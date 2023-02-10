الجمعة, فبراير 10, 2023
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بينهم حليمة بولند… الآلاف يريدون تبني الطفلة آية وطبيب سوري يحسم الجدل (فيديو)

جهود الإنقاذ والبحث عن المفقودين تتواصل وسط ركام المباني في مناطق الشمال السوري وجنوب تركيا التي ضربها زلزال مدمر خلف وراءه آلاف القتلى.

كتب فهمي الورغمي
الطفلة السورية آية watanserb.com
وُلدت الطفلة آية تحت أنقاض مبنى منهار بمدينة جندريس في شمال غرب سوريا
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وطن – بعد عملية الإنقاذ البطولية التي أدت إلى نجاتها وبقائها على قيد الحياة بطريقة أقرب إلى الخيال منها للواقع، تتلقى الطفلة السورية “آية اليوم العلاج في أحد المشافي بمدينة جندريس السورية، وفي الأثناء تقدم الآلاف لتبنيها.

الآلاف يريدون تبني الطفلة آية

تقدم آلاف الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي بطلب لتبني الطفلة (آية)، التي وُلدت تحت أنقاض مبنى منهار بمدينة جندريس في شمال غرب سوريا، جراء الزلزال الذي ضرب المنطقة يوم الاثنين الماضي.

نجت آية من موت محقق، بعد جهود حثيثة من فرق الإنقاذ بالمنطقة والتي تمكنت في آخر المطاف من انتشالها وهي لا تزال مربوطة بحبل والدتها السريّ.

حظيت عملية الإنقاذ البطولية لآية بتفاعل واسع في أوساط مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وتداول كثيرون مقاطع فيديو وصور توثق عملية الإنقاذ التي تظهر رجلاً يخرج من بين ركام أحد المباني، وهو يحمل رضيعة مغطاة بالغبار، وسط دهشة وسعادة الحضور.

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ونقلت وكالة “فرانس برس” عن خليل السوادي أحد أقارب الأسرة قوله إنهم كانوا يبحثون عن والد الطفلة وأسرته، ووجدوا جثث الوالدين والعمة أولًا.

ثم سمعوا صوتًا خلال الحفر ليجدوا المولودة ما زالت متصلة بالحبل السري مع والدتها قبل أن يقوموا بقصه وينقلوا المولودة إلى المستشفى، على حد تعبيره.

وشاءت الأقدار، أنه بينما كانت آية داخل الحاضنة تتلقى العلاج، تمّ في جنديرس تشييع جثامين أفراد أسرتها؛ الأم عفراء أبو هدية، والأب عبد الله تركي والأشقاء الأربعة، إلى مقبرة عند أطراف البلدة.

و”آيه” في الواقع، هو الاسم الذي أطلقه عليها الطبيب هاني معروف، الذي عالج جراحها الصغيرة، بعدما ولدت تحت الأنقاض.

مشاهير يريدون تبني الطفلة آية

آية، التي وُلدت حرفيا في رحم المعاناة، وجدت نفسها اليوم وهي لاتعلم، أمام آلاف الطلبات من أشخاص يريدون تبنيها.

في هذا السياق، سألت المذيعة الكويتية حليمة بولند، عن الإجراءات القانونية اللازمة لتبني الطفلة، في إشارة منها لرغبتها بتبني آية.

كما أكدت الإعلامية المغربية هند بومشمر عن رغبتها تبني الطفلة آية، وقالت بومشمر “أنا مستعدة أن أكفل وأتبنى هذه الطفلة إذا ليس لها إلا الله”.

وأضافت عبر حسابها الرسمي على انستغرام “وإذا الإجراءات القانونية تسمح في سوريا… ارجوا إيصالي إلى المسؤولين والإفادة”.

 

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ما وضع آية الصحي الآن!

كشف مدير مستشفى جيهان بمدينة عفرين شمال محافظة حلب، خالد عطية، والذي يشرف على متابعة حالة الطفلة عن تلقيه عشرات الاتصالات من حول العالم، من أشخاص يريدون تبني آية.

وشدد على أنه “لن يسمح لأحد بتبنيها الآن” مشيرا إلى أن لديه ابنة أكبر من آية بأربعة أشهر فقط، حيث ستقوم زوجته بإرضاع الطفلة إلى جانب ابنته.

الطفلة السورية آية
مدير مستشفى جيهان بمدينة عفرين شمال حلب يؤكد أنه سيربي وزوجته الطفلة آية

أزمة إنسانية تتفاقم يومياً في الشمال السوري

مدينة جندريس حيث وُجدت آية، مازالت إلى الآن تعاني تداعيات الزلزال المدمر الذي أصابها وعشرات المدن في الشمال السوري، على غرار محافظات جنوبي تركيا.

وبينما بلغ عدد القتلى إلى الآن مايزيد عن 23 ألفا ناهيك عن عشرات آلاف المصابين، تتضاءل آمال العثور على مزيد من الناجين تحت الأنقاض بعد 5 أيام من كارثة زلزال تركيا وسوريا.

في سوريا بشكل خاص، زاد التعامل اللإنساني لنظام بشار الأسد مع مناطق الشمال السوري (تحكمها المعارضة)، من تفاقم الأوضاع لعشرات الآلاف من المفقودين ومثلهم أو يزيد من الناجين الذي وجدوا أنفسهم في العراء بعد تهدم منازلهم.

المصدرتويتر + انستغرام - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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