فتيات بدون عباءة وغطاء رأس في المسجد النبوي الشريف وبيان هزيل يثير الغضب (شاهد)

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وطن- تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثار صدمة الجميع يوثق تواجد فتاتين بدون عباءة وغطاء رأس داخل حرم المسجد النبوي الشريف.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهرت الفتاتان بشعرهن مرتديات الزي “الكاجوال” المتمثل في بلوزة قصيرة وبنطال جينز ضيق ويعتزمن دخول الحرم النبوي الشريف.

الفديو أظهر إيقاف احد افراد شرطة الحرم لهن ودخوه معهن في جدال، حيث رفض دخولهن للحرم بمظهرهن غير اللائق وأجبرهن على ارتداء العباءة وغطاء الرأس قبل الدخول.

وبحسب الفيديو، فقد أصيب المصلين المتواجدين في ساحة الحرم النبوي بالصدمة من رؤيهم لهذا المنظر الذي يتنافى تماما مع قدسية وروحانية المكان.

تعرفون هاتين الفتاتين أين؟؟ إنهما في المجسد النبوي! pic.twitter.com/jPQEWu30hp — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) February 9, 2023

ردود أفعال المغردين

وأبدى العديد من المغردين استغرابهم واستهجانهم مما حدث، في حين أشاد البعض بتصرف الشرطي الذي تصدى لهن.

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وقال مغرد غاضبا مما حدث: ” اللهم اخسف الارض بمن سمح بذلك”.

اللهم اخسف الارض بمن سمح بذلك — @ Siнєм (@Ema31000B) February 9, 2023

وأشادت مغردة بتصرف الشرطي، قائلة: ” المهم أتسترن والشرطي ماقصر الله يجزاه كل خير”.

المهم أتسترن والشرطي ماقصر الله يجزاه كل خير — عراقية الهوية (@narhan4957) February 9, 2023

ولفت آخر إلى ” احتمال يكونوا جديدي عهد بالاسلام – الله يهديهن”.

احتمال يكونوا جديدي عهد بالاسلام – الله يهديهن 🤲🏽 — qaher azolm قاهر الظلم (@AzolmQaher) February 9, 2023

وكالة شؤون المسجد النبوي توضح ما جرى

ومع انتشار مقطع الفيديو على نطاق واسع وما تسببه من موجة غضب على مواقع التواصل، أصدرت وكالة شؤون المسجد النبوي الشريف بيانا أوضحت فيه اللبس.

وقالت الوكالة في بيانها: “إشارة إلى ماتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي في يوم الثلاثاء الموافق: ١٤٤٤/٧/٧هـ من دخول امرأتين غير مسلمتين الساحات المسجد النبوي بلباس غير مناسب لخصوصية المكان فقد تبين بأن دخولهن عن طريق الخطأ، وقد تم إفهامهما وفق المتبع بخصوصية وقدسية المسجد النبوي، وتعرفيهن برسالة المسجد النبوي، وقد أبدين تفهمهن لإرشادات العاملين وعبرن عن شكرهن وتقديرهن على ما وجدنه من حسن التعامل”.

واكد البيان على أن “وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي تسعى إلى تعزيز السبل والإجراءات التوعوية والإرشادية التي تؤكد على خصوصية المكان وقدسيته لتفادي تكرار ذلك في المستقبل “.

وأشارت إلى أنها “تؤكد بالتشارك مع الجهات العاملة في المسجد النبوي الشريف حرصها على مراعاة خصوصية مسجد رسول الله صلى الله. عليه وسلم وتسخير كافة الإمكانات لراحة وطمأنينة الزوار والمصلين وفق توجيهات القيادة الرشيدة”.

بيان وكالة شؤون الحرم النبوي لم يقنع المغردين الذي ردوا وفندوا ادعاءاتها، مشيرين إلى ان ما حدث تقصير وجب مساءلة المسؤول عنه، لافتين إلى ن ما تم من قبل الفتاتين كان متعمدا والدليل على ذلك أنهن كن يحملن عباءات وغطاء رأس داخل حقائبهن، كما أن اللافتات الإرشادية تغطي المكان وتتضمن شروط دخول الحرم النبوي.

للأسف الحدث أكبر من الاعتذار ووصول هاتين المرأتين لهذا المكان المقدس جريمة في حس كل مسلم — أبو محمد (@omaer1418) February 9, 2023

هذا الفعل جريمة والافضل محاسبتهم ومحاسبة رجال الامن المتواجدين خارج الاسوار الخارجية للحرم كيف لم يمنعوهم — يونس (@yunos4799) February 8, 2023

فين كنا وأين أصبحنا؟! إلى عهد قريب كنا نشاهد وقت الإستقبالات الرسمية رؤساء الدول من السيدات يغطين شعورهن ويلبسن ملابس فيها كثير من الاحتشام احتراما لهوية البلد الإسلامية واليوم نشاهد التفلت من الفتيات ومظاهر التبرج والسفور حتى تجرؤو على حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم.!! — ABU_THAMER (@ey_3r) February 9, 2023

من الأصل كيف سمحوا لهم بهذا اللباس داخل المملكة ،، هنالك ضوابط للذوق العام على المل احترامها زائر او مقيم او سائح ،، لابد يلتزم باللباس الساتر وتعذركم غير مقبول كيف سمحتوا لهم بالعبور من البوابات من الأصل ،، واذا عبروا وهم لابسين كيف يسمح لهم بالخروج من الحرم دون لباس مستتر !! — HumaN (@s863x) February 9, 2023

المشكلة كانت معها العباية وليش ما كنت لابستها ! — Hamad . (@Hmad_Alyan) February 8, 2023