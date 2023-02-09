طائرة للخطوط الجوية القطرية تنجوا بأعجوبة من سقوط مدمر بمياه الخليج.. تفاصيل!

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وطن- ذكرت تقارير أن طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية القطرية، نجت في غضون ثوان من وقوع كارثة عندما تسبب خطأ طيار في هبوطها نحو مياه الخليج.

وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانيةـ فقد أطلقت الخطوط الجوية القطرية تحقيقا بعد الحادث المرعب الذي كاد أن يقع الشهر الماضي.

وتم الكشف عن وصول طائرة من طراز بوينج دريملاينر 787 للخطوط الجوية القطرية في غضون ثوانٍ من اصطدامها بمياه الخليج العربي.

وبحسب ما ورد، فقد أقلعت الرحلة من مطار حمد الدولي في الساعة 2 صباحًا يوم 10 يناير/كانون الثاني متجهة إلى الدنمارك .

وكشفت التقارير أن الضابط الأول المسيطر على الطائرة فقد 1000 قدم في ارتفاعه خلال 24 ثانية – دون سبب واضح.

الطيران تم يدويا

وبحسب ما ورد كان الضابط الأول يطير يدويًا دون توجيهات من “مدير الرحلة” الآلي.

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وسرعان ما تولى القبطان المسؤولية وسحب الطائرة على ارتفاع 800 قدم ، متجنبًا كارثة.

الطيار فقد الوعي

وقالت الصحيفة إن الطيار الأول عانى من “فقدان الوعي بالحالة” ، مما أدى إلى هبوط سريع “تجاوز الحد الأقصى لسرعة الرفرفة”، إل أن الطائرة واصلت رحلتها إلى كوبنهاغن بعد الحادث المرعب.

وقالت الخطوط الجوية القطرية إنه تم الإبلاغ عن الحادث للسلطات على الفور ، وأصدرت شركة الطيران الشهيرة بيانًا.

وقالت الشركة أن “الخطوط الجوية القطرية على علم بحدث يتعلق برحلة QR161 التي توجهت من الدوحة إلى كوبنهاغن في 10 يناير 2023. وتم إبلاغ السلطات بذلك على الفور ويجري تحقيق داخلي.

“وأكدت على أن الشركة تتبع أكثر معايير السلامة والتدريب والإبلاغ صرامة وتعمل على معالجة أي نتائج تتماشى مع معايير الصناعة.”

الأكثر أمانا

ووفقا لتقرير صدر في عام 2021 فإن طائرات بوينج دريملاينر هي من بين أكثر الطائرات أمانًا في العالم من حيث الحوادث.

ولم تكن هناك وفيات أو أحداث تنطوي على أضرار جسيمة خلال أكثر من عقد من الرحلات الجوية باستخدام هذا النموذج.