وريثة عرش هولندا تعترف: أمضي أوقاتاً سيئة وصعبة بسبب المافيا المغربية! (شاهد)

وطن– انتهت رحلة العائلة المالكة لهولندا عبر الجزر التي هي جزء من جزر الأنتيل الهولندية ، في منطقة البحر الكاريبي ، بعد عشرة أيام من التجول فيها، حيث ظهرت الملكة ماكسيما و أليخاندرو ووريثة العرش أماليا البالغة من العمر 19 عاما في مؤتمر صحفي أجابوا فيه على عدة أسئلة للصحفيين.

ووفقا لموقع ” فانيتاتيس” التابع لصحيفة “الكونفيدنسيال” لإسبانية، كانت أميرة أورانج صادقة وعاطفية للغاية، وأقرت ليلة الخميس أنه نظرًا لوضعها في هولندا ، فقد شعرت “بالسعادة للحرية التي شهدتها الأسابيع الأخيرة والاستقبال في الجزر الست، موضحا أن الأميرة تم تهديدها من قبل المافيا المغربية رأسها “مافيا موكرو”، التي يتزعمها المغربي رضوان تاغي المسجون في هولندا، والتي اضطرتها إلى مغادرة شقتها في أمستردام ، حيث بدأت دراستها الجامعية ، لتعزيز أمنها.

وكان والداها هم الذين تواصلا من خلال مؤتمر صحفي عقد في أكتوبر الماضي أن الوريثة ، التي تدرس السياسة وعلم النفس والقانون والاقتصاد في جامعة أمستردام ، اضطرت إلى مغادرة سكن الطلاب ولا يمكنها أن تعيش حياة طلابية عادية مثل أي من زملائها في الفصل.

وقالا أنها “لا تستطيع الخروج. من الصعب جدا عليها. لا توجد حياة طلابية لها مثل الطلاب الآخرين، في حين أكد والدها في ذلك الوقت ، أنه فخور جدًا بها وسلط الضوء على قوة ابنته رغم أنه أدرك أنه ليس من السهل رؤيتها “غير سعيدة”.

"I'm going to be very honest, I'm still having a very hard time. I miss the normal life, the life of a student. Walking the streets, being able to go to a store." Amalia was pleased that she had a little bit of her freedom back during the trip. "I had a wonderful time."

