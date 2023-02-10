أحلام تسخر من تبرع نجوى كرم بمبلغ 2 مليون دولار لضحايا زلزال سوريا وتصفه بالنفاق!

- Advertisement -

وطن – مع تسليط الضوء على تبرعات الفنانين العرب لنجدة المتضررين من الزلزال في سوريا، انتشر خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي إشاعات تزعم تبرع المطربة اللبنانية نجوى كرم بمبلغ 2 مليون دولار لمتضرري الزلزل من السوريين.

وكان الناقد الفني والكاتب اللبناني جهاد أبو أيوب هو أول من نشر الأخبار التي تفيد بحجم التبرع، وقال في تدوينة له عبر “تويتر“: “تبرعت الفنانة اللبنانية الكبيرة نجوى كرم ب 2 مليون دولار لمساعدة الشعب السوري الذي تضرر من نكبة الزلزال”.

وأضاف قائلا: “هي رفضت أن يعلن اسمها، وهي الآن ستزعل مني، ولكن مصدر سوري مطلع أكد لي ذلك”.

ليتبع ذلك شاكرا إياها بالقول: “نعم …هذه هي الاصالة والنخوة والكبر، أرفع لك القبعة احتراماً وانساناً “.

#ملاحظة: تبرعت الفنانة اللبنانية الكبيرة #نجوى_كرم ب 2 مليون دولار لمساعدة الشعب السوري الذي تضرر من نكبة الزلزال…

هي رفضت أن يعلن اسمها، وهي الآن ستزعل مني، ولكن مصدر سوري مطلع أكد لي ذلك…

نعم …هذه هي الاصالة والنخوة والكبر، أرفع لك القبعة احتراماً وانساناً . pic.twitter.com/N5xjsS2hbp — ….الناقد جهاد أيوب … Jihad Ayoub (@JihadAyoub13) February 9, 2023

وعقب ما نشره “أبو أيوب” انتشرت الاخبار حول التبرع كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعاد موقع “people بالعربي” المتخصص في الموسيقى نشر المعلومة عبر حسب “تويتر” الخاص به، قائلا: “في فنانة مطربة لبنانية تبرعت ب 2 مليون دولار من ثروتها لسوريا، و ما صرحت بالموضوع”.

في فنانة مطربة لبنانية تبرعت ب 2 مليون دولار من ثروتها لسوريا ، و ما صرحت بالموضوع #زلزال_سوريا — People بالعربي (@peoplebelarabi) February 8, 2023

- Advertisement -

لتدخل الفنانة الإماراتية “أحلام” الشامسي، وتعيد تغريد ما ذكره الحساب، قائلة: “والله ما شاء الله على النفاق تبرعت ب ٢ مليون دولار وماقالت وانت كيف عرفت؟!”.

وتساءلت: “ولمن تبرعت وكيف ومتى ارجوك بلاش تخريف وضحك على الذقون فقط كلام ونفاق على ناس هزهم وهزمهم الزلزال ؟؟؟!!!!”.

وأردفت بالقول: “ربي يحفظ حكامنا من كل شر ما قصروا من اول ولا راح يقصرون من تالي”.

والله ما شاء الله على النفاق تبرعت ب ٢ مليون دولار وماقالت وانت كيف عرفت؟! ولمن تبرعت وكيف ومتى ارجوك بلاش تخريف وضحك على الذقون فقط كلام ونفاق على ناس هزهم وهزمهم الزلزال ؟؟؟!!!!ربي يحفظ حكامنا من كل شر ما قصروا من اول ولا راح يقصرون من تالي 🙏🏻 #زلزال_ترکیا_وسوريا #زلزال 💔😡 https://t.co/OTyddycAde — A H L A M ~ ♥️ 2023 (@AhlamAlShamsi) February 9, 2023

وأردفت في تغريدة أخرى قائلة: “نحن نعيش عصر النفاق ياسادة”، متبعة إياها بوسم (حقيقة لا يمكن إنكارها”.

نحن نعيش عصر النفاق ياساده #حقيقه_لايمكن_انكارها #صباح_الخير — A H L A M ~ ♥️ 2023 (@AhlamAlShamsi) February 10, 2023

كما ردت أحلام على من اتهمها باستغلال الموقف واتهمها بالرغبة في تصدر الترند: “وانا من يومي ترند يا حبيبي ليه بدي اكون ترند هلا ؟؟؟؟!!!!!! روح نام وشوف كيف فيك تربط بيني وبين نجوى او غيرها وبرجع اقول لك بدي اشوف المليونين دولار اللي تبرعت فيهم الفنانه وين راحت ولمن تم التبرررررع يا حلو مجرد منافقين كذب و نفاق”.

اخر رد وانتهى الحوار مع الملكه 👑 مابدي اكون بطله ولا بيعنيني وما قصدت نجوى ولاغيرها لان الخبر يقول فنانه لم ولن تعلن عن اسمها 😂😂😂😂😂كيف لم تعلن وانت قلت اني اقصد نجوى ؟؟؟!!حبيب البي ومايهمني استغل الموقف نهائياً وللمعلومه فساتيني ومجوهراتي من شغلي الخاص ومن عز بلادي #انتهى https://t.co/aGgJmMYrmc — A H L A M ~ ♥️ 2023 (@AhlamAlShamsi) February 10, 2023

وكان نجوم سوريون من ممثلين ومطربين قد انتفضوا للتبرع لبلادهم من أجل دعم المتضررين من الزلزال المدمر الذي حدث الاثنين.

وكشفت نقابة الفنانين في سوريا، حجم التبرعات التي قام بها كل فنان سوري.

تبرعات بالآلاف

وأشارت النقابة في حسابها الرسمي عبر “فيسبوك“، إلى أن النجم تيم حسن تبرع بمبلغ 107 ملايين ليرة سورية، أي ما يعادل 14 ألف دولار أمريكي.

كما قامت الفنانة إمارات رزق وزوجها حسام جنيد، بالتبرع بمبلغ 200 مليون ليرة سورية (28 ألف دولار).

ووجّهت النقابة الشكر لكلٍّ من سلاف فواخرجي وطليقها الفنان وائل رمضان، لمساهمتهما بمبلغ 21 مليون ليرة (3000 دولار).

ولاحقا وبعد موجة غضب ضدها، أعلنت الفنانة السورية أصالة نصري عن حجم تبرعها لضحايا ومنكوبي الزلزال الذي ضرب أنحاء شاسعة من بلادها

أصالة أعلنت أنها تبرّعت أيضاً بأجرها عن حفل دبي

وغردت الفنانة السورية أصالة نصري على حسابها الموثق في “تويتر” معلنة أنها لم تعتد على إظهار ما تقدمه في الأزمات ولكن للضرورة أحكام.”

وأضافت مخاطبة السوريين: “لأنّي منكم وواجب عليّي اللي بعمله تبرّعت أيضاً بأجري عن حفل دبي لمن هُمّ أحقّ منّي فيه”.

وتابعت أنها “لم تفعل إلا واجبها تجاه أهلها وأحبّتها”.

وأعربت عن أملها بأن تكون هناك حفلة كل يوم “لنعمّر بيوت خربت وقلوب تعبت”.