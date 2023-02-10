الخميس, فبراير 9, 2023
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رياضة

“سوبر هاتريك” بتوقيع الدون كريستيانو رونالدو في الدوري السعودي (فيديو)

كتب فارس أبو شيحة
سوبر هاتريك رونالدو
سوبر هاتريك رونالدو
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وطن- سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 38 عاماً، لاعب النصر السعودي، أول سوبر هاتريك في منافسات الدوري السعودي الممتاز روشن، داخل شباك مرمى منافسه الوحدة، الخميس.

وأحرز صاروخ ماديرا رونالدو، السوبر هاتريك في مرمى ضحيته الأولى نادي الوحدة السعودي، في الدقائق ال21 وال40 وال53 من ركلة جزاء وال61.

كريستيانو رونالدو يسجل سوبر هاتريك

ووصل عدد أهداف الدون رونالدو إلى خمسة أهداف مع نادي النصر السعودي (العالمي)، خلال المبارتين الماضيتين فقط في منافسات دوري روشن السعودي الممتاز لكرة القدم حتى يومنا هذا.

كما وتفوق النصر على منافسه الوحدة على مستوى التسديدات والاستحواذ على الكرة، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 14 تسديدة والاستحواذ بنسبة 53%.

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بينما وصلت عدد تسديدات الوحدة إلى 12 تسديدة والاستحواذ على الكرة بنسبة 47%.

وغاب عن مباراة النصر والوحدة، النجم البرازيلي تاليسكا هداف الدوري السعودي، بسبب عقوبة الإيقاف، بعد طرده من قبل حكم المباراة بالبطاقة الحمراء أمام نادي الفتح، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكليهما.

وانضم الدون رونالدو إلى صفوف نادي النصر السعودي، بصفقة قياسية وتاريخية في سوق انتقالات الميركاتو الشتوي، حتى صيف عام 2025. حيث بلغت قيمتها 200 مليون يورو. جاء ذلك بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد في شهر ديسمبر العام الماضي.

كريستيانو رونالدو والسوبر هاتريك
كريستيانو رونالدو والسوبر هاتريك

 

 

منافسات الدوري السعودي الممتاز

وسيلتقي فريق النصر في المباراة القادمة أمام منافسه التعاون، الجمعة، في منافسات الجولة ال17 من الدوري السعودي الممتاز.

وخاض النصر السعودي (العالمي)، 16 مباراة في منافسات الدوري السعودي لهذا الموسم، حقق فيها الفوز في 11 مباراة. وتعادل في 4 مباريات، كما وتلقى الخسارة الوحيدة حتى الآن.

وحافظ فريق النصر بهذا الفوز على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي. برصيد 37 نقطة، بفارق الأهداف عن الوصيف الشباب المتساوي بنفس رصيد النقاط للموسم الجاري.

النصر السعودي
النصر السعودي
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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