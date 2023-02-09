الخميس, فبراير 9, 2023
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ثوان الرعب الأعظم.. سوري وثق لحظة حدوث الزلزال بكاميرا هاتفه (فيديو)

أحد النازحين في شمال سوريا وثق لحظة حدوث الزلزال المدمر بكاميرا هاتفه حيث ظهر منزله يتأرجح بشكل مخيف والذعر ينتاب أطفاله

كتب خالد الأحمد
لحظة حدوث زلزال سوريا watanserb.com
خلف زلزال سوريا آلاف الجرحى في تركيا وسوريا بالاضافة الى تدمير آلاف المنازل وتشريد مئات الآلاف من المنكوبين
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وطن – وثق أحد النازحين في شمال سوريا، لحظة حدوث الزلزال المدمر، الاثنين، بكاميرا هاتفه فيما بدا منزله يتأرجح بشكل مخيف وحالة ذعر تنتاب أطفاله.

جدران الغرفة تترنح ويسمع صوته وهو يصرخ: “الله أكبر”

وبدا النازح في فيديو متداول داخل غرفة غير مكسية وأحد أبنائه يتلحف ببطانية. فيما بدت جدران الغرفة وهي تترنح، ويسمع صوته وهو يصرخ: “الله أكبر” ويكررها مراراً قبل أن ينقطع البث.

وضرب زلزال مدمر بقوة 7.4 فجر، الاثنين الماضي، مناطق جنوب تركيا وشمال ووسط سوريا.

كما طال مناطق شمال وشرق لبنان وعمت ارتداداته منطقة شرق المتوسط.

وخلف الزلزال آلاف الجرحى في تركيا وسوريا، بالاضافة الى تدمير آلاف المنازل وتشريد مئات الآلاف من المنكوبين.

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وفي حصيلة غير نهائية ارتفع عدد القتلى في تركيا وسوريا ليقترب من 20 ألف قتيل، جراء أقوى زلزال تشهده المنطقة منذ ما يقرب من قرن بحسب وكالات أنباء عالمية.

وذكرت وسائل إعلام رسمية سورية أن بعض المباني انهارت في شمال مدينة حلب، ووسط مدينة حماة، كما اهتزت العديد من المباني في العاصمة دمشق ما دفع الناس للنزول إلى الشوارع.

وأفاد الدفاع المدني السوري، بأن مباني سكنية عدة انهارت في مناطق شمال غربي سوريا بسبب الزلزال، مشيرا إلى وجود عالقين تحت الأنقاض، مؤكدا أنه أعلن حالة الطوارئ لإنقاذ العالقين.

وأشارت مصادر رسمية إلى أن أكثر من 270 مبنى في 4 محافظات سورية، انهارت بشكل كامل جراء الزلزال الذي ضرب سوريا، الاثنين.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات، تظهر عددا كبيرا من المباني المنهارة بسبب الهزة الأرضية.

وكان طفل سوري وثّق مقطع فيديو للحظات صعبة عاشها تحت أنقاض بيته الذي هدمه الزلزال في هاتاي التركية، وتمكنت طواقم الإنقاذ من الوصول إليه حياً ونقله إلى المستشفى بعد 24 ساعة.

وبدا الطفل “عبد الرحمن أعرج” في الفيديو المتداول وقد اكتسى وجهه وثيابه بالغبار، وهو يقول: “ما عارف إذا بموت أو راح أظل عايش”.

كما سجل أحد المواطنين في ولاية شانلي أورفة، لحظة انهيار مبنى جراء الهزات الارتدادية التي أعقبت الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا.

وتمكن المواطن بهاتفه المحمول أن يلتقط لحظات انهيار المبنى المكون من 6 طوابق في قضاء بهجلي أفلر.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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