الخميس, فبراير 9, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدفتيات بدون عباءة وغطاء رأس في المسجد النبوي الشريف وبيان هزيل يثير...
الهدهد

فتيات بدون عباءة وغطاء رأس في المسجد النبوي الشريف وبيان هزيل يثير الغضب (شاهد)

وكالة شؤون المسجد النبوي زعمت ان الشابتين دخلن الحرم عن طريق الخطأ!

كتب سالم حنفي
فتيات بدون عباءة وغطاء رأس watanserb.com
فتيات بدون عباءة وغطاء رأس
- Advertisement -

وطن- تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثار صدمة الجميع يوثق تواجد فتاتين بدون عباءة وغطاء رأس داخل حرم المسجد النبوي الشريف.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهرت الفتاتان بشعرهن مرتديات الزي “الكاجوال” المتمثل في بلوزة قصيرة وبنطال جينز ضيق ويعتزمن دخول الحرم النبوي الشريف.

الفديو أظهر إيقاف احد افراد شرطة الحرم لهن ودخوه معهن في جدال، حيث رفض دخولهن للحرم بمظهرهن غير اللائق وأجبرهن على ارتداء العباءة وغطاء الرأس قبل الدخول.

وبحسب الفيديو، فقد أصيب المصلين المتواجدين في ساحة الحرم النبوي بالصدمة من رؤيهم لهذا المنظر الذي يتنافى تماما مع قدسية وروحانية المكان.

فتيات بدون عباءة وغطاء رأس
فتيات بدون عباءة وغطاء رأس

ردود أفعال المغردين

وأبدى العديد من المغردين استغرابهم واستهجانهم مما حدث، في حين أشاد البعض بتصرف الشرطي الذي تصدى لهن.

- Advertisement -

وقال مغرد غاضبا مما حدث: ” اللهم اخسف الارض بمن سمح بذلك”.

وأشادت مغردة بتصرف الشرطي، قائلة: ” المهم أتسترن والشرطي ماقصر الله يجزاه كل خير”.

ولفت آخر إلى ” احتمال يكونوا جديدي عهد بالاسلام – الله يهديهن”.

وكالة شؤون المسجد النبوي توضح ما جرى

ومع انتشار مقطع الفيديو على نطاق واسع وما تسببه من موجة غضب على مواقع التواصل، أصدرت وكالة شؤون المسجد النبوي الشريف بيانا أوضحت فيه اللبس.

وقالت الوكالة في بيانها: “إشارة إلى ماتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي في يوم الثلاثاء الموافق: ١٤٤٤/٧/٧هـ من دخول امرأتين غير مسلمتين الساحات المسجد النبوي بلباس غير مناسب لخصوصية المكان فقد تبين بأن دخولهن عن طريق الخطأ، وقد تم إفهامهما وفق المتبع بخصوصية وقدسية المسجد النبوي، وتعرفيهن برسالة المسجد النبوي، وقد أبدين تفهمهن لإرشادات العاملين وعبرن عن شكرهن وتقديرهن على ما وجدنه من حسن التعامل”.

واكد البيان على أن “وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي تسعى إلى تعزيز السبل والإجراءات التوعوية والإرشادية التي تؤكد على خصوصية المكان وقدسيته لتفادي تكرار ذلك في المستقبل “.

وأشارت إلى أنها “تؤكد بالتشارك مع الجهات العاملة في المسجد النبوي الشريف حرصها على مراعاة خصوصية مسجد رسول الله صلى الله. عليه وسلم وتسخير كافة الإمكانات لراحة وطمأنينة الزوار والمصلين وفق توجيهات القيادة الرشيدة”.

بيان وكالة شؤون الحرم النبوي لم يقنع المغردين الذي ردوا وفندوا ادعاءاتها، مشيرين إلى ان ما حدث تقصير وجب مساءلة المسؤول عنه، لافتين إلى ن ما تم من قبل الفتاتين كان متعمدا والدليل على ذلك أنهن كن يحملن عباءات وغطاء رأس داخل حقائبهن، كما أن اللافتات الإرشادية تغطي المكان وتتضمن شروط دخول الحرم النبوي.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
اقرأ أيضاً
تقارير

نيويورك بوست: “ابن سلمان” رفع إصبعه الأوسط لـ”بايدن” ورفع عقوبة سجن سعد الماضي!

الهدهد

فيديو حادث قطار الحرمين السريع.. احتراق مركبة كاد يتسبب بكارثة

الهدهد

هل اعترف أنور قرقاش بفك التحالف بين السعودية والإمارات؟

الهدهد

تقرير: مشروع نيوم محاولة يائسة من السعودية للتعامل مع الكابوس

الهدهد

الكويت تقر شروطاً لتقديم المساعدات الخارجية وتشرع بمقاضاة الدول المتخلفة عن السداد!

تقارير

بوليتيكو تكشف تفاصيل الخطة السعودية السرية لشراء كأس العالم.. تعهد ضخم لليونان ومصر!

حياتنا

رونالدو يوجه تحية باللغة العربية لمواطني بنغلاديش من السعودية.. ما القصة؟! (شاهد)

الهدهد

كاتب سعودي يحذر الإمارات بأن المملكة قادرة على إسقاط عرشها وتقزيم دورها!

الهدهد

مستشار إعلامي لـ”ابن سلمان”: مصر أصبحت ثقباً أسود لن يُغلق ولا يمكننا التكيف معه!

حياتنا

من قلب الصحراء رفقة جورجينا… كريستيانو رونالدو يحتفل بعيد ميلاده الـ38 في الرياض (شاهد)

الهدهد

التراشق المصري السعودي.. مقرب من الديوان الملكي: علمناهم اللغة العربية التي يسبوننا بها اليوم

الهدهد

فيديو صادم لشاب سعودي يحرق سيارة “ليكزس” وطلب عاجل للسلطات

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

لويس إنريكي مطلوب للتدريب في الدوري الإنجليزي

انهيار منزل نجمة سورية جراء الزلزال في حلب! (شاهد)

بيل غيتس يواعد أرملة مؤسس مشارك في شركته “مايكروسوفت”! (صور)

مارسيليا يُقصي باريس سان جيرمان من كأس فرنسا 2023 (فيديو)

نيويورك بوست: “ابن سلمان” رفع إصبعه الأوسط لـ”بايدن” ورفع عقوبة سجن سعد الماضي!

المحكمة البريطانية العليا ترفع الحصانة عن حكومة البحرين لتجسسها على حواسيب معارضين!

ريال مدريد يصل نهائي كأس العالم للأندية بعد هزيمة الأهلي بالأربعة (شاهد)

تفاصيل فقدان صيادين في عرض البحر من نيابة الأشخرة بسلطنة عمان ومكانهما المتوقع!

بعد خروجها من تونس بطريقة مريبة… قضية أميرة بوراوي تُنذر بأزمة جديدة بين فرنسا والجزائر

مقاطع العراقية “أم فهد” الخادشة تقودها و”حسن صجمة” للسجن (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC