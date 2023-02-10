الجمعة, فبراير 10, 2023
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أحلام تسخر من تبرع نجوى كرم بمبلغ 2 مليون دولار لضحايا زلزال سوريا وتصفه بالنفاق!

أحلام لم تذكر انها تبرعت لضحايا زلزال سوريا وتركيا بأي مبلغ وأشادت بحكام بلادها بأنهم لم يقصروا

كتب شيراز ماضي
تبرع نجوى كرم زلزال تركيا وسوريا watanserb.com
نجوى كرم وأحلام
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وطن – مع تسليط الضوء على تبرعات الفنانين العرب لنجدة المتضررين من الزلزال في سوريا، انتشر خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي إشاعات تزعم تبرع المطربة اللبنانية نجوى كرم بمبلغ 2 مليون دولار لمتضرري الزلزل من السوريين.

وكان الناقد الفني والكاتب اللبناني جهاد أبو أيوب هو أول من نشر الأخبار التي تفيد بحجم التبرع، وقال في تدوينة له عبر “تويتر“: “تبرعت الفنانة اللبنانية الكبيرة نجوى كرم ب 2 مليون دولار لمساعدة الشعب السوري الذي تضرر من نكبة الزلزال”.

وأضاف قائلا: “هي رفضت أن يعلن اسمها، وهي الآن ستزعل مني، ولكن مصدر سوري مطلع أكد لي ذلك”.

ليتبع ذلك شاكرا إياها بالقول: “نعم …هذه هي الاصالة والنخوة والكبر، أرفع لك القبعة احتراماً وانساناً “.

وعقب ما نشره “أبو أيوب” انتشرت الاخبار حول التبرع كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعاد موقع “people بالعربي” المتخصص في الموسيقى نشر المعلومة عبر حسب “تويتر” الخاص به، قائلا: “في فنانة مطربة لبنانية تبرعت ب 2 مليون دولار من ثروتها لسوريا، و ما صرحت بالموضوع”.

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لتدخل الفنانة الإماراتية “أحلام” الشامسي، وتعيد تغريد ما ذكره الحساب، قائلة: “والله ما شاء الله على النفاق تبرعت ب ٢ مليون دولار وماقالت وانت كيف عرفت؟!”.

وتساءلت: “ولمن تبرعت وكيف ومتى ارجوك بلاش تخريف وضحك على الذقون فقط كلام ونفاق على ناس هزهم وهزمهم الزلزال ؟؟؟!!!!”.

وأردفت بالقول: “ربي يحفظ حكامنا من كل شر ما قصروا من اول ولا راح يقصرون من تالي”.

وأردفت في تغريدة أخرى قائلة: “نحن نعيش عصر النفاق ياسادة”، متبعة إياها بوسم (حقيقة لا يمكن إنكارها”.

كما ردت أحلام على من اتهمها باستغلال الموقف واتهمها بالرغبة في تصدر الترند: “وانا من يومي ترند يا حبيبي ليه بدي اكون ترند هلا ؟؟؟؟!!!!!! روح نام وشوف كيف فيك تربط بيني وبين نجوى او غيرها وبرجع اقول لك بدي اشوف المليونين دولار اللي تبرعت فيهم الفنانه وين راحت ولمن تم التبرررررع يا حلو مجرد منافقين كذب و نفاق”.

وكان نجوم سوريون من ممثلين ومطربين قد انتفضوا للتبرع لبلادهم من أجل دعم المتضررين من الزلزال المدمر الذي حدث الاثنين.

وكشفت نقابة الفنانين في سوريا، حجم التبرعات التي قام بها كل فنان سوري.

تبرعات بالآلاف

وأشارت النقابة في حسابها الرسمي عبر “فيسبوك“، إلى أن النجم تيم حسن تبرع بمبلغ 107 ملايين ليرة سورية، أي ما يعادل 14 ألف دولار أمريكي.

كما قامت الفنانة إمارات رزق وزوجها حسام جنيد، بالتبرع بمبلغ 200 مليون ليرة سورية (28 ألف دولار).

ووجّهت النقابة الشكر لكلٍّ من سلاف فواخرجي وطليقها الفنان وائل رمضان، لمساهمتهما بمبلغ 21 مليون ليرة (3000 دولار).

ولاحقا وبعد موجة غضب ضدها، أعلنت الفنانة السورية أصالة نصري عن حجم تبرعها لضحايا ومنكوبي الزلزال الذي ضرب أنحاء شاسعة من بلادها

أصالة أعلنت أنها تبرّعت أيضاً بأجرها عن حفل دبي

وغردت الفنانة السورية أصالة نصري على حسابها الموثق في “تويتر” معلنة أنها لم تعتد على إظهار ما تقدمه في الأزمات ولكن للضرورة أحكام.”

وأضافت مخاطبة السوريين: “لأنّي منكم وواجب عليّي اللي بعمله تبرّعت أيضاً بأجري عن حفل دبي لمن هُمّ أحقّ منّي فيه”.

وتابعت أنها “لم تفعل إلا واجبها تجاه أهلها وأحبّتها”.

وأعربت عن أملها بأن تكون هناك حفلة كل يوم “لنعمّر بيوت خربت وقلوب تعبت”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
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