إليسا تشعل كازينو لبنان بالرقص بفستان أحمر قصير وتوجه رسالة من هناك لضحايا الزلزال!  

وطن- لم تكن الفنانة اللبنانية إليسا، من ضمن الفنانين الذين أعلنوا إلغاء أو تأجيل حفلاتهم بمناسبة عيد الحب تضامناً مع ضحايا ومنكوبي زلزال سوريا وتركيا.

وارتدت إليسا في حفلها ب “كازينو لبنان”، فستان أحمر قصير بلا أكمام من توقيع البريطانية ستيلا ماكارتني.

وقبل بدء الحفل، وجهت إليسا كلمة للمتضررين من زلزال سوريا وتركيا.

وبررت إليسا حفلها بأن الموسيقى هي المتنفس الوحيد للفنان وللجمهور.

وأشارت الفنانة اللبنانية إلى أن الفنان يخرج كل الضغط الذي بداخله مقدما أجمل ما لديه من أحاسيس إلى الجمهور المتلقي، محاولا إدخال الفرح بعيدا عن كل مشاعر الحزن.

وتابعت: “الله يكون مع الناس اللي خسروا ضحايا والله يصبرن، والله يحمي لبنان ويحمينا لان ما بقا فينا نحمل”.

وأحيا مروان خوري حفلاً بنفس المكان، كازينو لبنان، وقدم مجموعة من أغانيه.

وكشف مروان خوري أن إليسا طلبت منه غناء “لو” كي تغني هي “بتمون”.

وتصدر هاشتاج #اليسا_كازينو_لبنان، التريند في لبنان، تداول الناشطون خلاله عدة فيديوهات من الحفل.

وظهرت إليسا ترقص مع إحدى معجباتها، وترقص على أغانيها أيضاً.

لكن الفنانة تعرضت لهجوم شرس أيضاً من البعض.

وجاء في التعليقات: “العالم في زلزال ومأساه عالميه وذي تترقص ولا همها شي”.

وكتب آخر: “أمجاد ياعرب أمجاد ، ولا زلزال ولا إفلاس ولا فلسطين ولا إسلام ولاتدين. وبعدين عايزين ربنا يسلط عليكم حاكم عادل ؟ بأمارة إيه ياشعوب عايمة في مستنقع الكازينوهات وتمجيد العاريات وبتحتقروا المحجبات”.

وطمأنت إليسا في وقت سابق الجمهور والمتابعين عن حالتها الصحية بعد خضوعها لعملية جراحية في أميركا قبل فترة قليلة دون الإفصاح عن تفاصيل إضافية.

وذلك حين نشرت الفنانة اللبنانية فيديو عبر حسابها على “انستجرام“، على أنغام أغنيتها مع هيفاء وهبي “هنغني كمان وكمان”.

وظهرت إليسا في الفيديو تلعب وسط الثلوج في لبنان مع كلبها.

وأشارت إليسا إلى أنها عادت قبل أسبوع من أمريكا وبدأت في التعافي وستعود لاستكمال نشاطها.

وكتبت في تعليقها “سنستمر في الابتسام والاستمتاع بكل ما تقدمه لنا الحياة، في بلدي الجميل”.

ونشرت إليسا قبلها تغريدة على حسابها في موقع التدوين المصغر تويتر جاء فيها: “أنا في رحلة سريعة لإجراء عملية صغيرة وسهلة ليدي”.

I am on a quick trip for a small and easy procedure for my hand. You don’t have to worry or be alarmed. Thank you for asking. Love you loads ❤️

