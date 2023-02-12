الأحد, فبراير 12, 2023
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حياتنا

إليسا تشعل كازينو لبنان بالرقص بفستان أحمر قصير وتوجه رسالة من هناك لضحايا الزلزال!  

وجهت إليسا كلمة للمتضررين من زلزال سوريا وتركيا قبل بدء الحفلة حول أهمية الموسيقى وكونها المتنفس الوحيد للفنان والجمهور

كتب رفيف عبدالله
إليسا تشعل كازينو لبنان بالرقص بفستان أحمر قصير وتوجه رسالة من هناك لضحايا الزلزال! watanserb.com
إليسا
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وطن- لم تكن الفنانة اللبنانية إليسا، من ضمن الفنانين الذين أعلنوا إلغاء أو تأجيل حفلاتهم بمناسبة عيد الحب تضامناً مع ضحايا ومنكوبي زلزال سوريا وتركيا.

كازينو لبنان

وارتدت إليسا في حفلها ب “كازينو لبنان”، فستان أحمر قصير بلا أكمام من توقيع البريطانية ستيلا ماكارتني.

إليسا في كازينو لبنان

وقبل بدء الحفل، وجهت إليسا كلمة للمتضررين من زلزال سوريا وتركيا.

وبررت إليسا حفلها بأن الموسيقى هي المتنفس الوحيد للفنان وللجمهور.

اليسا كازينو لبنان

وأشارت الفنانة اللبنانية إلى أن الفنان يخرج كل الضغط الذي بداخله مقدما أجمل ما لديه من أحاسيس إلى الجمهور المتلقي، محاولا إدخال الفرح بعيدا عن كل مشاعر الحزن.

وتابعت: “الله يكون مع الناس اللي خسروا ضحايا والله يصبرن، والله يحمي لبنان ويحمينا لان ما بقا فينا نحمل”.

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وأحيا مروان خوري حفلاً بنفس المكان، كازينو لبنان، وقدم مجموعة من أغانيه.

وكشف مروان خوري أن إليسا طلبت منه غناء “لو” كي تغني هي “بتمون”.

وتصدر هاشتاج #اليسا_كازينو_لبنان، التريند في لبنان، تداول الناشطون خلاله عدة فيديوهات من الحفل.

وظهرت إليسا ترقص مع إحدى معجباتها، وترقص على أغانيها أيضاً.

لكن الفنانة تعرضت لهجوم شرس أيضاً من البعض.

وجاء في التعليقات: “العالم في زلزال ومأساه عالميه وذي تترقص ولا همها شي”.

وكتب آخر: “أمجاد ياعرب أمجاد ، ولا زلزال ولا إفلاس ولا فلسطين ولا إسلام ولاتدين.  وبعدين عايزين ربنا يسلط عليكم حاكم عادل ؟ بأمارة إيه ياشعوب عايمة في مستنقع الكازينوهات وتمجيد العاريات وبتحتقروا المحجبات”.

أول ظهور بعد العملية

وطمأنت إليسا في وقت سابق الجمهور والمتابعين عن حالتها الصحية بعد خضوعها لعملية جراحية في أميركا قبل فترة قليلة دون الإفصاح عن تفاصيل إضافية.

وذلك حين نشرت الفنانة اللبنانية فيديو عبر حسابها على “انستجرام“، على أنغام أغنيتها مع هيفاء وهبي “هنغني كمان وكمان”.

وظهرت إليسا في الفيديو تلعب وسط الثلوج في لبنان مع كلبها.

 

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A post shared by Elissa (@elissazkh)

وأشارت إليسا إلى أنها عادت قبل أسبوع من أمريكا وبدأت في التعافي وستعود لاستكمال نشاطها.

عملية صغيرة

وكتبت في تعليقها “سنستمر في الابتسام والاستمتاع بكل ما تقدمه لنا الحياة، في بلدي الجميل”.
ونشرت إليسا قبلها تغريدة على حسابها في موقع التدوين المصغر تويتر جاء فيها: “أنا في رحلة سريعة لإجراء عملية صغيرة وسهلة ليدي”.

وتابعت الفنانة اللبنانية الشهيرة مطمئنة جمهورها العريض: “لا داعي للقلق أو الخوف.. الأمر بسيط”.

وكانت إليسا ظهرت على مدار الأشهر القليلة الماضية وهي برباط حول يدها اليمنى، وعند السؤال حول السبب، أكدت أنها جُرحت فيها دون كشف أي تفاصيل أخرى.

وفي 9 فبراير 2019 خضعت إليسا لجراحة في يدها، وذلك بعد أن كانت أصيبت بمرض سرطان الثدي، حيث أجرت الجراحة فى “بروكسل”.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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