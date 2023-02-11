السبت, فبراير 11, 2023
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الهدهد

سعودية دعاها زوجها للمطعم ليخبرها بزواجه الثاني.. شاهد ما فعلته به وأثار سخرية المغردين!

الزوجة قامت بدلق صحن العدس الساخن فوق رأس زوجها

كتب سالم حنفي
زوج يدعو زوجته للمطعم watanserb.com
زوج يدعو زوجته للمطعم ليخبرها بزواجه الثاني
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وطن– تصدر الترند السعودي على موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو يوثق ما فعلته زوجة سعودية بزوجها بعد أن أخبرها أنه يريد الزواج عليها.

وبحسب الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد قام الزوج المقيم في مدينة أبها، بدعوة زوجته إلى إحدى المطاعم لتناول طعام الفطور، ليفاجئها بأن زواجه من أخرى سيكون غدا.

وبحسب ما هو متداول، فقد أثار الزوج غضب زوجته وتسبب لها بصدمة مما جعلها تقوم بدلق صحن العدس الساخن الذي كانت تتناوله على رأسه وإصابته بحروق.

وأظهر المقطع المتداول حالة من الهرج والمرج في المطعم وكراسي ملقاة على الأرض، في حين علا صوت الزوجة الغاضبة في المكان.

ردود فعل ساخرة من الموقف

الفيديو المتداول أثار سخرية عارمة بين المغردين السعوديين على “تويتر”، الذين انطلقوا بتعليقات حملت الكثير من النصائح المضحكة للزوج، في حين انتقد آخرون تصرف الزوج وعدم اختياره لمكان المناسب لإخبار زوجته.

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وفي هذا السياق، قال المغرد فادي الحسني ساخرا:” عزيزي الرجل إذا عزمت تعدد فتوكل على الله ولكن احذر من المواجهة المباشرة مو تواجه وفي مكان عام.. وعدس!”.

وقال المغرد حمد الحربي: ” هذا خبل معلمها بمكان عام وبوجود اسلحة ومواد حارقة مثل السكاكين والشوك والشاهي والعدس . . .الخ”.

أما المغرد عبدالله النايف فقال:” المفروض يقولها قريب من مستشفى”.

وقالت مغردة أخرى:” بعذرها الناس تعطي رضاوة و ذا عازمها على عدس ! واضح تمهيد للحياة القادمة”.

أما المغردة ريما فقالت:” يستاهل فيه احد يقول خبر مو زين لااحد برة البيت اقلها خليكم في بيتكم وربي ساتر عليكم”.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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