“سوبر هاتريك” بتوقيع الدون كريستيانو رونالدو في الدوري السعودي (فيديو)

- Advertisement -

وطن- سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 38 عاماً، لاعب النصر السعودي، أول سوبر هاتريك في منافسات الدوري السعودي الممتاز روشن، داخل شباك مرمى منافسه الوحدة، الخميس.

وأحرز صاروخ ماديرا رونالدو، السوبر هاتريك في مرمى ضحيته الأولى نادي الوحدة السعودي، في الدقائق ال21 وال40 وال53 من ركلة جزاء وال61.

ووصل عدد أهداف الدون رونالدو إلى خمسة أهداف مع نادي النصر السعودي (العالمي)، خلال المبارتين الماضيتين فقط في منافسات دوري روشن السعودي الممتاز لكرة القدم حتى يومنا هذا.

كما وتفوق النصر على منافسه الوحدة على مستوى التسديدات والاستحواذ على الكرة، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 14 تسديدة والاستحواذ بنسبة 53%.

Great feeling to have scored 4 goals and reaching my 500th league goal in a very solid win by the team!💪🏼

⚽️⚽️⚽️⚽️ pic.twitter.com/o2ZfV6fYBu

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) February 9, 2023