الخميس, فبراير 9, 2023
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حياتنا

“عنوان لقلة الأصل”.. أصالة تجدد الغضب بتصريح صادم عن ضحايا زلزال سوريا!

دافع القلة عن أصالة مؤكدين أن العقد الموقع بينها وبين مجموعة إم بي سي، لا يسمح لها بالانسحاب أو تأجيل التصوير

كتب رفيف عبدالله
أصالة
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وطن- جددت الفنانة السورية أصالة نصري، الغضب ضدها، بعد تبريرها عدم تأجيل نشاطاتها الفنية، حداداً على أرواح ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا.

طبطبة

وحضرت أصالة برنامج “سعودي آيدول” الذي تشارك في لجنة تحكيمه بفستان أسود ومساحيق تجميل خفيفة في إشارة إلى حزنها على الضحايا.

وقالت: “الإنسان بيحتار بهذه المواقف… يختار الاختفاء أو يأخذ شكل الحداد واخترت التواجد لأن بحس إن الناس الضعاف بحاجة لناس أقوياء”.

وتابعت:  “إذا ضعفنا ما رح فينا نساعد… نعتبرها اليوم مثل طبطبة، وجودنا اليوم بمثابة طبطبة على قلوب الجميع”.

قلة أصل

لكن معظم الناشطين هاجموا أصالة وقالوا إن تصريحها ليس في محله.

فكتبت الناشط راني أسعد: “اذا كان لقلة الاصل عنوان هو اصاله نصري. الله يرحم الضحايا ويرفع الكرب والهم عن الشعب السوري”.

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وكتبت الإعلامية رولا نصر: “الناس اللي بحاجة لطبطبة هلق يا صولا قاعدين بالشوارع بالبرد بلا حرامات وأغطية ولا حتى تياب بتدفي. للاسف مش قادرين يحضروكي ت يستمدوا منك القوة. مش رح نحكم عالنوايا بس التصريح غير مدروس بالمرة”.

وعقبت أخرى: “للأسف أصالة أعلنت نهائيا انها انسانة لاتملك ذرة انسانية ووجدان. عبدة للمال فقط، ربنا يسطفل فيها مرح أقول الا هيك”.

ودافع القلة عن أصالة، مؤكدين أن العقد الموقع بينها وبين مجموعة إم بي سي، لا يسمح لها بالانسحاب أو تأجيل التصوير.

فنانون أجلوا حفلاتهم

في المقابل، قرر عدد من الفنانين التضامن مع المتضررين من زلزال سوريا وتركيا، وتأجيل حفلاتهم المقرر إقامتهم خلال الفترة المقبلة بمناسبة حلول عيد الحب.

على رأسهم الفنان المصري هاني شاكر. الذي أعلن تأجيل حفله في سوريا بمناسبة عيد الحب في 13 فبراير الحالي إلى وقت آخر يُحدد لاحقاً.

كما أعلنت جزيرة المها تأجيل حفل الفنان المصري عمرو دياب، المقرر إقامته يوم 14 فبراير بالتزامن مع حلول عيد الحب.

الجهة المنظمة لحفل الهضبة أعلنت تأجيلها

الفنان اللبناني مروان خوري أيضا أعلن تأجيل حفلاته التي كان من المقرر إقامتها بالتزامن مع عيد الحب.

وكتب مروان عبر حسابه على انستجرام: “نظرًا للكارثة والمأساة التي حلت بأخوتنا في سوريا ولأن الوجع أكبر من أي محاولة للترفيه عنه. سيتم تأجيل حفلاتي في الشام وطرطوس إلى أجل غير مسمى”.

رفع مروان خوري شعار ارفعوا الحصار عن سوريا

أيضا قام وائل كفوري بتأجيل حفله المقرر إقامته يوم 18 فبراير الجاري، في قبرص بتركيا.

وائل كفوري

كما أعلنت الجهة المنظمة لحفل ناصيف زيتون ورحمة رياض تأجيل الحفل لدعم متضرري زلزال سوريا والتي كان من المقرر إقامتها يوم 11 فبراير.

كذلك أعلنت الجهة المنظمة لحفل مايا دياب في دبي، تأجيل الحفل المقرر إقامته يوم 14 فبراير.

 

مايا دياب

 

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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