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حياتنا

مفاجأة.. شاكيرا قابلت كلارا شيا قبل علاقتها بـ”بيكيه” وأعطتها هذا اللقب المقرف والمهين!

فكرة أن بيكيه يمكن أن يبدأ علاقة مع كلارا شيا لم تكن مطروحة وكان هذا ما يؤلم شاكيرا بشكل خاص لأنها كانت تعرفها بالفعل

كتب رفيف عبدالله
مفاجأة.. شاكيرا قابلت كلارا شيا قبل علاقتها بـ
شاكيرا وكلارا شيا وبيكيه
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وطن– يستمر انفصال بيكيه وشاكيرا بكثير من الأحداث رغم مرور أشهر على إعلانه، خاصة بعد حربهما الإعلامية بعد أغنية النجمة الكولومبية، واستفزازات لاعب كرة القدم السابق وصديقته الجديدة كلارا شيا.

رأتها كمتدربة

على وجه التحديد، ظهرت معلومات حول اللقب الذي أعطته شاكيرا للشابة الكاتالونية عندما قابلتها. وكانت لا تعلم أن الأمور ستنتهي بقطع علاقتها مع لاعب برشلونة السابق.

قال الصحفي روبرتو أنتولين في برنامج Mitre Live الذي يستضيفه Juan Etchegoyen: “عرفت شاكيرا كلارا. لأنها عندما ذهبت لزيارة بيكيه في شركته، كوزموس، رأتها هناك كمتدربة”.

كلارا شيا مارتي حبيبة بيكيه

ومع ذلك، فإن فكرة أن لاعب كرة القدم السابق يمكن أن يبدأ علاقة مع كلارا شيا لم تكن مطروحة ومتوقعة قط. وكان عدم الإخلاص “مفاجأة كاملة”.

وكان هذا ما يؤلم شاكيرا بشكل خاص. وبحسب الصحفي: “لهذا كان يؤذيها كثيرًا، لأنها كانت تعرفها بالفعل، ووصفتها بأنها ذبابة ميتة. لقد كانت شخصًا لم يلاحظه أحد. لم ترَ خطرًا أبدًا، لأنها ليست امرأة مذهلة، إنها فتاة عادية نوعًا ما”.

“لن أكون شخصًا آخر”

كما كشف كيف كانت العلاقة بين كلارا شيا وشاكيرا قبل بدء قصة الحب مع بيكيه: “لقد تصرفت بشكل جيد مع شاكيرا. كانت ذبابة ميتة، كانت تتحدث قليلاً، كانت متعلمة بشكل هائل، كانت متدربة، ولم تحدث سوى القليل من الضوضاء”.

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وتابع: “عندما بدأ بيكيه علاقة مع شيا، قامت بتقطيع صورتها الخاصة وأخبرته: لن أكون مجرد علاقة غرامية عابرة أو علاقة غرامية واحدة أو خيانة زوجية أخرى. إذا كنت تريد أن تكون معي، فاخرج وقل إنك لم تعد مع شاكيرا”.

لاعب برشلونة السابق جيرارد بيكيه والمغنية الكولومبية شاكيرا

ثم ضغط بيكيه على شاكيرا بقوله: “مرحبًا، إما أن تخرجي بتصريح مفاده أنك وأنا لسنا معًا، أو إذا لم يكن الأمر كذلك، فسأفعل ذلك وسأجعلك أسوأ”.

مقابلة مكثفة

قدّمت شاكيرا أول مقابلة لها بعد الانفصال عن بيكيه في نهاية سبتمبر من العام الماضي، وهي تصريحات لم تتفق مع رجل الأعمال الحالي.

لكن الفنانة تُركت راغبة في الانفتاح حقًا وقول الحقيقة لها حول كل ما حدث في هذه الأشهر المضطربة، وفكرتها هي تقديم مقابلة مكثفة على التلفاز قريبًا.

المصدرokdiario- ترجمة وتحرير وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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