سعودية دعاها زوجها للمطعم ليخبرها بزواجه الثاني.. شاهد ما فعلته به وأثار سخرية المغردين!

- Advertisement -

وطن– تصدر الترند السعودي على موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو يوثق ما فعلته زوجة سعودية بزوجها بعد أن أخبرها أنه يريد الزواج عليها.

وبحسب الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد قام الزوج المقيم في مدينة أبها، بدعوة زوجته إلى إحدى المطاعم لتناول طعام الفطور، ليفاجئها بأن زواجه من أخرى سيكون غدا.

وبحسب ما هو متداول، فقد أثار الزوج غضب زوجته وتسبب لها بصدمة مما جعلها تقوم بدلق صحن العدس الساخن الذي كانت تتناوله على رأسه وإصابته بحروق.

وأظهر المقطع المتداول حالة من الهرج والمرج في المطعم وكراسي ملقاة على الأرض، في حين علا صوت الزوجة الغاضبة في المكان.

في #ابها زوجه تسكب صحن العدس على رأس زوجها بعدما أخبرها بالزواج عليها. pic.twitter.com/ZRJE2znhxI — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtTrend) February 10, 2023

ردود فعل ساخرة من الموقف

الفيديو المتداول أثار سخرية عارمة بين المغردين السعوديين على “تويتر”، الذين انطلقوا بتعليقات حملت الكثير من النصائح المضحكة للزوج، في حين انتقد آخرون تصرف الزوج وعدم اختياره لمكان المناسب لإخبار زوجته.

- Advertisement -

وفي هذا السياق، قال المغرد فادي الحسني ساخرا:” عزيزي الرجل إذا عزمت تعدد فتوكل على الله ولكن احذر من المواجهة المباشرة مو تواجه وفي مكان عام.. وعدس!”.

عزيزي الرجل

إذا عزمت تعدد فتوكل على الله

ولكن احذر من المواجهة المباشرة

مو تواجه وفي مكان عام.. وعدس!! 😂 — فادي الحسني (@fhalhasani) February 10, 2023

وقال المغرد حمد الحربي: ” هذا خبل معلمها بمكان عام وبوجود اسلحة ومواد حارقة مثل السكاكين والشوك والشاهي والعدس . . .الخ”.

هذا خبل معلمها بمكان عام وبوجود اسلحة ومواد حارقة مثل السكاكين والشوك والشاهي والعدس . . .الخ 😅😅😂 — حمد الحربي (@HMRADDADI) February 11, 2023

أما المغرد عبدالله النايف فقال:” المفروض يقولها قريب من مستشفى”.

المفروض يقولها قريب من مستشفى — الباسل🇸🇦 (@AbdullahAlnaiaf) February 10, 2023

وقالت مغردة أخرى:” بعذرها الناس تعطي رضاوة و ذا عازمها على عدس ! واضح تمهيد للحياة القادمة”.

بعذرها الناس تعطي رضاوة و ذا عازمها على عدس ! واضح تمهيد للحياة القادمه — 🦚حتشبسوت (@fafaalbazie) February 10, 2023

أما المغردة ريما فقالت:” يستاهل فيه احد يقول خبر مو زين لااحد برة البيت اقلها خليكم في بيتكم وربي ساتر عليكم”.