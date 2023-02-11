السبت, فبراير 11, 2023
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زلزال تركيا.. فيديو مؤلم لجثث أسرة يمنية توفيت تحت الأنقاض

ضحايا عرب سقطوا جراء زلزال تركيا المدمر

كتب خالد السعدي
أسرة يمنية توفيت تحت الأنقاض watanserb.com
أسرة يمنية توفيت تحت أنقاض الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا
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وطن– بث صحفيون يمنيون، مقطع فيديو مؤلم يوثق لحظة العثور على جثث أفراد أسرة يمنية، قضت إثر الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد وخلف خسائر ضخمة.

وشوهد في مقطع الفيديو، جثث أفراد الأسرة وهم تصطف أرضا، بعد استخراجها من تحت أنقاض إحدى البنايات المنهارة من جراء الزلزال.

وعثرت فرق الإنقاذ التركية، على عائلة الدكتور اليمني محمد الرعوي، وقد لقيت حتفها؛ نتيجة الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا يوم الاثنين الماضي.

وعثرت فرق الإنقاذ على جثث العائلة المكونة من نجله أمين 16 عاما، وزوجته وشقيقتها، وابنته البالغة من العمر عام ونصف، بعد أربعة أيام من البحث تحت الانقاض.

وكان الدكتور محمد الرعوي قد ظهر في مقابلة تلفزيونية، وهو بانتظار استخراج عائلته من تحت الأنقاض بعد تهدم العمارة التي كانت تقطنها في مدينة هقطاي التركية.

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في سياق متصل، قدم اتحاد الطلاب اليمنيين في تركيا التعازي للدكتور الرعوي في مصابه الأليم وفقدانه أسرته.

وقال الاتحاد في بيان: “يعزي اتحاد الطلاب اليمنيين في تركيا الدكتور/ محمد الرعوي في وفاة أربعة من أفراد أسرته إثر الزلزال الذي أصيبت به ولايات جنوب تركيا”.

وأضاف: “”إننا إذ نتقدم بأحر التعازي والمواساة لأهلهم وذويهم ومحبيهم نسأل الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان .. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

زلزال مدمر يضرب سوريا وتركيا

وضرب زلزال مدمر تركيا وسوريا يوم الاثنين الماضي، وخلّف حتى الآن مقتل 20213 شخصا في تركيا، و3553 شخصا في سوريا، علما بأن هذه الأرقام غير نهائية وترتفع باستمرار.

ورغم مرور أكثر من أربعة أيام على وقوع الزلزال، إلا أنه لا يزال عمّال الإنقاذ يعثرون على أحياء تحت الأنقاض.

ضحايا عرب في زلزال تركيا

وخلف زلزال تركيا عدد من الضحايا العرب، فسبق أن أعلنت السلطات السعودية وفاة مواطنة كانت مفقودة تحت الأنقاض في أنطاكيا.

كما أفادت القاهرة بوفاة زوجين مصريين تحت أنقاض منزلهما جراء زلزال تركيا، فيما أكّدت أن كل الطلاب المصريين الموجودين في تركيا بخير.

ولقيت جزائريتان مصرعهما إثر الزلزال المدمر، وهما سرايري سميحة (44 سنة) وابنتها بربر هديل (13 سنة)، وتم انتشال جثتيهما في مدينة الإسكندرون بمحافظة هاتاي جنوبي تركيا.

وقتل أربعة مغاربة في زلزال تركيا، فيما أصيب 84 آخرون وهم في حالة صحية جيدة.

وتوفي أيضا طالب سوداني بولاية ملاطية وفق وسائل إعلام محلية، لكن السلطات الرسمية لم تعلن ذلك بل قالت إن “أوضاع جميع السودانيين في تركيا وسوريا مستقرة”.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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