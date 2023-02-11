السبت, فبراير 11, 2023
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ابنة عمرو دياب تصدم متابعيها بصورة إباحية على قالب حلوى عيد الميلاد (شاهد)

عبر متابعو جنا عن غضبهم وصدمتهم من وصول جرأتها إلى هذا الحد بينما كرر آخرون تساؤلاتهم حول رد فعل والدها تجاه تصرفاتها الجريئة ودور والدتها

كتب رفيف عبدالله
ابنة عمرو دياب تصدم متابعيها بصورة إباحية على قالب حلوى عيد الميلاد (شاهد) watanserb.com
جنا عمرو دياب
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وطن– تجاوزت جنا ابنة الفنان المصري عمرو دياب، جميع الخطوط الحمراء، أثناء الاحتفال بعيد ميلاد أحد أصدقائها، ونشرت صورة إباحية.

أين والدها؟

وشاركت جنا عمرو دياب متابعيها عبر “انستجرام“، أجواء احتفالها بعيد ميلاد صديقتها.

وكان ملفتاً أن قالب الحلوى المخصص لعيد الميلاد، رسم عليه عضو ذكري.

وكتبت ابنة عمرو دياب في التعليق: ” عيد ميلاد سعيد”.

عايدت جنا صديقتها بإيموجي رضيع
جنا عمرو دياب
لم يتبين سبب رسم هذه الصورة على قالب الحلوى

وعبر متابعو جنا عن غضبهم وصدمتهم من وصول جرأتها إلى هذا الحد، بينما كرر آخرون تساؤلاتهم حول رد فعل والدها تجاه تصرفاتها الجريئة.

وجاء في التعليقات: ” هو انا شايفه صح و لا محتاجه كشف نظر”.

 

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مثير للاشمئزاز

ووجهت ناشطة رسالة لجنى قالت فيها: ” أنا أؤمن حقًا بالحريات ، لكن معذرةً … هذا أمر مثير للاشمئزاز حقًا.”.

وعقب آخر: ” ونعم التربية. ابوكي شايف الكلام ده؟”.

بينما نوه آخر إلى دور والدتها قائلا: ” فين زينة عاشور الام السعودية من الكلام دا ؟ المفروض هما عايشين معاها”.

وعقبت ناشطة: ” انا مصدومة الحرية مش للدرجة دي. خلي بالك ابوكي مسلم وعربي”.

حركات بذيئة

وقبلها بأيام ظهرت جنا عمرو دياب بألبوم صور نشرته على حسابها في انستغرام، بفستان أسود قصير، في الحمام، وأدّت حركة وصفها الجمهور بـ”البذيئة”.

جنا عمرو دياب
جنا عمرو دياب في الحمام وحركة بذيئة بنظر الجمهور

وجاءت صور جنا بالتزامن مع تداول حسابات بمواقع التواصل صوراً لوالدها الفنان عمرو دياب مع عارضة الأزياء المصرية الشابة موني هلال، ما أثار تفاعلاً عليها من المتابعين.

عمرو دياب وموني هلال

وانتشرت الصور على نطاقٍ واسع، وفي إحداها يظهر عمرو دياب وهو يحتضن عارضة الأزياء المصرية موني هلال.

وهذه الصور دائماً ما تعرّض عمرو دياب للإشاعات المتعلقة بارتباطه بالفتيات اللاتي يظهر معهنّ خاصة بعد انفصاله عن دينا الشربيني.

جنا عمرو دياب
موني هلال برفقة الفنان عمرو دياب

واتضح أنها لم تكن هذه المرة الأولى التي تلتقي فيها موني هلال بالهضبة.

وقد نشرت موني هلال في وقت سابق أيضًا صورة جمعتها مع الفنان المصري من إحدى المناسبات دون أن تعلق عليها.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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