مفاجأة.. شاكيرا قابلت كلارا شيا قبل علاقتها بـ”بيكيه” وأعطتها هذا اللقب المقرف والمهين!

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وطن– يستمر انفصال بيكيه وشاكيرا بكثير من الأحداث رغم مرور أشهر على إعلانه، خاصة بعد حربهما الإعلامية بعد أغنية النجمة الكولومبية، واستفزازات لاعب كرة القدم السابق وصديقته الجديدة كلارا شيا.

رأتها كمتدربة

على وجه التحديد، ظهرت معلومات حول اللقب الذي أعطته شاكيرا للشابة الكاتالونية عندما قابلتها. وكانت لا تعلم أن الأمور ستنتهي بقطع علاقتها مع لاعب برشلونة السابق.

قال الصحفي روبرتو أنتولين في برنامج Mitre Live الذي يستضيفه Juan Etchegoyen: “عرفت شاكيرا كلارا. لأنها عندما ذهبت لزيارة بيكيه في شركته، كوزموس، رأتها هناك كمتدربة”.

ومع ذلك، فإن فكرة أن لاعب كرة القدم السابق يمكن أن يبدأ علاقة مع كلارا شيا لم تكن مطروحة ومتوقعة قط. وكان عدم الإخلاص “مفاجأة كاملة”.

وكان هذا ما يؤلم شاكيرا بشكل خاص. وبحسب الصحفي: “لهذا كان يؤذيها كثيرًا، لأنها كانت تعرفها بالفعل، ووصفتها بأنها ذبابة ميتة. لقد كانت شخصًا لم يلاحظه أحد. لم ترَ خطرًا أبدًا، لأنها ليست امرأة مذهلة، إنها فتاة عادية نوعًا ما”.

“لن أكون شخصًا آخر”

كما كشف كيف كانت العلاقة بين كلارا شيا وشاكيرا قبل بدء قصة الحب مع بيكيه: “لقد تصرفت بشكل جيد مع شاكيرا. كانت ذبابة ميتة، كانت تتحدث قليلاً، كانت متعلمة بشكل هائل، كانت متدربة، ولم تحدث سوى القليل من الضوضاء”.

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وتابع: “عندما بدأ بيكيه علاقة مع شيا، قامت بتقطيع صورتها الخاصة وأخبرته: لن أكون مجرد علاقة غرامية عابرة أو علاقة غرامية واحدة أو خيانة زوجية أخرى. إذا كنت تريد أن تكون معي، فاخرج وقل إنك لم تعد مع شاكيرا”.

ثم ضغط بيكيه على شاكيرا بقوله: “مرحبًا، إما أن تخرجي بتصريح مفاده أنك وأنا لسنا معًا، أو إذا لم يكن الأمر كذلك، فسأفعل ذلك وسأجعلك أسوأ”.

مقابلة مكثفة

قدّمت شاكيرا أول مقابلة لها بعد الانفصال عن بيكيه في نهاية سبتمبر من العام الماضي، وهي تصريحات لم تتفق مع رجل الأعمال الحالي.

لكن الفنانة تُركت راغبة في الانفتاح حقًا وقول الحقيقة لها حول كل ما حدث في هذه الأشهر المضطربة، وفكرتها هي تقديم مقابلة مكثفة على التلفاز قريبًا.