“سوبر هاتريك” بتوقيع الدون كريستيانو رونالدو في الدوري السعودي (فيديو)

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وطن- سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 38 عاماً، لاعب النصر السعودي، أول سوبر هاتريك في منافسات الدوري السعودي الممتاز روشن، داخل شباك مرمى منافسه الوحدة، الخميس.

وأحرز صاروخ ماديرا رونالدو، السوبر هاتريك في مرمى ضحيته الأولى نادي الوحدة السعودي، في الدقائق ال21 وال40 وال53 من ركلة جزاء وال61.

كريستيانو رونالدو يسجل سوبر هاتريك

ووصل عدد أهداف الدون رونالدو إلى خمسة أهداف مع نادي النصر السعودي (العالمي)، خلال المبارتين الماضيتين فقط في منافسات دوري روشن السعودي الممتاز لكرة القدم حتى يومنا هذا.

كما وتفوق النصر على منافسه الوحدة على مستوى التسديدات والاستحواذ على الكرة، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 14 تسديدة والاستحواذ بنسبة 53%.

Great feeling to have scored 4 goals and reaching my 500th league goal in a very solid win by the team!💪🏼

⚽️⚽️⚽️⚽️ pic.twitter.com/o2ZfV6fYBu — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) February 9, 2023

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بينما وصلت عدد تسديدات الوحدة إلى 12 تسديدة والاستحواذ على الكرة بنسبة 47%.

وغاب عن مباراة النصر والوحدة، النجم البرازيلي تاليسكا هداف الدوري السعودي، بسبب عقوبة الإيقاف، بعد طرده من قبل حكم المباراة بالبطاقة الحمراء أمام نادي الفتح، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكليهما.

وانضم الدون رونالدو إلى صفوف نادي النصر السعودي، بصفقة قياسية وتاريخية في سوق انتقالات الميركاتو الشتوي، حتى صيف عام 2025. حيث بلغت قيمتها 200 مليون يورو. جاء ذلك بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد في شهر ديسمبر العام الماضي.

منافسات الدوري السعودي الممتاز

وسيلتقي فريق النصر في المباراة القادمة أمام منافسه التعاون، الجمعة، في منافسات الجولة ال17 من الدوري السعودي الممتاز.

وخاض النصر السعودي (العالمي)، 16 مباراة في منافسات الدوري السعودي لهذا الموسم، حقق فيها الفوز في 11 مباراة. وتعادل في 4 مباريات، كما وتلقى الخسارة الوحيدة حتى الآن.

شفت الحيـاة بشوفتك 💛

وضحكــــــــــت لي 🎼 pic.twitter.com/GnKMNbUZXR — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) February 9, 2023

وحافظ فريق النصر بهذا الفوز على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي. برصيد 37 نقطة، بفارق الأهداف عن الوصيف الشباب المتساوي بنفس رصيد النقاط للموسم الجاري.