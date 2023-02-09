“عنوان لقلة الأصل”.. أصالة تجدد الغضب بتصريح صادم عن ضحايا زلزال سوريا!

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وطن- جددت الفنانة السورية أصالة نصري، الغضب ضدها، بعد تبريرها عدم تأجيل نشاطاتها الفنية، حداداً على أرواح ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا.

طبطبة

وحضرت أصالة برنامج “سعودي آيدول” الذي تشارك في لجنة تحكيمه بفستان أسود ومساحيق تجميل خفيفة في إشارة إلى حزنها على الضحايا.

وقالت: “الإنسان بيحتار بهذه المواقف… يختار الاختفاء أو يأخذ شكل الحداد واخترت التواجد لأن بحس إن الناس الضعاف بحاجة لناس أقوياء”.

وتابعت: “إذا ضعفنا ما رح فينا نساعد… نعتبرها اليوم مثل طبطبة، وجودنا اليوم بمثابة طبطبة على قلوب الجميع”.

قلة أصل

لكن معظم الناشطين هاجموا أصالة وقالوا إن تصريحها ليس في محله.

فكتبت الناشط راني أسعد: “اذا كان لقلة الاصل عنوان هو اصاله نصري. الله يرحم الضحايا ويرفع الكرب والهم عن الشعب السوري”.

اذا كان لقلة الاصل عنوان هو اصاله نصري الله يرحم الضحايا ويرفع الكرب والهم عن الشعب السوري #اصاله pic.twitter.com/jp0hHznWcm — Rani Assad (@jojifofo) February 8, 2023

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وكتبت الإعلامية رولا نصر: “الناس اللي بحاجة لطبطبة هلق يا صولا قاعدين بالشوارع بالبرد بلا حرامات وأغطية ولا حتى تياب بتدفي. للاسف مش قادرين يحضروكي ت يستمدوا منك القوة. مش رح نحكم عالنوايا بس التصريح غير مدروس بالمرة”.

الناس اللي بحاجة لطبطبة هلق يا صولا قاعدين بالشوارع بالبرد بلا حرامات وأغطية ولا حتى تياب بتدفي للاسف مش قادرين يحضروكي ت يستمدوا منك القوة. مش رح نحكم عالنوايا بس التصريح غير مدروس بالمرة #ياطبطب #سوريا pic.twitter.com/yPHjJx39Lk — Roula Nasr_ ByRoula on youtube (@roulanasr1) February 8, 2023

وعقبت أخرى: “للأسف أصالة أعلنت نهائيا انها انسانة لاتملك ذرة انسانية ووجدان. عبدة للمال فقط، ربنا يسطفل فيها مرح أقول الا هيك”.

سبب استمرار أصالة بتصوير البرنامج لانها ماضية مع الMBC عقد مافيها تفسخو لهيك مضطرة تتواجد فيه وعيب هيدا الكلام وعيب المزايدات على وطنية أصالة وعلى قلبها عشعبها #عيب #أصالة_نصري #اصالة #أصالة pic.twitter.com/JqcTi0E3LO — لؤي _L🅾️uai 🇱🇧 (@LouaiTom) February 9, 2023

ودافع القلة عن أصالة، مؤكدين أن العقد الموقع بينها وبين مجموعة إم بي سي، لا يسمح لها بالانسحاب أو تأجيل التصوير.

فنانون أجلوا حفلاتهم

في المقابل، قرر عدد من الفنانين التضامن مع المتضررين من زلزال سوريا وتركيا، وتأجيل حفلاتهم المقرر إقامتهم خلال الفترة المقبلة بمناسبة حلول عيد الحب.

على رأسهم الفنان المصري هاني شاكر. الذي أعلن تأجيل حفله في سوريا بمناسبة عيد الحب في 13 فبراير الحالي إلى وقت آخر يُحدد لاحقاً.

كما أعلنت جزيرة المها تأجيل حفل الفنان المصري عمرو دياب، المقرر إقامته يوم 14 فبراير بالتزامن مع حلول عيد الحب.

الفنان اللبناني مروان خوري أيضا أعلن تأجيل حفلاته التي كان من المقرر إقامتها بالتزامن مع عيد الحب.

وكتب مروان عبر حسابه على انستجرام: “نظرًا للكارثة والمأساة التي حلت بأخوتنا في سوريا ولأن الوجع أكبر من أي محاولة للترفيه عنه. سيتم تأجيل حفلاتي في الشام وطرطوس إلى أجل غير مسمى”.

أيضا قام وائل كفوري بتأجيل حفله المقرر إقامته يوم 18 فبراير الجاري، في قبرص بتركيا.

كما أعلنت الجهة المنظمة لحفل ناصيف زيتون ورحمة رياض تأجيل الحفل لدعم متضرري زلزال سوريا والتي كان من المقرر إقامتها يوم 11 فبراير.

كذلك أعلنت الجهة المنظمة لحفل مايا دياب في دبي، تأجيل الحفل المقرر إقامته يوم 14 فبراير.