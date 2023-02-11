شبيهة “جورجينا” السعودية ريما العنزي ترقص لأنها “وجه الخير” على “رونالدو”! (فيديو)

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وطن- تعرضت مشهورة مواقع التواصل والتيك توكر السعودية ريما العنزي، الملقبة بـ “شبيهة جورجينا رودريغيز”، صديقة لاعب النصر السعودي كريستيانو رونالدو، للسخرية من جديد بسبب أحدث تصريحاتها.

“وجهي خير”

وقالت ريما العنزي بفيديو جديد إنها “وجه الخير” على كريستيانو رونالدو. وبسببها، قام بتسجيل أول سوبر هاتريك في منافسات الدوري السعودي الممتاز روشن، داخل شباك مرمى منافسه الوحدة، الخميس.

وانضم الدون رونالدو إلى صفوف نادي النصر السعودي، بصفقة قياسية وتاريخية في سوق انتقالات الميركاتو الشتوي، حتى صيف عام 2025. حيث بلغت قيمتها 200 مليون يورو. جاء ذلك بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد في شهر ديسمبر العام الماضي.

وقالت شبيهة جورجينا: “شفت المباراة كاملة، حتى على كريستيانو وجهي خير كم صارله ما سجل؟”.

وتابعت: “يمكن مباراتين مدري ثلاثة.. اليوم سجل 2”.

سخرية وانتقادات

وبدأت ريما العنزي بالرقص فرحاً على أغنية “الهمة” للمطرب السعودي راشد الماجد التي أصدرها عام 2008.

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وقالت: “شوفوا الأغاني اللي مطلعتها من عام ألفين وحطبة، حطيت أغاني نصر طلعتلي”.

لكن ريما العنزي تعرضت لموجة سخرية من المتابعين الذين رأوا أنها مُفلسة من المحتوى، وتلتصق بجورجينا ورونالدو لتصبح مشهورة.

وكتب ناشط: ” إفلاسها من المحتوى جعلها تتلصق بجورجينا وتجعلها ورونالدو محتوى! الفراغ المُفرط.. يولّد المحتوى المُنحّط”.

وسخر آخر قائلا: ” صدقت نفسها بقوة. ما تدري انه لو عرف انها تشجع النصر اعتزل”.

وقالت متابعة: ” لا صوت ولا شكل ولا جسم ولا شيء سبحان الله ما فيها قبول”.

وعقبت أخرى: ” تقهر احسها ما عندها شغل ولا شخصية”.

سوبر هاتريك

وكان صاروخ ماديرا رونالدو، قد أحرز السوبر هاتريك في مرمى ضحيته الأولى نادي الوحدة السعودي، في الدقائق ال21 وال40 وال53 من ركلة جزاء وال61.

ووصل عدد أهداف الدون رونالدو إلى خمسة أهداف مع نادي النصر السعودي (العالمي)، خلال المبارتين الماضيتين فقط في منافسات دوري روشن السعودي الممتاز لكرة القدم حتى يومنا هذا.

كما وتفوق النصر على منافسه الوحدة على مستوى التسديدات والاستحواذ على الكرة، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 14 تسديدة والاستحواذ بنسبة 53%.

بينما وصلت عدد تسديدات الوحدة إلى 12 تسديدة والاستحواذ على الكرة بنسبة 47%.