاوس: “عليه أن يفعل ذلك، على ما أعتقد ، لأنه يريد جذب الأجانب إلى البلاد – أموالهم وعقولهم – للمساعدة في تحديث المملكة العربية السعودية”.

لكن هذه الإصلاحات كانت تحدث جنبًا إلى جنب مع قمع شديد للمعارضة.

تقول: “إنه يريد السيطرة الكاملة على المجتمع لأنه يخشى أي نوع من الاضطرابات الداخلية“.

رؤية السعودية 2030

محمد بن سلمـان يعمل على “رؤية السعودية 2030” ، خطته الكبرى للمملكة.

تقول إليوت هاوس: “إنها في الغالب خطة إصلاح اقتصادي تسعى إلى جعل المملكة العربية السعودية رائدة”.

جزء منه هو مشروع نيوم بقيمة 500 مليار دولار، وهو مشروع تطوير حضري بطول 170 كيلومترًا ، وارتفاع 500 متر.

يقول وود: “ما أعتقد أنه ربما يكون بعيد المنال بعض الشيء هو بعض الأفكار المستقبلية التي تراها في الرسوم التوضيحية لما ستكون عليه تلك المدينة، والتي تشبه مكانًا شبيهًا بالخيال العلمي على طراز جيتسون”.

لكنها واقعية أو سخيفة ، تخاطب عقلية محمد بن سلمان.

“أعتقد أن ما تقوله هو أن هذا رجل لديه طموح هائل ، ورجل نادرًا ما يقول الناس لا. ولذا إذا كانت لديه هذه الفكرة غير العادية حول ما يجب فعله ، فسيصل إلى حد بعيد دون الحاجة إلى ذلك تواجه بعض الحقائق [المعينة] ، “يقول وود.

“لكنني لا أعتقد أن لديه الكثير من الأشخاص الذين هم في وضع جيد لإعادته إلى الأرض ، عندما يحين الوقت لتحويل هذه الرؤية إلى حقيقة”.

إذن ماذا يريد محمد بن سلـمان أن يفعل بكل هذه القوة التي راكمها؟

يقول “سلطان”: “يريد أن يكون ملكًا ويحكم على مدى الخمسين أو الستين أو السبعين عامًا القادمة. وليكسب أكبر قدر ممكن من المال للمملكة وربما لنفسه أيضًا وليكون لديه إرث”.

يقول سلطان إن محمد بن سلمان “يريد أن يُذكر بأنه الرجل الذي تخلص من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وباعتباره الرجل الذي أخرج البلاد من العصور المظلمة، وقد حقق ذلك من نواح كثيرة”.

لكنه يضيف أنه في المملكة العربية السعودية، لا يوجد شيء مؤكد. ومحمد بن سلمان يعرف ذلك.

يقول: “لحماية حياته، أحاط نفسه بالمقاولين والمرتزقة والأشخاص الذين يدفع لهم جيدًا جدًا جدًا”.

وختم: “من الصعب معرفة ما يحدث بالضبط هناك. لكنها لعبة العصر الحديث من لعبة العروش.”