إعدام محمد عادل قاتل نيرة أشرف.. صور اقتياده ببدلة الإعدام لحبل المشنقة تثير الجدل! (شاهد)

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وطن– ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بخبر قيام السلطات المصرية بتنفيذ حكم الإعدام بحق محمد عادل قاتل الطالبة في جامعة المنصورة نيرة أشرف، والتي هزت واقعة قتلها العالم العربي بكامله في يونيو/حزيران الماضي.

وتداول رواد مواع التواصل عبر حساباتهم، صورا تظهر إحداها الجاني محمد عادل ببدلة الإعدام، في حين أظهرت صورة أخرى لحظة اقتياده من قبل شرطة السجون لتنفيذ حكم الإعدام بحقه.

رسمياً إعدام محمد عادل قاتل نيرة اشرف

فجر اليوم بحضور والدتة لإستلام جثمانة pic.twitter.com/2h7cC5VGuT — تبولة التويتي 🇪🇬 🇱🇧 (@taboula_tweety) February 12, 2023

حقيقة الصور المتداولة

وبالبحث، اتضح أن الصور المتداولة غير حقيقية وتم تركيبها عبر أحد برامج الفوتوشوب، حيث لم تعلن مصلحة السجون المصرية تنفيذ حكم الإعدام بحق محمد عادل الذي أيدت محكمة النقض حكم الإعدام بحقه قبل أيام.

ولكم في القصاص حياة

طبيعي اعدام عقله كان. فين لما قتلها ، والمتعاطف معاه علشان اهله امه واخواته، ليه مفكرش في اهله ومستقبله وهو قرر يقتلها اللي زعلان علي امه وهي بتبكي ليه مزعلش علي ام نيرة واهلها وهي بنتها بتتقتل، وليل نهار يطعنوا في شرفها واتهامات بالزنا وهي متوفيه #نيرة_أشرف pic.twitter.com/v3a7YxmkSo — 🇪🇬 🇪🇬 EloMd3_Ali7 (@Ali_Ali51) February 13, 2023

وكانت محكمة النقض أيدت حكم الإعدام الصادر بحق المتهم محمد عادل في قضية قتل طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف، ليصبح نهائي وبات ولا يجوز الطعن عليه مرة أخرى.

إحالة محمد عادل قاتل نيرة أشرف للمحاكمة

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يشار إلى أنه في 22 يونيو/حزيران الماضي أحلت النيابة العامة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات؛ لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة المجني عليها نيرة عمدا مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدا إزهاق روحها، وقد جاء قرار الإحالة بعد ثماني وأربعين ساعة من وقوع الحادث.

محاكمة سريعة

ولاحقا وفي محاكمة سريعة لم تستغرق إلا أياما معدودة أصدرت محكمة جنايت المنصورة حكمها على الجاني محمد عادل، والذي قضى بإعدامه.

كلمات نارية من القاضي لقاتل نيرة أشرف

وفي حديثه للقاتل محمد عادل حينها، قال القاضي المستشار بهاء الدين المري:”جئت بفعل خسيس هز أرضا طيبة أسرت لويس.. أهرقت دما طارها بطعنات غدر جرئية.”

وتابع قاضي محاكمة قاتل نيرة أشرف:”ذبحت الإنسانية كلها، يوم أن ذبحت ضحية بريئة.”

فيديو متداول :

– كلمة القاضي للمتهم بقتل #نيرة_أشرف ولحظة النطق بالحكم عليه.#طالبة_جامعة_المنصورة pic.twitter.com/rU5Ps7o5KN — تفتيش الكويت 🇰🇼 (@TfTeeeSH) June 28, 2022

وأضاف واصفا محمد عادل قاتل نيرة بأنه “نبت سام”:”إنَّ مَثَـلَكَ كمَثلِ نَـبتٍ سامٍ في أرضٍ طيبة.. كُلما عَاجَـلَـهُ القَطعُ قبلَ أن يَمتـدَ، كان خيرًا للناسِ وللأرضِ التي نَـبتَ فيها.”

وهاجمه القاضي بهاء الدين المري بقوله:”يا محسوب على بني الإنسان جئت بما لم يأت الوحش والطير والحيوان ـ فقلب قد من حديد.”

واستطرد:”فكرت وقدرت ودبرت وأعددت سكينا ماضيا في حدتها، وقتلت نفسا ذكية بغير حق، انتدبت بها مكانا قصيا طعنا ونحرا.”